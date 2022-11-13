Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 263 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні неділя. Я у своєму кабінеті, разом зі мною наша команда. Офіс працює, Київ не зупиняється, країна без пауз. Погляньте навколо – завжди є люди, які без вихідних воюють і працюють заради нашої з вами перемоги.

На фронті – без вихідних. Рятувальники й сапери без вихідних. Лікарі, які допомагають пораненим, без вихідних. Лікарі, які допомагають нашим дітям, теж без вихідних. Українські електрики, які борються з іранськими дронами, не мають відпочинку. Усі наші транспортники, водії вантажівок, які забезпечують і оборону, і тил, Укрзалізниця та всі державні компанії. Бізнес, який допомагає. Волонтери, без яких неможливо. Військові підприємства, які ремонтують і будують техніку. Дипломати, які працюють майже цілодобово вже 263-й день. А ще звʼязківці, сили безпеки, сотні й сотні інших сфер і галузей, тисячі організацій і підприємств, мільйони людей.

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Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога. Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо енергійність і знаємо, що ми у своєму праві на своїй землі.

І я дякую нашим командувачам, розвідці й усім, хто задіяний, за розробку наступних наших кроків. Визвольних кроків. Робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді. Відчував їх максимально. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів із боєприпасами, ворожих штабів", - сказав Зеленський.