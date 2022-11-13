Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 263 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні неділя. Я у своєму кабінеті, разом зі мною наша команда. Офіс працює, Київ не зупиняється, країна без пауз. Погляньте навколо – завжди є люди, які без вихідних воюють і працюють заради нашої з вами перемоги.
На фронті – без вихідних. Рятувальники й сапери без вихідних. Лікарі, які допомагають пораненим, без вихідних. Лікарі, які допомагають нашим дітям, теж без вихідних. Українські електрики, які борються з іранськими дронами, не мають відпочинку. Усі наші транспортники, водії вантажівок, які забезпечують і оборону, і тил, Укрзалізниця та всі державні компанії. Бізнес, який допомагає. Волонтери, без яких неможливо. Військові підприємства, які ремонтують і будують техніку. Дипломати, які працюють майже цілодобово вже 263-й день. А ще звʼязківці, сили безпеки, сотні й сотні інших сфер і галузей, тисячі організацій і підприємств, мільйони людей.
Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога. Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо енергійність і знаємо, що ми у своєму праві на своїй землі.
І я дякую нашим командувачам, розвідці й усім, хто задіяний, за розробку наступних наших кроків. Визвольних кроків. Робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді. Відчував їх максимально. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів із боєприпасами, ворожих штабів", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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поки всі наші перемоги бо московити самі йшли. і можете скільки завгодно казати що їх змусили врешті решт ми впремося в той кут де треба буде розбити їх макітри і як показує досвід звільнення правобережжя херсонщини - не все в нас добре...
Коли в Харківській області били, то результати усюди були показані. А тут тільки у якомусь ТГ каналі.
А от на на чому така інформація знаходиться лише на якомусь каналі, а не є загальнодоступною, я від тебе так і не побачив пояснення.
в мене тільки два пояснення - або договорняк або московити нас облупошили поки наші сильно боялися не потрапити в пастку
Можеш зі Ждановим посперечатися.
Нанести ворогу тяжкі втрати , можна було лише влаштувавши - зарубу . У якій ми теж понесли б втрати не менші . То ж вигідно це ( тобто - збереження життя нашим військових ) - українським матерям , і командуванню ЗСУ .
На цій стадії , досягти головної мети - звільнення Херсону і всього правобережжя країни , вдалося малою кров'ю , і це головне . Все інше не важливо . Як буде далі - час покаже .
А для любителів моря крові і епічних заруб , є компьютерні ігри . .
Санкції по металам наприклад , дійсно послаблені , але лише до 15 травня наступного року . Захід надіється що корпорації до того часу адаптуються .
Це все дійсно схоже на торги та договорняки...
Шкода наших людей що калічаться та вмирають на фронті за гешефти та договорняки!
Якщо цікаво - у самого ж Жданова у фейсбуці , є посилання на сторінку якогось турка - експерта , який у свою чергу дає посилання на , на англомовні сайти агентств Блумберг і Рейтерс . А там в деталях дається пояснення - чому ж саме було пом'якшено санкції ппроти рашки . Але Жданов про це чомусь не згадав у своєму відеоролику на ютубі , навмисно чи ні , це вже треба питати у нього .
Доречі Жданов казав що в нього там є посилання, але я посилання не дивився, пояснень звісно в посиланнях немає.
Я довго живу і пам'ятаю, що все що завгодно, можна пояснити як завгодно. Не буду сперечатися, я написав тільки про свої сумніви.
Дивись, скоро вона стисне твої гланди чи аденоїди, хоча й стирчіть зовсім з іншого боку.
ЗІЖ а скумбрія сухарі вже сушить чи ще є надія "схадіть бистро в лєс"?
Бубочка, не жени переможну хвилю.
Спершу остаточна перемога за фактом, тільки потім фанфари та шампанське.
Не кажи гоп не перестрибнувши.
Орки ще не всі свої козирі показали.
А вони мають.
Питання другого плану від чого людина буха - чи від ейфорії, чи від усвідомлення себе суперменом.
А у нас графіки....ми а темряві...