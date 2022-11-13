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Новини Відео Війна
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Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 263 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні неділя. Я у своєму кабінеті, разом зі мною наша команда. Офіс працює, Київ не зупиняється, країна без пауз. Погляньте навколо – завжди є люди, які без вихідних воюють і працюють заради нашої з вами перемоги.

На фронті – без вихідних. Рятувальники й сапери без вихідних. Лікарі, які допомагають пораненим, без вихідних. Лікарі, які допомагають нашим дітям, теж без вихідних. Українські електрики, які борються з іранськими дронами, не мають відпочинку. Усі наші транспортники, водії вантажівок, які забезпечують і оборону, і тил, Укрзалізниця та всі державні компанії. Бізнес, який допомагає. Волонтери, без яких неможливо. Військові підприємства, які ремонтують і будують техніку. Дипломати, які працюють майже цілодобово вже 263-й день. А ще звʼязківці, сили безпеки, сотні й сотні інших сфер і галузей, тисячі організацій і підприємств, мільйони людей.

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Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога. Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо енергійність і знаємо, що ми у своєму праві на своїй землі.

І я дякую нашим командувачам, розвідці й усім, хто задіяний, за розробку наступних наших кроків. Визвольних кроків. Робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді. Відчував їх максимально. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів із боєприпасами, ворожих штабів", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24197)


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Топ коментарі
+24
Як вже набрид це "побєдун"
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13.11.2022 21:34
+16
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13.11.2022 21:38
+15
Навіщо так нагло брехати
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13.11.2022 21:32
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всі це хто. Я наприклад відчуваю що до перемоги ще дуже...ну просто дуже далеко...особливо якщо московити перестануть самі звалювати
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13.11.2022 21:31 Відповісти
Вони не самі звалили. Їх змусили звалити
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13.11.2022 21:33 Відповісти
і тепер ми впираємося в логічне питання - як змусити їх звалити з бамбасу де немає можливості ні до Дніпра притисути ні логістику по...рити
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13.11.2022 21:43 Відповісти
Потім Залужний розкаже, як у нього вийшло
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13.11.2022 22:01 Відповісти
та нехай...
поки всі наші перемоги бо московити самі йшли. і можете скільки завгодно казати що їх змусили врешті решт ми впремося в той кут де треба буде розбити їх макітри і як показує досвід звільнення правобережжя херсонщини - не все в нас добре...
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13.11.2022 22:08 Відповісти
Повністю підтримую. Весною з Київської і Чернігівської області теж за три дні раптово пішли.В наше місто вони тільки зайшли 26 березня, а 29 березня різко вийшли.
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13.11.2022 23:34 Відповісти
Навіщо так нагло брехати
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13.11.2022 21:32 Відповісти
Як вже набрид це "побєдун"
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13.11.2022 21:34 Відповісти
Наркоман!!!
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14.11.2022 07:21 Відповісти
Шо там на рахунок ********** паличок ? Свєт буде ? Чи "сойдьомся по середінє ?"
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13.11.2022 21:35 Відповісти
Який він цинічний ублюдок...
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13.11.2022 21:36 Відповісти
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13.11.2022 21:38 Відповісти
А я відчуваю, що на Донбасі продовжиться ще більш жорстокіше рубилово, оскільки ми випустили 20-30 тис. з Херсону цілими.
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13.11.2022 21:39 Відповісти
Ти особисто бачив, як випускали 30 тис кацапів чи в методичці зрадофіла прочитав?
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13.11.2022 21:40 Відповісти
Я не бачив ніяких доказів зворотнього.
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13.11.2022 21:44 Відповісти
А ти не думав, що вони могли почати відступати ще місяць тому і на 9.11 їх залишилося тисяча-дві, які вийшли на баржах вночі?
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13.11.2022 21:46 Відповісти
Аже ж думав. І якщо це правда, то що не подобається в моєму коментарі? Вони просто перекинуть їх в інше місце чи вже це зробили, це головне.
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13.11.2022 21:54 Відповісти
якщо ти нічого не бачив, то навіщо пургу гнати? Підпишись в ТГ на НИКОЛАЕВСКИЙ ВАНЕК, будеш знати
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13.11.2022 22:08 Відповісти
Що то за така інформація секретна, якщо вона тільки в кацапському телеграмі є?
Коли в Харківській області били, то результати усюди були показані. А тут тільки у якомусь ТГ каналі.
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13.11.2022 22:57 Відповісти
річ не в тому що ти тупий, а в тому що пишаєшся цим
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14.11.2022 11:17 Відповісти
Справа в тому, що ти звиздобол та вигадуєш "перемоги" яких не було.
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14.11.2022 13:47 Відповісти
розумна людина заглянула б в ТГ, подивилась контент, зробила висновки хто веде той канал...натомість ти сказав що він "кацапський"...то ж твій ідіртизм просто неосяжний, а всі твердження просто сміття
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14.11.2022 16:19 Відповісти
Я казав що телеграм кацапський, а не той хто веде канал. І я там не зареєстрований.
А от на на чому така інформація знаходиться лише на якомусь каналі, а не є загальнодоступною, я від тебе так і не побачив пояснення.
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14.11.2022 22:39 Відповісти
чи не достатньо що небачимо ні трофейної техніки ні полонених орків
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13.11.2022 21:44 Відповісти
Досить дивитися довпойопа арістовича. Включи мозок! Ще 2 тижні тому була новина, що в Херсоні зникли вартові з блокпостів.
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13.11.2022 21:48 Відповісти
тоді виходить що наші боялися в порожню снігурівку заходити? чи може орки в ній прям"одін в полє воєн"? нащо тоді нам сцяли у вуха що туди стягують техніку під обстрілами переправ щоб втримати плацдарм?
в мене тільки два пояснення - або договорняк або московити нас облупошили поки наші сильно боялися не потрапити в пастку
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13.11.2022 21:57 Відповісти
"Включи мозок!" - кацап детектед
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13.11.2022 23:07 Відповісти
Жданов доповів, що вийшли близько 20 тис. і уся більш менш справна техніка. І вихід почався в 20-х числах жовтня а закінчився в 10-х числах листопада. А ще сказав що наші так і не нанесли ворогу тяжких втрат, коли ті виходили, і сказав що це було комусь потрібно.
Можеш зі Ждановим посперечатися.
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13.11.2022 22:44 Відповісти
Схильний до - теорій змови Жданов , дивиться на це зі своєї - колокольні . . Але це лише його особиста думка , і не факт що вона правильна .
Нанести ворогу тяжкі втрати , можна було лише влаштувавши - зарубу . У якій ми теж понесли б втрати не менші . То ж вигідно це ( тобто - збереження життя нашим військових ) - українським матерям , і командуванню ЗСУ .
На цій стадії , досягти головної мети - звільнення Херсону і всього правобережжя країни , вдалося малою кров'ю , і це головне . Все інше не важливо . Як буде далі - час покаже .
А для любителів моря крові і епічних заруб , є компьютерні ігри . .
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13.11.2022 23:30 Відповісти
Та воно то усе б наче і нічого але Жданов там сказав що частково зняли санкції з рашистів, от я і думаю чи не плата це за Херсон. Ще й Саливан там натякнув своєю рекомендацією про адекватну оцінку вимог до переговорів, щось якось муторно все це...
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14.11.2022 00:27 Відповісти
Ні . Санкції зняли не через Херсон ,, там на Заході збунтувались корпорації , вони несуть шалені збитки від кацапських санкцій . Тому тамтешня влада послабляючи дію санкцій , так би мовити - випускає пар . .
Санкції по металам наприклад , дійсно послаблені , але лише до 15 травня наступного року . Захід надіється що корпорації до того часу адаптуються .
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14.11.2022 00:43 Відповісти
Я так не думаю, і не тільки я, що не дивно...
Це все дійсно схоже на торги та договорняки...
Шкода наших людей що калічаться та вмирають на фронті за гешефти та договорняки!
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14.11.2022 17:54 Відповісти
Зрозуміло . Думати звісно можна - як завгодно , але факт є факт .! Факт річ - вперта . .
Якщо цікаво - у самого ж Жданова у фейсбуці , є посилання на сторінку якогось турка - експерта , який у свою чергу дає посилання на , на англомовні сайти агентств Блумберг і Рейтерс . А там в деталях дається пояснення - чому ж саме було пом'якшено санкції ппроти рашки . Але Жданов про це чомусь не згадав у своєму відеоролику на ютубі , навмисно чи ні , це вже треба питати у нього .
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14.11.2022 18:28 Відповісти
Я дивився відео полковника у відставці, він теж висунув таку ж версію що і я, Жданов дав тільки зачіпку.
Доречі Жданов казав що в нього там є посилання, але я посилання не дивився, пояснень звісно в посиланнях немає.
Я довго живу і пам'ятаю, що все що завгодно, можна пояснити як завгодно. Не буду сперечатися, я написав тільки про свої сумніви.
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14.11.2022 19:31 Відповісти
Досить соплити . Наші війська що були під Херсоном теж вивільнилися , і можуть бути перекинуті на інші напрямки , а це тис 40 як мінімум . .
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13.11.2022 21:45 Відповісти
Та щей яких!
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14.11.2022 07:14 Відповісти
Український народ і армія успішно боряться з рашистами, незважаючи на те, що державою керують на всіх щаблях - рашистські колаборанти.
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13.11.2022 21:39 Відповісти
Чи може мені хтось пояснити: чому в бюджеті не було грошей на пікапи для ЗСУ, проте були мільйони баксів для броньовиків возити вітренко і його гопкомпанію?
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13.11.2022 21:44 Відповісти
Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога, - Зеленський Краще б ти відчув як наближається війна,тоді б десятки тисяч українців сьогодні були живі...
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13.11.2022 21:45 Відповісти
я думаю просто зеленський відчуває, як стискається його очко. адже всім їм доведеться відповісти за скоєне після перемоги. народ не пробачить
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13.11.2022 21:48 Відповісти
не сміши)) його ще вдруге оберуть, якщо звісно не прийде якийсь порядний генерал до влади
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13.11.2022 22:10 Відповісти
ЗЕ, те, що ти відчуваєш, то лише рука твого ляльковода глибше залізла.
Дивись, скоро вона стисне твої гланди чи аденоїди, хоча й стирчіть зовсім з іншого боку.

ЗІЖ а скумбрія сухарі вже сушить чи ще є надія "схадіть бистро в лєс"?
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13.11.2022 21:51 Відповісти
это хорошо когда все для фронта!а у некоторых в тылу выходной даже есть....................на некоторые номера гарячих линий хер дозвонишься............................................................................бла и бла.......................................
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13.11.2022 21:53 Відповісти
73%, дебілів, гордімся далі, далі буде!
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13.11.2022 22:03 Відповісти
бо бо.
Бубочка, не жени переможну хвилю.
Спершу остаточна перемога за фактом, тільки потім фанфари та шампанське.
Не кажи гоп не перестрибнувши.
Орки ще не всі свої козирі показали.
А вони мають.
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13.11.2022 22:05 Відповісти
Бухому море по коліно ....
Питання другого плану від чого людина буха - чи від ейфорії, чи від усвідомлення себе суперменом.
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14.11.2022 01:58 Відповісти
Зелений пабідун.
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13.11.2022 22:22 Відповісти
Володимире Олександровичу, та відпочиньте вже хоть у неділю, чи правильно у суботу?)
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13.11.2022 22:45 Відповісти
Воно вже перемогло!!!!
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13.11.2022 22:54 Відповісти
Надоел
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13.11.2022 22:55 Відповісти
Замість того, щоб порадіти перемогам всі ллють гівно на Зеленського. Типовий день на цензор.нет.
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13.11.2022 22:59 Відповісти
А ему разве не хватает твоего языка в его жопе?
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13.11.2022 23:13 Відповісти
Хай розкаже, чому так довго високоточні електротехнології ремонтуються
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13.11.2022 23:26 Відповісти
Ти бач, як у нього лампи сяють! І не одна!
А у нас графіки....ми а темряві...
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13.11.2022 23:24 Відповісти
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14.11.2022 01:56 Відповісти
Як воно вже задрало своїм гундьожем. Дайте йому кокса - хай заткнеться
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14.11.2022 03:32 Відповісти
Ага… щось перемогою і не пахне.
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14.11.2022 05:34 Відповісти
"Наближається НАША перемога". Я напрягся.
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14.11.2022 08:08 Відповісти
Якби не Зеля ми давно б перемогли.
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14.11.2022 17:29 Відповісти
 
 