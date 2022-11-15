В Николаев прибыл первый с начала войны поезд. ВИДЕО
"Укрзалізниця" впервые с начала полномасштабного вторжения возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом.
Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.
Видео Суспільне. Миколаїв
Поезд №122/121 Киев - Николаев будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным - из Николаева.
Из Киева он отправляется в 22:14 и прибывает в Николаев в 07:15. Обратно отправляется в 22:09 и прибывает в Киев в 06:55.
"Грузовое сообщение с Николаевом у нас работает уже давно. А пассажирский поезд запускаем только сейчас, потому что освобождение Херсонщины отогнало российские войска дальше от Николаева. Мы такие шаги всегда согласовываем с Губернатором и ВСУ", - написал в телеграме председатель правления компании Александр Камышин.
Билеты на поезд можно приобрести в кассах, приложении и через чат-бот "Укрзалізниці".
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA_(2022) Бои за вознесенск
Вознесенск не мой. Просто не нужно забывать о подвигах других, не таких крупных городов.
Мы все помним об обороне ДАП, но забыли про оборону Луганского аэропорта. Имел он такое же идеологическое значение, и ад там был похлеще ДАПа, потому что близко к россии, и утюжили его "Тюльпанами" и "Смерчами". После полного уничтожения русня еще две недели боялась подходить к руинам, вдруг там кто-то живой остался.
Не тормозни колонну русни у этого города, и они уже через пару часов на станции.
А россия уж сделала бы все возможное, чтобы удержать этот жирный куш. Вопрос еще, что бы было с Николаевом тогда. На него наверняка бы бросили дополнительные силы. Например, из-под Мариуполя.
Кроме того, достигнув Одессы по суше, россия бы начала одновременную атаку с Приднестровья и морской десант. Без сухопутного же коридора эти две операции были бессмысленны, потому не состоялись.
Вознесенск прифронтовым городом был две недели. А Николаев? Даже сейчас ракеты которые летят на Вознесенск сбивают ПВО в Николаеве.
На Дипстейте показаны зоны, которые были под оккупацией русни.
К Вознесенску идут две зеленые нитки, через Новую Одессу с юга и Еланец с востока.
Обе обрываются примерно на одном рубеже.