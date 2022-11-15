В Николаев прибыл первый с начала войны поезд. ВИДЕО

"Укрзалізниця" впервые с начала полномасштабного вторжения возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.

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Поезд №122/121 Киев - Николаев будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным - из Николаева.

Из Киева он отправляется в 22:14 и прибывает в Николаев в 07:15. Обратно отправляется в 22:09 и прибывает в Киев в 06:55.

"Грузовое сообщение с Николаевом у нас работает уже давно. А пассажирский поезд запускаем только сейчас, потому что освобождение Херсонщины отогнало российские войска дальше от Николаева. Мы такие шаги всегда согласовываем с Губернатором и ВСУ", - написал в телеграме председатель правления компании Александр Камышин.

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Билеты на поезд можно приобрести в кассах, приложении и через чат-бот "Укрзалізниці".