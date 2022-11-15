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В Николаев прибыл первый с начала войны поезд. ВИДЕО

"Укрзалізниця" впервые с начала полномасштабного вторжения возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.

Видео Суспільне. Миколаїв

Поезд №122/121 Киев - Николаев будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным - из Николаева.

Из Киева он отправляется в 22:14 и прибывает в Николаев в 07:15. Обратно отправляется в 22:09 и прибывает в Киев в 06:55.

"Грузовое сообщение с Николаевом у нас работает уже давно. А пассажирский поезд запускаем только сейчас, потому что освобождение Херсонщины отогнало российские войска дальше от Николаева. Мы такие шаги всегда согласовываем с Губернатором и ВСУ", - написал в телеграме председатель правления компании Александр Камышин.

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Билеты на поезд можно приобрести в кассах, приложении и через чат-бот "Укрзалізниці".

Николаев (2159) поезд (1028) Укрзализныця (2759) Камышин Александр (83)


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Топ комментарии
+24
Миколаїв це справжне Місто-Герой. Ворогів відбив, Одесу захистив, практично шоденні обстріли витримує. А герой оборони Миколаїва - генерал Марченко, а не усяки Данілови, Кіми та Сенкевичі
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15.11.2022 09:46
+5
А кто Николаев защитил? Что за бред, Николаев защитил и Вознесенск и Одессу. Я видел как авиация ВСУ мочит колонны которые шли с Херсона, а потом пытались по обьездным, их мочили так что земля под ногами ходила как землетресение. Николаев город Герой!
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15.11.2022 11:54
+3
До Вознесенска добирались остатки, недобитки измотаные ОСТАТКИ* которых не добили у Николаева. Основной удар принял Николаев, и удерживал, а после того как отбил русню, их планы по Одессе заглохли, об Одессе они уже не заикались.

Вознесенск прифронтовым городом был две недели. А Николаев? Даже сейчас ракеты которые летят на Вознесенск сбивают ПВО в Николаеве.
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15.11.2022 12:36
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Миколаїв це справжне Місто-Герой. Ворогів відбив, Одесу захистив, практично шоденні обстріли витримує. А герой оборони Миколаїва - генерал Марченко, а не усяки Данілови, Кіми та Сенкевичі
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15.11.2022 09:46 Ответить
Одесу захистив Вознесенськ. Миколаїв тоді просто обійшли зі сходу і півночі.
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15.11.2022 11:43 Ответить
Воз несенськ? Ти ще Врадіївку забув
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15.11.2022 11:52 Ответить
Можна про це докладніше?
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15.11.2022 11:53 Ответить
гроші наперед... Багато вас тут нульовок вештаєтся
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15.11.2022 12:32 Ответить
Я серйозно. Про Вознесенськ знаю, матеріали є. Про Врадіївку не чув. Це ж не державна таємниця.
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15.11.2022 12:37 Ответить
ага, если б не Вознесенск взяли бы и Киев за три часа, а не только Одессу
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15.11.2022 12:39 Ответить
Да что там Киев. Если бы не Вознесенск, через два дня взяли бы Львов, через неделю Варшаву с Бухарестом в придачу
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15.11.2022 12:45 Ответить
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15.11.2022 12:47 Ответить
А кто Николаев защитил? Что за бред, Николаев защитил и Вознесенск и Одессу. Я видел как авиация ВСУ мочит колонны которые шли с Херсона, а потом пытались по обьездным, их мочили так что земля под ногами ходила как землетресение. Николаев город Герой!
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15.11.2022 11:54 Ответить
Если бы не удалось удержать Вознесенск, это бы открыло прямую дорогу на Одессу, и тогда туда поперли бы колонны в таком количестве, что ни наша авиация, ни наша арта бы не справились. Отсечь Украину от моря было одной из главных задач россии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA_(2022) Бои за вознесенск
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15.11.2022 12:00 Ответить
все что успело пройти на твой Вознесенс, всю логистику уничтожали с Николаева. Я представляю еслиб не Николаев, наверно по Вознесенску русня пешком бы прошла еще быстрее чем по Херсону
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15.11.2022 12:03 Ответить
Можно было пробить и другой маршрут, подальше от Николаева.
Вознесенск не мой. Просто не нужно забывать о подвигах других, не таких крупных городов.
Мы все помним об обороне ДАП, но забыли про оборону Луганского аэропорта. Имел он такое же идеологическое значение, и ад там был похлеще ДАПа, потому что близко к россии, и утюжили его "Тюльпанами" и "Смерчами". После полного уничтожения русня еще две недели боялась подходить к руинам, вдруг там кто-то живой остался.
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15.11.2022 12:07 Ответить
Мой друг, Южноукраинская АЭС вероятно имеет более весомое значение чем Луганский или Донецкий ажропорты. Путь к Приднестровью лежал через Николаев, а не через Вознесенск.
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15.11.2022 12:15 Ответить
Да, забыл про ЮАЭС. И путь к ней лежал все через тот же Вознесенск.
Не тормозни колонну русни у этого города, и они уже через пару часов на станции.
А россия уж сделала бы все возможное, чтобы удержать этот жирный куш. Вопрос еще, что бы было с Николаевом тогда. На него наверняка бы бросили дополнительные силы. Например, из-под Мариуполя.
Кроме того, достигнув Одессы по суше, россия бы начала одновременную атаку с Приднестровья и морской десант. Без сухопутного же коридора эти две операции были бессмысленны, потому не состоялись.
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15.11.2022 12:19 Ответить
До Вознесенска добирались остатки, недобитки измотаные ОСТАТКИ* которых не добили у Николаева. Основной удар принял Николаев, и удерживал, а после того как отбил русню, их планы по Одессе заглохли, об Одессе они уже не заикались.

Вознесенск прифронтовым городом был две недели. А Николаев? Даже сейчас ракеты которые летят на Вознесенск сбивают ПВО в Николаеве.
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15.11.2022 12:36 Ответить
Не оспариваю подвиг Николаева. Следует только помнить, что не Николаевом единым.
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15.11.2022 12:38 Ответить
И уж точно не Вознесенском
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15.11.2022 12:41 Ответить
первый раз слышу такую дич про подвиг Вознесенска. Еслиб не Николаев, русня Вознесенск прошла пешком еще быстрее чем Херсон.
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15.11.2022 12:42 Ответить


На Дипстейте показаны зоны, которые были под оккупацией русни.
К Вознесенску идут две зеленые нитки, через Новую Одессу с юга и Еланец с востока.
Обе обрываются примерно на одном рубеже.
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15.11.2022 13:13 Ответить
воео тупе
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15.11.2022 12:40 Ответить
вчора проїзжав повз вокзалу - жодного цілого вікна! Навіть рами вибоховими хвилями повиносило!
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15.11.2022 10:59 Ответить
 
 