До Миколаєва прибув перший з початку війни поїзд. ВIДЕО
"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом.
Про це повідомили в пресслужбі компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Відео Суспільне. Миколаїв
Поїзд №122/121 Київ - Миколаїв відтепер курсуватиме по парних числах зі столиці та по непарних - з Миколаєва.
З Києва він вирушає о 22:14 та прибуває до Миколаєва о 07:15. Назад відправляється о 22:09 та прибуває до Києва о 06:55.
"Вантажне сполучення з Миколаєвом в нас працює вже давно. А пасажирський поїзд запускаємо тільки зараз тому що звільнення Херсонщини відігнало російські війська далі від Миколаєва. Ми такі кроки завжди погоджуємо з Губернатором та ЗСУ", - написав у телеграмі голова правління компанії Олександр Камишін.
Квитки на поїзд можна придбати в касах, застосунку й через чат-бот "Укрзалізниці".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA_(2022) Бои за вознесенск
Вознесенск не мой. Просто не нужно забывать о подвигах других, не таких крупных городов.
Мы все помним об обороне ДАП, но забыли про оборону Луганского аэропорта. Имел он такое же идеологическое значение, и ад там был похлеще ДАПа, потому что близко к россии, и утюжили его "Тюльпанами" и "Смерчами". После полного уничтожения русня еще две недели боялась подходить к руинам, вдруг там кто-то живой остался.
Не тормозни колонну русни у этого города, и они уже через пару часов на станции.
А россия уж сделала бы все возможное, чтобы удержать этот жирный куш. Вопрос еще, что бы было с Николаевом тогда. На него наверняка бы бросили дополнительные силы. Например, из-под Мариуполя.
Кроме того, достигнув Одессы по суше, россия бы начала одновременную атаку с Приднестровья и морской десант. Без сухопутного же коридора эти две операции были бессмысленны, потому не состоялись.
Вознесенск прифронтовым городом был две недели. А Николаев? Даже сейчас ракеты которые летят на Вознесенск сбивают ПВО в Николаеве.
На Дипстейте показаны зоны, которые были под оккупацией русни.
К Вознесенску идут две зеленые нитки, через Новую Одессу с юга и Еланец с востока.
Обе обрываются примерно на одном рубеже.