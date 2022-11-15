До Миколаєва прибув перший з початку війни поїзд. ВIДЕО

"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Відео Суспільне. Миколаїв

Поїзд №122/121 Київ - Миколаїв відтепер курсуватиме по парних числах зі столиці та по непарних - з Миколаєва.

З Києва він вирушає о 22:14 та прибуває до Миколаєва о 07:15. Назад відправляється о 22:09 та прибуває до Києва о 06:55.

"Вантажне сполучення з Миколаєвом в нас працює вже давно. А пасажирський поїзд запускаємо тільки зараз тому що звільнення Херсонщини відігнало російські війська далі від Миколаєва. Ми такі кроки завжди погоджуємо з Губернатором та ЗСУ", - написав у телеграмі голова правління компанії Олександр Камишін.

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Квитки на поїзд можна придбати в касах, застосунку й через чат-бот "Укрзалізниці".