Боевая работа фронтовой авиации. ВИДЕО
В сети опубликованы новые фрагменты боевой работы фронтовой авиации ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны атакующие действия пары украинских вертолетов. Боевая работа украинских пилотов снята камерой, установленной на борту одной из авиамашин.
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Mikhail Hanzha
показать весь комментарий15.11.2022 12:10 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
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Danger Zone
показать весь комментарий15.11.2022 14:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андрей Антипов #307626
показать весь комментарий15.11.2022 18:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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