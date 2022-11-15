Боевая работа фронтовой авиации. ВИДЕО

В сети опубликованы новые фрагменты боевой работы фронтовой авиации ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны атакующие действия пары украинских вертолетов. Боевая работа украинских пилотов снята камерой, установленной на борту одной из авиамашин.

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