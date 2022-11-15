РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7579 посетителей онлайн
Новости Видео Война
9 244 4

Боевая работа фронтовой авиации. ВИДЕО

В сети опубликованы новые фрагменты боевой работы фронтовой авиации ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны атакующие действия пары украинских вертолетов. Боевая работа украинских пилотов снята камерой, установленной на борту одной из авиамашин.

Смотрите: Бойцы ВСУ на одной БМП атакуют укрепленные позиции россиян и заставляют их убегать. ВИДЕО боя

авиация (2839) боевые действия (4258)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ВСУ! Рано или поздно появятся такие аппараты без пилотов
показать весь комментарий
15.11.2022 12:10 Ответить
НУРСи це вже дуже застаріла зброя - в нікуди.
показать весь комментарий
15.11.2022 14:16 Ответить
можешь лучше, сделай
показать весь комментарий
15.11.2022 18:15 Ответить
 
 