Бойова робота фронтової авіації. ВIДЕО

В мережі опубліковані нові фрагменти бойової роботи фронтової авіації ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно атакувальні дії пари українських вертольотів. Бойова робота українських пілотів зафільмована камерою, шо установлена на борту однієї з авіамашин.

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