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Бойова робота фронтової авіації. ВIДЕО

В мережі опубліковані нові фрагменти бойової роботи фронтової авіації ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно атакувальні дії пари українських вертольотів. Бойова робота українських пілотів зафільмована камерою, шо установлена на борту однієї з авіамашин.

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Автор: 

авіація (4149) бойові дії (4014)


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Слава ВСУ! Рано или поздно появятся такие аппараты без пилотов
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15.11.2022 12:10 Відповісти
НУРСи це вже дуже застаріла зброя - в нікуди.
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15.11.2022 14:16 Відповісти
можешь лучше, сделай
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15.11.2022 18:15 Відповісти
 
 