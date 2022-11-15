Бойова робота фронтової авіації. ВIДЕО
В мережі опубліковані нові фрагменти бойової роботи фронтової авіації ЗСУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно атакувальні дії пари українських вертольотів. Бойова робота українських пілотів зафільмована камерою, шо установлена на борту однієї з авіамашин.
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Mikhail Hanzha
показати весь коментар15.11.2022 12:10 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
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Danger Zone
показати весь коментар15.11.2022 14:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Андрей Антипов #307626
показати весь коментар15.11.2022 18:15 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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