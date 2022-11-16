Байден о выдвижении Трампа: он подвел США. ВИДЕО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на то, что его предшественник Дональд Трамп будет снова баллотироваться на пост главы государства.

Свою реакцию Байден выразил в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дональд Трамп подвел Америку", – написал он.

Байден также опубликовал подборку видео с событиями времен президентства Трампа. В 52-секундном ролике он перечисляет следующие провалы администрации Трампа:

ориентация экономики на богачей;

худший уровень занятости со времен Великой депрессии;

атака на систему здравоохранения;

попустительство экстремистам;

атаки на права женщин;

подстрекательство жестокой толпы.

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Ранее Трамп заявил, что будет бороться за пост президента США на следующих выборах. Его документы уже поступили в Федеральную избирательную комиссию. Потенциальными конкурентами Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии могут стать Рон Десантис и Майк Пенс.