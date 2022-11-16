Байден о выдвижении Трампа: он подвел США. ВИДЕО
Президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на то, что его предшественник Дональд Трамп будет снова баллотироваться на пост главы государства.
Свою реакцию Байден выразил в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Дональд Трамп подвел Америку", – написал он.
Байден также опубликовал подборку видео с событиями времен президентства Трампа. В 52-секундном ролике он перечисляет следующие провалы администрации Трампа:
- ориентация экономики на богачей;
- худший уровень занятости со времен Великой депрессии;
- атака на систему здравоохранения;
- попустительство экстремистам;
- атаки на права женщин;
- подстрекательство жестокой толпы.
Ранее Трамп заявил, что будет бороться за пост президента США на следующих выборах. Его документы уже поступили в Федеральную избирательную комиссию. Потенциальными конкурентами Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии могут стать Рон Десантис и Майк Пенс.
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+10 Colt
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доречі куди дівся блогер трампіст та "ура патріот" Паша Дальнобой,як тільки Трамп заявив що а ні цента не виділив би Україні так цей блогер десь пропав з Ютюба?
Якщо керуватися такою збоченою логікою, то трамп винен у появі ковіда, бо не в той момент перднув.
Когда его турнули из Овального кабинета, на болотах завыли.
Якщо не хочете програти вибори республіканці , проштовшуйте деСантіса .. А ту гниду гоніть нах з партії ,, підсрачниками .
Але торпеда потрапила в ціль. Республіканська партія ослаблена трампізмом, а демократи ніколи не були воїнами, та досить слабко придатні до боротьби. Їх традиційна ніша - турбота про бідних, слабких та ображених, роздача допомоги, завершення війн, розпочатих республіканцями, примноження державної бюрократії. В нинішньому протистоянні вони взагалі не в своїй тарілці.
Диктатори і праві популісти, які сподівалися, що Трамп повернеться до влади, обов'язково будуть розчаровані, а союзники демократів США можуть вдихнути деяке полегшення. Демократія в США сьогодні виглядає здоровішою, ніж тиждень тому, на радість іншим демократіям і розчарування диктатур.