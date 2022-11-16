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Байден о выдвижении Трампа: он подвел США. ВИДЕО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на то, что его предшественник Дональд Трамп будет снова баллотироваться на пост главы государства.

Свою реакцию Байден выразил в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дональд Трамп подвел Америку", – написал он.

Байден также опубликовал подборку видео с событиями времен президентства Трампа. В 52-секундном ролике он перечисляет следующие провалы администрации Трампа:

  • ориентация экономики на богачей;
  • худший уровень занятости со времен Великой депрессии;
  • атака на систему здравоохранения;
  • попустительство экстремистам;
  • атаки на права женщин;
  • подстрекательство жестокой толпы.

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Ранее Трамп заявил, что будет бороться за пост президента США на следующих выборах. Его документы уже поступили в Федеральную избирательную комиссию. Потенциальными конкурентами Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии могут стать Рон Десантис и Майк Пенс.

Байден Джо (2794) США (27061) Трамп Дональд (5595)


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Топ комментарии
+10
Трамп разлагал Америку в угоду путину.
Когда его турнули из Овального кабинета, на болотах завыли.
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16.11.2022 12:42
+9
насамперед слабо віриться що трамп пройде сито праймеріс ...
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16.11.2022 12:38
+7
То, что сейчас творится на нашем шарике, не налезает на голову никому. Политтехнологи резко заткнулись с прогнозами. Смешадось в кучу - оркостан, Иран, Саудия, Турция, Израиль, Сирия снова влезла в обойму смятым патроном, про Украину даже не говорю - это гвоздь в голове пуйла. Но этому козлу мало - он впутал сюда еще и Польшу.
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16.11.2022 13:07
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А ты, главное не подведи УКРАИНУ..
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16.11.2022 12:32 Ответить
Трамп принаймні обвалив нафту. Байдену, судячи з усього, це невигідно.
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16.11.2022 12:34 Ответить
А новини почитати, нє? Скільки запасів розконсервовано при Байдені, і як саудити скорочують видобуток, хоча Байден просив наростити.
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16.11.2022 12:50 Ответить
Нарастят. Сейчас у саудитов подгорает и нужна американская защита.
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16.11.2022 12:54 Ответить
Так, бояться аятолу.
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16.11.2022 12:58 Ответить
То, что сейчас творится на нашем шарике, не налезает на голову никому. Политтехнологи резко заткнулись с прогнозами. Смешадось в кучу - оркостан, Иран, Саудия, Турция, Израиль, Сирия снова влезла в обойму смятым патроном, про Украину даже не говорю - это гвоздь в голове пуйла. Но этому козлу мало - он впутал сюда еще и Польшу.
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16.11.2022 13:07 Ответить
Погано просив. Треба було поцілувати ручку.
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16.11.2022 13:43 Ответить
Те що Трамп висунув свою кандетатуру на пост президента я вважаю це хороший знак для демократів,слабо віриться що Трампе переоберуть вдруге,якщо тільки кацапські ботоферми не допоможуть йому в цьому..
доречі куди дівся блогер трампіст та "ура патріот" Паша Дальнобой,як тільки Трамп заявив що а ні цента не виділив би Україні так цей блогер десь пропав з Ютюба?
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16.11.2022 12:37 Ответить
насамперед слабо віриться що трамп пройде сито праймеріс ...
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16.11.2022 12:38 Ответить
...потомучто Жлоб!
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16.11.2022 13:05 Ответить
Він є і нікуди не дівався.Він ж рідко коли ролики на youtube викладає.
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16.11.2022 12:39 Ответить
і що далі розмовляє на кацапські мові та топить за трампа?
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16.11.2022 12:40 Ответить
За Трампа,такої хєрні не було.По Польщі не стріляли.Зараз всі покидьки розпоясалися.
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16.11.2022 12:50 Ответить
За Трампа ***** розраховувало, що поглине Україну без великої війни. Але не склалося
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16.11.2022 13:00 Ответить
4 роки був Трамп,ніяких кроків по поглинанню не було.А за Байдена що? Де той ленд ліз,за який всі пропагандисти патякали.Казали що буде все,включно з літаками,Зараз то мовчать.Всі покидьки відчули свою бекзкарність за Байдена.Навіть Північна Корея почала ракети пускати.Москалі вбили ракетами в країні НАТО людей,такого ніколи не було.
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16.11.2022 13:05 Ответить
Поясніть всім, чим ленд-ліз краще від безкоштовних поставок?
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16.11.2022 13:10 Ответить
Так під ленд лізом мало бути практично любе озброєння.Так пропагандисти казали і порівнювали з другою світовою.
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16.11.2022 13:12 Ответить
Покажіть відповідний пункт із закону про ленд-ліз.
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16.11.2022 13:14 Ответить
Покажіть зворотнє.
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16.11.2022 13:17 Ответить
Зачотна відмазка. Чув дзвін, та не знаю де він, так? Якщо ви не розумієте, що таке ленд-ліз (для прихильника трампа це очікувано), то краще помовчіть і не ганьбіться.
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16.11.2022 13:21 Ответить
Я знаю що таке ленд ліз.І це краще,ніж те що зараз.
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16.11.2022 13:22 Ответить
Чому ленд ліз ще не почав діяти?
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16.11.2022 13:19 Ответить
Тому ще безкоштовні поставки нам вигідніші, ніж поставки по ленд-лізу. Ленд-ліз почнеться, коли у Байдена не буде змоги давати нам озброєння безкоштовно.
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16.11.2022 13:22 Ответить
То незай буде позика, потім віддамо назад вцілілу техніку. Краще, що було більше зброї,а не те, що їх віддавати потім не потрібно.
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16.11.2022 13:37 Ответить
Це брехня. Тобі промили мізки фсбешні дезинформатори.
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16.11.2022 15:04 Ответить
нам в цій ситуації все вигідно. і в кредит зброя, і в ленд-ліз і безкоштовна. Тому ці розповіді, що тільки безкоштовно - маніпуляція. Просто ленд-ліз - це історія від республіканців, а Джо старий соціаліст і маніпулятор. він допомагає, коли безкоштовно, відповідно до своїх бачень і потреб. А ленд-ліз - то інша історія. Однак я сумніваюсь, що при Джо щось зміниться - ніякого реального ленд-лізу, тобто зброї і обладнання в лізинг не буде.
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16.11.2022 16:00 Ответить
По ленд-ліз президенту не потрібно схвалення парламенту, тобто передача озброєнь відбувається швидше. По ленд-лізу допомога надається лише Україні, а не так, як це робиться зараз пакетами, в яких 2/3 витрат передбачено на допомогу бідним та боротьбу з потеплінням клімату, а також на замовлення фірмам, які виготовляють озброєння.
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16.11.2022 13:48 Ответить
А якже не було ніяких кроків до поглинання. Було намагання протягнути мінські домовленості в кацапській інтерпретації, масове інформаційна атака на неокріпші розуми українців серіалом "Слуга народу", результуючий вибір малороса президентом, і намагання зійтися по середині. І колив вже все це не спрацювало, почалася велика війна. Якби зараз був Трамп, то замість Хаймарсів у нас було б лише "велике занепокоєння"
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16.11.2022 13:23 Ответить
До слуг народу Трамп немає нічкого вілношеняя. За Трампа би війни не було і москалі би нічого не зробили.
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16.11.2022 13:34 Ответить
До початку війни Трамп теж не має ніякого відношення. За Трампа велика війна б не почалася лише через те, що він би відразу Україну злив, ще на етапі накопичення кацапських військ на кордоні
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16.11.2022 13:36 Ответить
От тут ні. Бо війнами і світовими порядками США, на чолі з президентом займається.
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16.11.2022 13:38 Ответить
І Трамп би сказав: "Путін - хороший хлопець, а ви, українці, домовляйтеся "по-середині" і не ви...тесь"
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16.11.2022 13:40 Ответить
Сказав би. Але за 4 роки цього не було. А от Байден сказав, що українська ракета впала а Польщі.
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16.11.2022 14:18 Ответить
Серйозно? Логіка скабєєвої, не менше, поздоровляю.
Якщо керуватися такою збоченою логікою, то трамп винен у появі ковіда, бо не в той момент перднув.
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16.11.2022 13:03 Ответить
Ви дивитеся скабєєву? В мене логіка нормальна.США це світовий гегемон,світовий поліціянт і єдина наддержава в світі.В США місія захищати світ,від покидьків.А саме зараз вони найбільше відчули свою безкарність.Вбили ракетами в країні НАТО людей саме зараз.Не колись там.а саме зараз.І яка ж відповідь покидькам?
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16.11.2022 13:10 Ответить
То чому ковід виник саме при трампі? Поясніть цією "нормальною" логікою? Чому він розповсюдився по США і країнам НАТО? Як ваш трамп це допустив?
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16.11.2022 13:13 Ответить
Ковід сам не виник.Китаці це зробили,можливо з кацапами і Трамп їх хотів притягти до відповідальності,але виграв Байден і зараз вже цього немає.
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16.11.2022 13:16 Ответить
BIDEN 2024!
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16.11.2022 12:37 Ответить
Этого полудурка что,никто не может приструнить?
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16.11.2022 12:38 Ответить
Все бы ничего, только крысм и домбас ***** оттяпал при обаме-абизяне. А полномасштабное вторжение при Байдене началось. Так что вешать на Трампа всех собак я бы не стал
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16.11.2022 13:05 Ответить
Повнемасштабне вторгнення сталось при Зеленському крапка
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16.11.2022 13:34 Ответить
Десантис приструнит
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16.11.2022 13:12 Ответить
Трамп разлагал Америку в угоду путину.
Когда его турнули из Овального кабинета, на болотах завыли.
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16.11.2022 12:42 Ответить
Докажи.
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16.11.2022 13:41 Ответить
Ну выставил..... как выставил, так республиканцы его обратно вставят. Не победит он на праймериз. Скорее всего кандидатом будет Пенс от красных.
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16.11.2022 12:56 Ответить
Ron DeSantis
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16.11.2022 17:15 Ответить
Думаешь обставит? Прив. Ждемс.
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16.11.2022 17:53 Ответить
Селямчик. Вроде(тьху-3-раза) дело идет к тому, шо Республиканцам пора возвернуться к business as usual, и рыжий гужбан становится им неудобен. И убивает трампистов как раз Украина - Респ.партия в массе поддерживает поставки и требует их увеличения, а отдельные трамписты-экстримисты очень сильно потрят общую картинку своими истериками на фоне про-Украинских настроений большинства электората. У нас на Пеннсильванщине именно на этом погорел Мехмет Оз(такой себе мини-трумп), хотя его оппонент Феттерман - довольно бесполезное существо, до почти 40 лет жившее исключительно на доходы родителей.
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16.11.2022 18:08 Ответить
Ты видел, что написал сын рыжего? Недалеко ушел от дурня папаши. А вообще сегодня уже где-то писала, что сейчас нужна реинкарнация Буша младшего.
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16.11.2022 19:07 Ответить
Трампєц подкрался незамєтно .. Да , руде ***** .
Якщо не хочете програти вибори республіканці , проштовшуйте деСантіса .. А ту гниду гоніть нах з партії ,, підсрачниками .
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16.11.2022 12:59 Ответить
Трамп не підвів США. Це була торпеда, цілеспрямовано випущена по США якимись таємничими силами. Навіть не Путіним, бо в того старого козла мізків би не вистачило на таку операцію. Він сам шістка в руках закуліси.

Але торпеда потрапила в ціль. Республіканська партія ослаблена трампізмом, а демократи ніколи не були воїнами, та досить слабко придатні до боротьби. Їх традиційна ніша - турбота про бідних, слабких та ображених, роздача допомоги, завершення війн, розпочатих республіканцями, примноження державної бюрократії. В нинішньому протистоянні вони взагалі не в своїй тарілці.
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16.11.2022 13:04 Ответить
Когда уже республиканцы поймут что рыжий засланный казачок и топит всю лодку? Как будто другие политики закончились, обязательно надо фрика шоумена делать президентом- посмешищем?
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16.11.2022 13:05 Ответить
ну у нас же сделали, верене 73 % зебобов проголосовало за "фрика шоумена президента- посмешища"
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16.11.2022 13:06 Ответить
На фоне Трампа Зеленский - гений
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16.11.2022 13:07 Ответить
Непременно пригласить Жлоба в Киев и показать ему, что натворил его дружбан в Украине. Если он после этого ещё скажет, что кремлёвское ничтожество - "классный парень" - бить в рыло не стесняясь.
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16.11.2022 13:13 Ответить
Он не приедет. И в ответ на твитере ещё какую нибудь хрень ляпнет.
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16.11.2022 13:57 Ответить
вчера заявил - сегодня уже видосик. оперативно, что говорить, могут, когда захотят. так бы с Будапештским меморандумом - глядишь и экология была бы получше и экономика и вообще все приличнее бы выглядело.
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16.11.2022 13:20 Ответить
уважно почитав. літій неоненко - це нова - "стара" рашистська суміш з на єреф (лайно), з якої , як вважають московити ,складаеться весь світ. всі твердження хибні - рашистська логіка
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16.11.2022 17:43 Ответить
Демократи щойно опублікували один з найбільш вражаючих результатів для президентської партії на проміжних виборах, і багато кандидатів, підтриманих колишнім президентом Дональдом Трампом, зазнали поразки. Ці результати шокують не тільки внутрішню політику - вони будуть відображені і за кордоном.

Диктатори і праві популісти, які сподівалися, що Трамп повернеться до влади, обов'язково будуть розчаровані, а союзники демократів США можуть вдихнути деяке полегшення. Демократія в США сьогодні виглядає здоровішою, ніж тиждень тому, на радість іншим демократіям і розчарування диктатур.
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16.11.2022 18:21 Ответить
 
 