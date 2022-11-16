Байден про висування Трампа: він підвів США. ВIДЕО

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на те, що його попередник Дональд Трам знову балотуватиметься на посаду глави держави.

Свою реакцію Байден висловив у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дональд Трамп підвів Америку", - написав він.

Байден також опублікував підбірку відео з подіями часів президентства Трампа. В 52-секундному ролику він перелічує такі провали адміністрації Трампа:

орієнтація економіки на багатіїв;

найгірший рівень зайнятості з часів Великої депресії;

атаку на систему охорони здоров'я;

потурання екстремістам;

атаки на права жінок;

підбурювання жорстокого натовпу.

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Раніше Трамп заявив, що боротиметься за посаду президента США на наступних виборах. Його документи вже надійшли до Федеральної виборчої комісії. Потенційними конкурентами Трампа в боротьбі за номінацію від Республіканської партії можуть стати Рон Десантіс і Майк Пенс.