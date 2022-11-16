Байден про висування Трампа: він підвів США. ВIДЕО
Президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на те, що його попередник Дональд Трам знову балотуватиметься на посаду глави держави.
Свою реакцію Байден висловив у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дональд Трамп підвів Америку", - написав він.
Байден також опублікував підбірку відео з подіями часів президентства Трампа. В 52-секундному ролику він перелічує такі провали адміністрації Трампа:
- орієнтація економіки на багатіїв;
- найгірший рівень зайнятості з часів Великої депресії;
- атаку на систему охорони здоров'я;
- потурання екстремістам;
- атаки на права жінок;
- підбурювання жорстокого натовпу.
Раніше Трамп заявив, що боротиметься за посаду президента США на наступних виборах. Його документи вже надійшли до Федеральної виборчої комісії. Потенційними конкурентами Трампа в боротьбі за номінацію від Республіканської партії можуть стати Рон Десантіс і Майк Пенс.
Топ коментарі
+10 Colt
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+9 vuiko dobrui
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+7 Demir Aydemir
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доречі куди дівся блогер трампіст та "ура патріот" Паша Дальнобой,як тільки Трамп заявив що а ні цента не виділив би Україні так цей блогер десь пропав з Ютюба?
Якщо керуватися такою збоченою логікою, то трамп винен у появі ковіда, бо не в той момент перднув.
Когда его турнули из Овального кабинета, на болотах завыли.
Якщо не хочете програти вибори республіканці , проштовшуйте деСантіса .. А ту гниду гоніть нах з партії ,, підсрачниками .
Але торпеда потрапила в ціль. Республіканська партія ослаблена трампізмом, а демократи ніколи не були воїнами, та досить слабко придатні до боротьби. Їх традиційна ніша - турбота про бідних, слабких та ображених, роздача допомоги, завершення війн, розпочатих республіканцями, примноження державної бюрократії. В нинішньому протистоянні вони взагалі не в своїй тарілці.
Диктатори і праві популісти, які сподівалися, що Трамп повернеться до влади, обов'язково будуть розчаровані, а союзники демократів США можуть вдихнути деяке полегшення. Демократія в США сьогодні виглядає здоровішою, ніж тиждень тому, на радість іншим демократіям і розчарування диктатур.