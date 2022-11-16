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Байден про висування Трампа: він підвів США. ВIДЕО

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на те, що його попередник Дональд Трам знову балотуватиметься на посаду глави держави.

Свою реакцію Байден висловив у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дональд Трамп підвів Америку", - написав він.

Байден також опублікував підбірку відео з подіями часів президентства Трампа. В 52-секундному ролику він перелічує такі провали адміністрації Трампа:

  • орієнтація економіки на багатіїв;
  • найгірший рівень зайнятості з часів Великої депресії;
  • атаку на систему охорони здоров'я;
  • потурання екстремістам;
  • атаки на права жінок;
  • підбурювання жорстокого натовпу.

Читайте: Зеленський: Не знаю, як Трамп реагував би на вторгнення РФ

Раніше Трамп заявив, що боротиметься за посаду президента США на наступних виборах. Його документи вже надійшли до Федеральної виборчої комісії. Потенційними конкурентами Трампа в боротьбі за номінацію від Республіканської партії можуть стати Рон Десантіс і Майк Пенс.

Автор: 

Байден Джо (2892) США (23335) Трамп Дональд (6063)


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Топ коментарі
+10
Трамп разлагал Америку в угоду путину.
Когда его турнули из Овального кабинета, на болотах завыли.
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16.11.2022 12:42
+9
насамперед слабо віриться що трамп пройде сито праймеріс ...
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16.11.2022 12:38
+7
То, что сейчас творится на нашем шарике, не налезает на голову никому. Политтехнологи резко заткнулись с прогнозами. Смешадось в кучу - оркостан, Иран, Саудия, Турция, Израиль, Сирия снова влезла в обойму смятым патроном, про Украину даже не говорю - это гвоздь в голове пуйла. Но этому козлу мало - он впутал сюда еще и Польшу.
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16.11.2022 13:07
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А ты, главное не подведи УКРАИНУ..
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16.11.2022 12:32 Відповісти
Трамп принаймні обвалив нафту. Байдену, судячи з усього, це невигідно.
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16.11.2022 12:34 Відповісти
А новини почитати, нє? Скільки запасів розконсервовано при Байдені, і як саудити скорочують видобуток, хоча Байден просив наростити.
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16.11.2022 12:50 Відповісти
Нарастят. Сейчас у саудитов подгорает и нужна американская защита.
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16.11.2022 12:54 Відповісти
Так, бояться аятолу.
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16.11.2022 12:58 Відповісти
То, что сейчас творится на нашем шарике, не налезает на голову никому. Политтехнологи резко заткнулись с прогнозами. Смешадось в кучу - оркостан, Иран, Саудия, Турция, Израиль, Сирия снова влезла в обойму смятым патроном, про Украину даже не говорю - это гвоздь в голове пуйла. Но этому козлу мало - он впутал сюда еще и Польшу.
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16.11.2022 13:07 Відповісти
Погано просив. Треба було поцілувати ручку.
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16.11.2022 13:43 Відповісти
Те що Трамп висунув свою кандетатуру на пост президента я вважаю це хороший знак для демократів,слабо віриться що Трампе переоберуть вдруге,якщо тільки кацапські ботоферми не допоможуть йому в цьому..
доречі куди дівся блогер трампіст та "ура патріот" Паша Дальнобой,як тільки Трамп заявив що а ні цента не виділив би Україні так цей блогер десь пропав з Ютюба?
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16.11.2022 12:37 Відповісти
насамперед слабо віриться що трамп пройде сито праймеріс ...
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16.11.2022 12:38 Відповісти
...потомучто Жлоб!
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16.11.2022 13:05 Відповісти
Він є і нікуди не дівався.Він ж рідко коли ролики на youtube викладає.
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16.11.2022 12:39 Відповісти
і що далі розмовляє на кацапські мові та топить за трампа?
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16.11.2022 12:40 Відповісти
За Трампа,такої хєрні не було.По Польщі не стріляли.Зараз всі покидьки розпоясалися.
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16.11.2022 12:50 Відповісти
За Трампа ***** розраховувало, що поглине Україну без великої війни. Але не склалося
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16.11.2022 13:00 Відповісти
4 роки був Трамп,ніяких кроків по поглинанню не було.А за Байдена що? Де той ленд ліз,за який всі пропагандисти патякали.Казали що буде все,включно з літаками,Зараз то мовчать.Всі покидьки відчули свою бекзкарність за Байдена.Навіть Північна Корея почала ракети пускати.Москалі вбили ракетами в країні НАТО людей,такого ніколи не було.
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16.11.2022 13:05 Відповісти
Поясніть всім, чим ленд-ліз краще від безкоштовних поставок?
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16.11.2022 13:10 Відповісти
Так під ленд лізом мало бути практично любе озброєння.Так пропагандисти казали і порівнювали з другою світовою.
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16.11.2022 13:12 Відповісти
Покажіть відповідний пункт із закону про ленд-ліз.
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16.11.2022 13:14 Відповісти
Покажіть зворотнє.
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16.11.2022 13:17 Відповісти
Зачотна відмазка. Чув дзвін, та не знаю де він, так? Якщо ви не розумієте, що таке ленд-ліз (для прихильника трампа це очікувано), то краще помовчіть і не ганьбіться.
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16.11.2022 13:21 Відповісти
Я знаю що таке ленд ліз.І це краще,ніж те що зараз.
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16.11.2022 13:22 Відповісти
Чому ленд ліз ще не почав діяти?
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16.11.2022 13:19 Відповісти
Тому ще безкоштовні поставки нам вигідніші, ніж поставки по ленд-лізу. Ленд-ліз почнеться, коли у Байдена не буде змоги давати нам озброєння безкоштовно.
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16.11.2022 13:22 Відповісти
То незай буде позика, потім віддамо назад вцілілу техніку. Краще, що було більше зброї,а не те, що їх віддавати потім не потрібно.
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16.11.2022 13:37 Відповісти
Це брехня. Тобі промили мізки фсбешні дезинформатори.
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16.11.2022 15:04 Відповісти
нам в цій ситуації все вигідно. і в кредит зброя, і в ленд-ліз і безкоштовна. Тому ці розповіді, що тільки безкоштовно - маніпуляція. Просто ленд-ліз - це історія від республіканців, а Джо старий соціаліст і маніпулятор. він допомагає, коли безкоштовно, відповідно до своїх бачень і потреб. А ленд-ліз - то інша історія. Однак я сумніваюсь, що при Джо щось зміниться - ніякого реального ленд-лізу, тобто зброї і обладнання в лізинг не буде.
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16.11.2022 16:00 Відповісти
По ленд-ліз президенту не потрібно схвалення парламенту, тобто передача озброєнь відбувається швидше. По ленд-лізу допомога надається лише Україні, а не так, як це робиться зараз пакетами, в яких 2/3 витрат передбачено на допомогу бідним та боротьбу з потеплінням клімату, а також на замовлення фірмам, які виготовляють озброєння.
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16.11.2022 13:48 Відповісти
А якже не було ніяких кроків до поглинання. Було намагання протягнути мінські домовленості в кацапській інтерпретації, масове інформаційна атака на неокріпші розуми українців серіалом "Слуга народу", результуючий вибір малороса президентом, і намагання зійтися по середині. І колив вже все це не спрацювало, почалася велика війна. Якби зараз був Трамп, то замість Хаймарсів у нас було б лише "велике занепокоєння"
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16.11.2022 13:23 Відповісти
До слуг народу Трамп немає нічкого вілношеняя. За Трампа би війни не було і москалі би нічого не зробили.
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16.11.2022 13:34 Відповісти
До початку війни Трамп теж не має ніякого відношення. За Трампа велика війна б не почалася лише через те, що він би відразу Україну злив, ще на етапі накопичення кацапських військ на кордоні
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16.11.2022 13:36 Відповісти
От тут ні. Бо війнами і світовими порядками США, на чолі з президентом займається.
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16.11.2022 13:38 Відповісти
І Трамп би сказав: "Путін - хороший хлопець, а ви, українці, домовляйтеся "по-середині" і не ви...тесь"
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16.11.2022 13:40 Відповісти
Сказав би. Але за 4 роки цього не було. А от Байден сказав, що українська ракета впала а Польщі.
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16.11.2022 14:18 Відповісти
Серйозно? Логіка скабєєвої, не менше, поздоровляю.
Якщо керуватися такою збоченою логікою, то трамп винен у появі ковіда, бо не в той момент перднув.
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16.11.2022 13:03 Відповісти
Ви дивитеся скабєєву? В мене логіка нормальна.США це світовий гегемон,світовий поліціянт і єдина наддержава в світі.В США місія захищати світ,від покидьків.А саме зараз вони найбільше відчули свою безкарність.Вбили ракетами в країні НАТО людей саме зараз.Не колись там.а саме зараз.І яка ж відповідь покидькам?
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16.11.2022 13:10 Відповісти
То чому ковід виник саме при трампі? Поясніть цією "нормальною" логікою? Чому він розповсюдився по США і країнам НАТО? Як ваш трамп це допустив?
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16.11.2022 13:13 Відповісти
Ковід сам не виник.Китаці це зробили,можливо з кацапами і Трамп їх хотів притягти до відповідальності,але виграв Байден і зараз вже цього немає.
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16.11.2022 13:16 Відповісти
BIDEN 2024!
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16.11.2022 12:37 Відповісти
Этого полудурка что,никто не может приструнить?
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16.11.2022 12:38 Відповісти
Все бы ничего, только крысм и домбас ***** оттяпал при обаме-абизяне. А полномасштабное вторжение при Байдене началось. Так что вешать на Трампа всех собак я бы не стал
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16.11.2022 13:05 Відповісти
Повнемасштабне вторгнення сталось при Зеленському крапка
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16.11.2022 13:34 Відповісти
Десантис приструнит
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16.11.2022 13:12 Відповісти
Трамп разлагал Америку в угоду путину.
Когда его турнули из Овального кабинета, на болотах завыли.
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16.11.2022 12:42 Відповісти
Докажи.
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16.11.2022 13:41 Відповісти
Ну выставил..... как выставил, так республиканцы его обратно вставят. Не победит он на праймериз. Скорее всего кандидатом будет Пенс от красных.
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16.11.2022 12:56 Відповісти
Ron DeSantis
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16.11.2022 17:15 Відповісти
Думаешь обставит? Прив. Ждемс.
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16.11.2022 17:53 Відповісти
Селямчик. Вроде(тьху-3-раза) дело идет к тому, шо Республиканцам пора возвернуться к business as usual, и рыжий гужбан становится им неудобен. И убивает трампистов как раз Украина - Респ.партия в массе поддерживает поставки и требует их увеличения, а отдельные трамписты-экстримисты очень сильно потрят общую картинку своими истериками на фоне про-Украинских настроений большинства электората. У нас на Пеннсильванщине именно на этом погорел Мехмет Оз(такой себе мини-трумп), хотя его оппонент Феттерман - довольно бесполезное существо, до почти 40 лет жившее исключительно на доходы родителей.
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16.11.2022 18:08 Відповісти
Ты видел, что написал сын рыжего? Недалеко ушел от дурня папаши. А вообще сегодня уже где-то писала, что сейчас нужна реинкарнация Буша младшего.
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16.11.2022 19:07 Відповісти
Трампєц подкрался незамєтно .. Да , руде ***** .
Якщо не хочете програти вибори республіканці , проштовшуйте деСантіса .. А ту гниду гоніть нах з партії ,, підсрачниками .
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16.11.2022 12:59 Відповісти
Трамп не підвів США. Це була торпеда, цілеспрямовано випущена по США якимись таємничими силами. Навіть не Путіним, бо в того старого козла мізків би не вистачило на таку операцію. Він сам шістка в руках закуліси.

Але торпеда потрапила в ціль. Республіканська партія ослаблена трампізмом, а демократи ніколи не були воїнами, та досить слабко придатні до боротьби. Їх традиційна ніша - турбота про бідних, слабких та ображених, роздача допомоги, завершення війн, розпочатих республіканцями, примноження державної бюрократії. В нинішньому протистоянні вони взагалі не в своїй тарілці.
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16.11.2022 13:04 Відповісти
Когда уже республиканцы поймут что рыжий засланный казачок и топит всю лодку? Как будто другие политики закончились, обязательно надо фрика шоумена делать президентом- посмешищем?
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16.11.2022 13:05 Відповісти
ну у нас же сделали, верене 73 % зебобов проголосовало за "фрика шоумена президента- посмешища"
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16.11.2022 13:06 Відповісти
На фоне Трампа Зеленский - гений
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16.11.2022 13:07 Відповісти
Непременно пригласить Жлоба в Киев и показать ему, что натворил его дружбан в Украине. Если он после этого ещё скажет, что кремлёвское ничтожество - "классный парень" - бить в рыло не стесняясь.
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16.11.2022 13:13 Відповісти
Он не приедет. И в ответ на твитере ещё какую нибудь хрень ляпнет.
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16.11.2022 13:57 Відповісти
вчера заявил - сегодня уже видосик. оперативно, что говорить, могут, когда захотят. так бы с Будапештским меморандумом - глядишь и экология была бы получше и экономика и вообще все приличнее бы выглядело.
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16.11.2022 13:20 Відповісти
уважно почитав. літій неоненко - це нова - "стара" рашистська суміш з на єреф (лайно), з якої , як вважають московити ,складаеться весь світ. всі твердження хибні - рашистська логіка
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16.11.2022 17:43 Відповісти
Демократи щойно опублікували один з найбільш вражаючих результатів для президентської партії на проміжних виборах, і багато кандидатів, підтриманих колишнім президентом Дональдом Трампом, зазнали поразки. Ці результати шокують не тільки внутрішню політику - вони будуть відображені і за кордоном.

Диктатори і праві популісти, які сподівалися, що Трамп повернеться до влади, обов'язково будуть розчаровані, а союзники демократів США можуть вдихнути деяке полегшення. Демократія в США сьогодні виглядає здоровішою, ніж тиждень тому, на радість іншим демократіям і розчарування диктатур.
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16.11.2022 18:21 Відповісти
 
 