Тело оккупанта взлетает в воздух после попадания крупнокалиберной пули. ВИДЕО
Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" на бахмутском направлении точным выстрелом уничтожили российского оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после попадания боеприпаса тело оккупанта взлетело на несколько метров в воздух. Пирует мертвого оккупанта зафиксировала видеокамера.
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--- Растьош, внучек! Но атрицатєльна....
На біс.