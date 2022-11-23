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Тело оккупанта взлетает в воздух после попадания крупнокалиберной пули. ВИДЕО

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" на бахмутском направлении точным выстрелом уничтожили российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после попадания боеприпаса тело оккупанта взлетело на несколько метров в воздух. Пирует мертвого оккупанта зафиксировала видеокамера.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тело оккупантов взлетает в воздух после попадания крупнокалиберного шара. ВИДЕО

уничтожение (7295) Донецкая область (10019) 93 отдельная механизированная бригада (300)


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Топ комментарии
+56
акробат якийсь
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23.11.2022 10:40 Ответить
+56
аж раптом ї*бануло і замовкли дізеля..... земля перетравила молодого москаля......
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23.11.2022 10:42 Ответить
+48
В исполнении орка великолепное сальто-мортале. А можешь повторить?
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23.11.2022 10:41 Ответить
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Страница 2 из 2
Вы шо, Йоська?
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23.11.2022 11:56 Ответить
Осторожнее надо! Так же можно и шею свернуть.
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23.11.2022 11:46 Ответить
Архаровцу уже пофиг.
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23.11.2022 11:54 Ответить
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23.11.2022 12:04 Ответить
То він в свої ***** полетів
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23.11.2022 12:09 Ответить
красота яка на це можна дивитись вічно - смерть сальтом усім окупантам!
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23.11.2022 12:20 Ответить
схоже, це саме найяскравіше, що було в його житті. внукі дєдам будут гардіцца.
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23.11.2022 12:21 Ответить
он сказал поехалі..он взмахнул рукой
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20.01.2023 15:26 Ответить
та ні, то кацап побачив кулю на підльоті і вчасно відскочив. рибкою.
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23.11.2022 12:31 Ответить
по ходу як бубка только без шеста!какой то свинособачий попрыгунчик.................вот же лапоть...........................................................................
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23.11.2022 12:44 Ответить
Можливо куля потрапила у гранату, що була на обвісі?
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23.11.2022 12:53 Ответить
так вот ты какая!!!... аннигиляция!!!)))
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23.11.2022 13:01 Ответить
это как закон физики нарущен был так не бывает?а почему листьев нет...мартовское видео
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23.11.2022 13:25 Ответить
« а мнє лєтать охота»
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23.11.2022 13:33 Ответить
Пусть московиты смотрят в Ютубе. Может, поумнеют.
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23.11.2022 13:47 Ответить
не ходив би ти ванек во солдати
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20.01.2023 15:28 Ответить
Этот полет он посвятил открытию вяликим геморополитиком индюшатника.
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23.11.2022 15:17 Ответить
--- Бабушка! Мнє снілась, што я лєтаю! Я расту?
--- Растьош, внучек! Но атрицатєльна....
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23.11.2022 16:02 Ответить
Заднэ сальто на тройку
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23.11.2022 16:19 Ответить
Це Волгоградский паркурщик сделал сальто акробальто
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23.11.2022 17:02 Ответить
Гимнаст ***. Треба щоб його родина побачила це відео. Хоча навіщо їм це бачити? Вони тепер щасливі власникі "білих жигулів"
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23.11.2022 18:06 Ответить
Для уличных танцоров появилась новая фигура - "выстрел назад".
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23.11.2022 19:27 Ответить
Занимательная гимнастика
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23.11.2022 20:01 Ответить
Слава Солдатам Великой Ykrainy
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23.11.2022 23:47 Ответить
Прелестно!! А шо это за калибр?
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24.11.2022 08:41 Ответить
Великий )))
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24.11.2022 09:21 Ответить
летучий русландец)))
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24.11.2022 14:05 Ответить
Як мульті якийсь.
На біс.
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24.11.2022 15:28 Ответить
Красівоє
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24.11.2022 19:53 Ответить
... Красиво...
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24.11.2022 21:51 Ответить
красівий брейк данс
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25.11.2022 06:59 Ответить
Аерокосмические войска ******. **** вы хотели так то
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25.11.2022 06:59 Ответить
навіть до середини Дніпра не долетів... слабак...
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25.11.2022 07:07 Ответить
новый аттракцион для орков...
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25.11.2022 08:34 Ответить
кто казав що кацапи не летають..летають тільки низько низько.
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20.01.2023 15:22 Ответить
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