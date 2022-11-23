Тело оккупанта взлетает в воздух после попадания крупнокалиберной пули. ВИДЕО

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" на бахмутском направлении точным выстрелом уничтожили российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после попадания боеприпаса тело оккупанта взлетело на несколько метров в воздух. Пирует мертвого оккупанта зафиксировала видеокамера.

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