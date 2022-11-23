Тіло окупанта злітає у повітря після влучання великокаліберної кулі. ВIДЕО
Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" на бахмутському напрямку влучним пострілом знищили російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучання боєприпасу тіло окупанта злетіло на кілька метрів у повітря. Пірует мертвого окупанта зафіксувала відеокамера.
Топ коментарі
+56 krot_lub
показати весь коментар23.11.2022 10:40 Відповісти Посилання
+56 Артм Воронцов
показати весь коментар23.11.2022 10:42 Відповісти Посилання
+48 jklpqrs
показати весь коментар23.11.2022 10:41 Відповісти Посилання
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--- Растьош, внучек! Но атрицатєльна....
На біс.