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Тіло окупанта злітає у повітря після влучання великокаліберної кулі. ВIДЕО

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" на бахмутському напрямку влучним пострілом знищили російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучання боєприпасу тіло окупанта злетіло на кілька метрів у повітря. Пірует мертвого окупанта зафіксувала відеокамера.

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Автор: 

знищення (7613) Донецька область (8842) 93 окрема механізована бригада (301)


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Топ коментарі
+56
акробат якийсь
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23.11.2022 10:40 Відповісти
+56
аж раптом ї*бануло і замовкли дізеля..... земля перетравила молодого москаля......
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23.11.2022 10:42 Відповісти
+48
В исполнении орка великолепное сальто-мортале. А можешь повторить?
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23.11.2022 10:41 Відповісти
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Вы шо, Йоська?
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23.11.2022 11:56 Відповісти
Осторожнее надо! Так же можно и шею свернуть.
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23.11.2022 11:46 Відповісти
Архаровцу уже пофиг.
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23.11.2022 11:54 Відповісти
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23.11.2022 12:04 Відповісти
То він в свої ***** полетів
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23.11.2022 12:09 Відповісти
красота яка на це можна дивитись вічно - смерть сальтом усім окупантам!
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23.11.2022 12:20 Відповісти
схоже, це саме найяскравіше, що було в його житті. внукі дєдам будут гардіцца.
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23.11.2022 12:21 Відповісти
он сказал поехалі..он взмахнул рукой
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20.01.2023 15:26 Відповісти
та ні, то кацап побачив кулю на підльоті і вчасно відскочив. рибкою.
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23.11.2022 12:31 Відповісти
по ходу як бубка только без шеста!какой то свинособачий попрыгунчик.................вот же лапоть...........................................................................
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23.11.2022 12:44 Відповісти
Можливо куля потрапила у гранату, що була на обвісі?
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23.11.2022 12:53 Відповісти
так вот ты какая!!!... аннигиляция!!!)))
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23.11.2022 13:01 Відповісти
это как закон физики нарущен был так не бывает?а почему листьев нет...мартовское видео
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23.11.2022 13:25 Відповісти
« а мнє лєтать охота»
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23.11.2022 13:33 Відповісти
Пусть московиты смотрят в Ютубе. Может, поумнеют.
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23.11.2022 13:47 Відповісти
не ходив би ти ванек во солдати
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20.01.2023 15:28 Відповісти
Этот полет он посвятил открытию вяликим геморополитиком индюшатника.
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23.11.2022 15:17 Відповісти
--- Бабушка! Мнє снілась, што я лєтаю! Я расту?
--- Растьош, внучек! Но атрицатєльна....
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23.11.2022 16:02 Відповісти
Заднэ сальто на тройку
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23.11.2022 16:19 Відповісти
Це Волгоградский паркурщик сделал сальто акробальто
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23.11.2022 17:02 Відповісти
Гимнаст ***. Треба щоб його родина побачила це відео. Хоча навіщо їм це бачити? Вони тепер щасливі власникі "білих жигулів"
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23.11.2022 18:06 Відповісти
Для уличных танцоров появилась новая фигура - "выстрел назад".
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23.11.2022 19:27 Відповісти
Занимательная гимнастика
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23.11.2022 20:01 Відповісти
Слава Солдатам Великой Ykrainy
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23.11.2022 23:47 Відповісти
Прелестно!! А шо это за калибр?
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24.11.2022 08:41 Відповісти
Великий )))
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24.11.2022 09:21 Відповісти
летучий русландец)))
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24.11.2022 14:05 Відповісти
Як мульті якийсь.
На біс.
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24.11.2022 15:28 Відповісти
Красівоє
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24.11.2022 19:53 Відповісти
... Красиво...
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24.11.2022 21:51 Відповісти
красівий брейк данс
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25.11.2022 06:59 Відповісти
Аерокосмические войска ******. **** вы хотели так то
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25.11.2022 06:59 Відповісти
навіть до середини Дніпра не долетів... слабак...
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25.11.2022 07:07 Відповісти
новый аттракцион для орков...
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25.11.2022 08:34 Відповісти
кто казав що кацапи не летають..летають тільки низько низько.
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20.01.2023 15:22 Відповісти
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