Своїх мобілізованих росіяни називають "одноразовими", - комбриг "Холодного Яру" Шевчук. ВIДЕО

Захисники України щосили намагаються вберегти свій особовий склад. Росіяни ж женуть мобілізованих на убій, намагаючись здобути перевагу за рахунок масовості.

Про це журналістам розповів командир 93-ї бригади "Холодний Яр" Руслан Шевчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Його бригада на початку повномасштабного вторгнення РФ воювала на Харківщині та Сумщині, а зараз тримає оборону на Донеччині.

За словами Шевчука, в останній місяць росіяни змінили свою тактику: якщо раніше наступала просто піхота, то тепер противник намагається застосовувати бронетехніку.

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"І, мабуть, закінчився мобресурс в Луганській і Донецькій області. Дуже багато в’язнів в їхніх рядах з’явилося. Якщо раніше ПВК наступала в районі Бахмута, то тепер в районі Соледара теж там основна частка - це колишні в’язні", - каже Шевчук.

За його словами, навіть за таких умов ворог намагається задавити українців масою.

"На Сумщині і Харківщині противник все ж таки жалів свій особовий склад. Там більше застосування бронетехніки було. Тобто, такі якісь тактичні дії, як пише статут, проводили. Тут же основна форма застосування - це те, що вони не жаліють свій особовий склад. Вони їх так і називають: одноразові. Привезли, показали напрямок наступу. Всьо, сходив в наступ, загинув. Все, після обіду - наступний. Тупа, лінійна тактика просто випаленої землі. Просто тупо в лоб до останнього солдата", - розповідає комбриг.

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ЗСУ ж намагаються максимально берегти своїх військових.

"Самий головний посил любої війни, де ми воюємо - це максимальне збереження особового складу", - каже Шевчук.