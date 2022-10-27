УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4946 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
12 144 13

Своїх мобілізованих росіяни називають "одноразовими", - комбриг "Холодного Яру" Шевчук. ВIДЕО

Захисники України щосили намагаються вберегти свій особовий склад. Росіяни ж женуть мобілізованих на убій, намагаючись здобути перевагу за рахунок масовості.

Про це журналістам розповів командир 93-ї бригади "Холодний Яр" Руслан Шевчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Його бригада на початку повномасштабного вторгнення РФ воювала на Харківщині та Сумщині, а зараз тримає оборону на Донеччині.

За словами Шевчука, в останній місяць росіяни змінили свою тактику: якщо раніше наступала просто піхота, то тепер противник намагається застосовувати бронетехніку.

Дивіться: Російський окупант кинув товаришів у палаючому танку та втік. ВIДЕО

"І, мабуть, закінчився мобресурс в Луганській і Донецькій області. Дуже багато в’язнів в їхніх рядах з’явилося. Якщо раніше ПВК наступала в районі Бахмута, то тепер в районі Соледара теж там основна частка - це колишні в’язні", - каже Шевчук.

За його словами, навіть за таких умов ворог намагається задавити українців масою.

"На Сумщині і Харківщині противник все ж таки жалів свій особовий склад. Там більше застосування бронетехніки було. Тобто, такі якісь тактичні дії, як пише статут, проводили. Тут же основна форма застосування - це те, що вони не жаліють свій особовий склад. Вони їх так і називають: одноразові. Привезли, показали напрямок наступу. Всьо, сходив в наступ, загинув. Все, після обіду - наступний. Тупа, лінійна тактика просто випаленої землі. Просто тупо в лоб до останнього солдата", - розповідає комбриг.

Також дивіться: "Вагнерівці" у Бахмуті успіху не досягли", - Ромео, 93-я бригада | Юрій Бутусов Інтерв’ю. ВIДЕО

ЗСУ ж намагаються максимально берегти своїх військових.

"Самий головний посил любої війни, де ми воюємо - це максимальне збереження особового складу", - каже Шевчук.

Автор: 

Шевчук Юрій (11) Холодний Яр (11) 93 окрема механізована бригада (294)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Німецьки кулеметники майже сходили з розуму, коли Жуков кидав на них "бабьі еще нарожают" хвиля за хвилею які були озброєні каменями чи дрючками, без форми та зброї. З тих пір на московії ніц не змінилося.
показати весь коментар
27.10.2022 21:54
+14
Одноразові як презевативи.
показати весь коментар
27.10.2022 21:52
+12
показати весь коментар
27.10.2022 23:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одноразові як презевативи.
показати весь коментар
27.10.2022 21:52 Відповісти
Nuuuuu, eto v Ukraine, v evrope... A navraZZiji............................
показати весь коментар
28.10.2022 03:03 Відповісти
Німецьки кулеметники майже сходили з розуму, коли Жуков кидав на них "бабьі еще нарожают" хвиля за хвилею які були озброєні каменями чи дрючками, без форми та зброї. З тих пір на московії ніц не змінилося.
показати весь коментар
27.10.2022 21:54 Відповісти
Не майже, дійсно деякі насправді сходили з розуму, історичний факт.
показати весь коментар
27.10.2022 22:15 Відповісти
Там все войско одноразовое, просто некоторым везет
показати весь коментар
27.10.2022 21:55 Відповісти
Глава МИД Латвии назвал выступление Путина на Валдаt репетицией перед Гаагой.
Эдгарс Ринкевичс обратил внимание на часть речи диктатора, в которой он заявил, что не Россия, а именно Запад довел до нынешней ситуации в Украине. «Это почти как репетиция защитительной речи в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге», - написал он.
показати весь коментар
27.10.2022 23:43 Відповісти
кацапов разбудили https://youtu.be/ipyAIaTOTKg 18 секунд
показати весь коментар
27.10.2022 21:58 Відповісти
"Одноразові" - термін в німецькій арміі який
означав в кінці 1943 року мобілізованих до
лав Червоної Армії мешканців визволенної
теріторії України. В Червоній Армії їх звали
"чорні біджаки" .Людей бросали в атаку не
переодягнутих частково без зброї.
Так воював Жуков та Толбухін. Основні
операції - форсування Дніпра -Букринський
плацдарм. військові дії на початку 1944року
на правому березі Дніпра.
Так полягло біля 300 тис. українців.
показати весь коментар
27.10.2022 23:11 Відповісти
Одноразовими вони в основному називають мешканців окупованих територій,їх вони взагалі не рахують
показати весь коментар
27.10.2022 23:16 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2022 23:21 Відповісти
Така сама ситуація була і під час ВВВ. Мені батько розповідав, що коли одного разу їх батарея не встигла вчасно прбути щоб підтримати піхоту, то ту піхоту погнали без артпідготовки (НАКАЗ!), поклали може з тисячу таких самих одноразових, але село, де сиділо з десяток німців взяли.
Правило було просте-виконати наказ за довільну ціну. А ціна завжди була високою. Так вони будуть воювати і тепер. А якщо врахувати, що росіяни раби, їх багато і вони будуть покірно йти на смерть, то нам буде дуже важко.
показати весь коментар
28.10.2022 14:55 Відповісти
У вас це де така фішка?
показати весь коментар
29.10.2022 10:35 Відповісти
 
 