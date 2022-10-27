Своїх мобілізованих росіяни називають "одноразовими", - комбриг "Холодного Яру" Шевчук. ВIДЕО
Захисники України щосили намагаються вберегти свій особовий склад. Росіяни ж женуть мобілізованих на убій, намагаючись здобути перевагу за рахунок масовості.
Про це журналістам розповів командир 93-ї бригади "Холодний Яр" Руслан Шевчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Його бригада на початку повномасштабного вторгнення РФ воювала на Харківщині та Сумщині, а зараз тримає оборону на Донеччині.
За словами Шевчука, в останній місяць росіяни змінили свою тактику: якщо раніше наступала просто піхота, то тепер противник намагається застосовувати бронетехніку.
"І, мабуть, закінчився мобресурс в Луганській і Донецькій області. Дуже багато в’язнів в їхніх рядах з’явилося. Якщо раніше ПВК наступала в районі Бахмута, то тепер в районі Соледара теж там основна частка - це колишні в’язні", - каже Шевчук.
За його словами, навіть за таких умов ворог намагається задавити українців масою.
"На Сумщині і Харківщині противник все ж таки жалів свій особовий склад. Там більше застосування бронетехніки було. Тобто, такі якісь тактичні дії, як пише статут, проводили. Тут же основна форма застосування - це те, що вони не жаліють свій особовий склад. Вони їх так і називають: одноразові. Привезли, показали напрямок наступу. Всьо, сходив в наступ, загинув. Все, після обіду - наступний. Тупа, лінійна тактика просто випаленої землі. Просто тупо в лоб до останнього солдата", - розповідає комбриг.
ЗСУ ж намагаються максимально берегти своїх військових.
"Самий головний посил любої війни, де ми воюємо - це максимальне збереження особового складу", - каже Шевчук.
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Эдгарс Ринкевичс обратил внимание на часть речи диктатора, в которой он заявил, что не Россия, а именно Запад довел до нынешней ситуации в Украине. «Это почти как репетиция защитительной речи в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге», - написал он.
означав в кінці 1943 року мобілізованих до
лав Червоної Армії мешканців визволенної
теріторії України. В Червоній Армії їх звали
"чорні біджаки" .Людей бросали в атаку не
переодягнутих частково без зброї.
Так воював Жуков та Толбухін. Основні
операції - форсування Дніпра -Букринський
плацдарм. військові дії на початку 1944року
на правому березі Дніпра.
Так полягло біля 300 тис. українців.
Правило було просте-виконати наказ за довільну ціну. А ціна завжди була високою. Так вони будуть воювати і тепер. А якщо врахувати, що росіяни раби, їх багато і вони будуть покірно йти на смерть, то нам буде дуже важко.