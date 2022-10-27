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Своих мобилизованных россияне называют "одноразовыми", - комбриг "Холодного Яра" Шевчук. ВИДЕО

Защитники Украины вовсю пытаются уберечь свой личный состав. Россияне же гонят мобилизованных на убийство, пытаясь получить преимущество за счет массовости.

Об этом журналистам рассказал командир 93-й бригады "Холодный Яр" Руслан Шевчук, сообщает Цензор.НЕТ.

Его бригада в начале полномасштабного вторжения РФ воевала в Харьковской и Сумской областях, а сейчас держит оборону в Донецкой области.

По словам Шевчука, в последний месяц россияне сменили свою тактику: если раньше наступала просто пехота, то теперь противник пытается применять бронетехнику.

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"И, видимо, закончился мобресурс в Луганской и Донецкой области. Очень много заключенных в их рядах появилось. Если раньше ЧВК наступала в районе Бахмута, то теперь в районе Соледара тоже там основная доля – это бывшие узники", – говорит Шевчук.

По его словам, даже в таких условиях враг пытается задавить украинцев массой.

"На Сумщине и Харьковщине противник все же жалел свой личный состав. Там большее применение бронетехники было. То есть такие какие-то тактические действия, как пишет устав, проводили. Здесь же основная форма применения – это то, что они не жалеют свой личный состав. Они их так и называют: одноразовые. Привезли, показали направление наступления. Все, сходив в наступление, погиб. Все, после обеда – следующий. Тупая, линейная тактика просто выжженной земли. Просто тупо в лоб до последнего солдата", – рассказывает комбриг.

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ВСУ же стараются максимально беречь своих военных.

"Самый главный посыл любой войны, где мы воюем – это максимальное сохранение личного состава", - говорит Шевчук.

Шевчук Юрий (60) Холодный Яр (20) 93 отдельная механизированная бригада (294)


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Топ комментарии
+19
Німецьки кулеметники майже сходили з розуму, коли Жуков кидав на них "бабьі еще нарожают" хвиля за хвилею які були озброєні каменями чи дрючками, без форми та зброї. З тих пір на московії ніц не змінилося.
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27.10.2022 21:54
+14
Одноразові як презевативи.
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27.10.2022 21:52
+12
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27.10.2022 23:21
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Одноразові як презевативи.
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27.10.2022 21:52 Ответить
Nuuuuu, eto v Ukraine, v evrope... A navraZZiji............................
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28.10.2022 03:03 Ответить
Німецьки кулеметники майже сходили з розуму, коли Жуков кидав на них "бабьі еще нарожают" хвиля за хвилею які були озброєні каменями чи дрючками, без форми та зброї. З тих пір на московії ніц не змінилося.
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27.10.2022 21:54 Ответить
Не майже, дійсно деякі насправді сходили з розуму, історичний факт.
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27.10.2022 22:15 Ответить
Там все войско одноразовое, просто некоторым везет
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27.10.2022 21:55 Ответить
Глава МИД Латвии назвал выступление Путина на Валдаt репетицией перед Гаагой.
Эдгарс Ринкевичс обратил внимание на часть речи диктатора, в которой он заявил, что не Россия, а именно Запад довел до нынешней ситуации в Украине. «Это почти как репетиция защитительной речи в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге», - написал он.
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27.10.2022 23:43 Ответить
кацапов разбудили https://youtu.be/ipyAIaTOTKg 18 секунд
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27.10.2022 21:58 Ответить
"Одноразові" - термін в німецькій арміі який
означав в кінці 1943 року мобілізованих до
лав Червоної Армії мешканців визволенної
теріторії України. В Червоній Армії їх звали
"чорні біджаки" .Людей бросали в атаку не
переодягнутих частково без зброї.
Так воював Жуков та Толбухін. Основні
операції - форсування Дніпра -Букринський
плацдарм. військові дії на початку 1944року
на правому березі Дніпра.
Так полягло біля 300 тис. українців.
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27.10.2022 23:11 Ответить
Одноразовими вони в основному називають мешканців окупованих територій,їх вони взагалі не рахують
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27.10.2022 23:16 Ответить
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27.10.2022 23:21 Ответить
Така сама ситуація була і під час ВВВ. Мені батько розповідав, що коли одного разу їх батарея не встигла вчасно прбути щоб підтримати піхоту, то ту піхоту погнали без артпідготовки (НАКАЗ!), поклали може з тисячу таких самих одноразових, але село, де сиділо з десяток німців взяли.
Правило було просте-виконати наказ за довільну ціну. А ціна завжди була високою. Так вони будуть воювати і тепер. А якщо врахувати, що росіяни раби, їх багато і вони будуть покірно йти на смерть, то нам буде дуже важко.
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28.10.2022 14:55 Ответить
У вас це де така фішка?
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29.10.2022 10:35 Ответить
 
 