Своих мобилизованных россияне называют "одноразовыми", - комбриг "Холодного Яра" Шевчук. ВИДЕО
Защитники Украины вовсю пытаются уберечь свой личный состав. Россияне же гонят мобилизованных на убийство, пытаясь получить преимущество за счет массовости.
Об этом журналистам рассказал командир 93-й бригады "Холодный Яр" Руслан Шевчук, сообщает Цензор.НЕТ.
Его бригада в начале полномасштабного вторжения РФ воевала в Харьковской и Сумской областях, а сейчас держит оборону в Донецкой области.
По словам Шевчука, в последний месяц россияне сменили свою тактику: если раньше наступала просто пехота, то теперь противник пытается применять бронетехнику.
"И, видимо, закончился мобресурс в Луганской и Донецкой области. Очень много заключенных в их рядах появилось. Если раньше ЧВК наступала в районе Бахмута, то теперь в районе Соледара тоже там основная доля – это бывшие узники", – говорит Шевчук.
По его словам, даже в таких условиях враг пытается задавить украинцев массой.
"На Сумщине и Харьковщине противник все же жалел свой личный состав. Там большее применение бронетехники было. То есть такие какие-то тактические действия, как пишет устав, проводили. Здесь же основная форма применения – это то, что они не жалеют свой личный состав. Они их так и называют: одноразовые. Привезли, показали направление наступления. Все, сходив в наступление, погиб. Все, после обеда – следующий. Тупая, линейная тактика просто выжженной земли. Просто тупо в лоб до последнего солдата", – рассказывает комбриг.
ВСУ же стараются максимально беречь своих военных.
"Самый главный посыл любой войны, где мы воюем – это максимальное сохранение личного состава", - говорит Шевчук.
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Эдгарс Ринкевичс обратил внимание на часть речи диктатора, в которой он заявил, что не Россия, а именно Запад довел до нынешней ситуации в Украине. «Это почти как репетиция защитительной речи в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге», - написал он.
означав в кінці 1943 року мобілізованих до
лав Червоної Армії мешканців визволенної
теріторії України. В Червоній Армії їх звали
"чорні біджаки" .Людей бросали в атаку не
переодягнутих частково без зброї.
Так воював Жуков та Толбухін. Основні
операції - форсування Дніпра -Букринський
плацдарм. військові дії на початку 1944року
на правому березі Дніпра.
Так полягло біля 300 тис. українців.
Правило було просте-виконати наказ за довільну ціну. А ціна завжди була високою. Так вони будуть воювати і тепер. А якщо врахувати, що росіяни раби, їх багато і вони будуть покірно йти на смерть, то нам буде дуже важко.