Уничтожение вражеской гаубицы "Мста-Б" высокоточным боеприпасом M982 Excalibur. ВИДЕО
На Херсонщине украинские военные уничтожили российскую гаубицу "Мста-Б" одним ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса M982 Excalibur.
Как сообщает Цензор.НЕТ, снайперский удар зафиксировал беспилотник. На записи видно попадание, взрыв российской артустановки и бегство с позиции оккупантов, оставшихся в живых, на грузовике.
Злі язики кажуть це лівобережжя
Виняткова точність. Вражений побаченим.
Зверніть увагу, ще до влучення, окуппанти почали подалі відбігати. Швидше за все по них уже був пристрілювальний приліт. Це не Ескалібур, теж щось точне, але простіше.
эскалибуров раз два и обсчелся.
чтоб стрельнуть эскалибуром, нужна чуть ли не санкция самого Залужного.
это что то попроще.
заметили, орки побежали еще до разрыва? по ним уже что то прилетело. скорее всего что то пристрелочное. разрывы что на видео это уже попадания после пристрелки.