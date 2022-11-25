РУС
24 123 25

Уничтожение вражеской гаубицы "Мста-Б" высокоточным боеприпасом M982 Excalibur. ВИДЕО

На Херсонщине украинские военные уничтожили российскую гаубицу "Мста-Б" одним ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса M982 Excalibur.

Как сообщает Цензор.НЕТ, снайперский удар зафиксировал беспилотник. На записи видно попадание, взрыв российской артустановки и бегство с позиции оккупантов, оставшихся в живых, на грузовике.

Автор: 

оружие (10439) уничтожение (7968)
Топ комментарии
+39
Красівоє, виконавцям респект!
Злі язики кажуть це лівобережжя
25.11.2022 18:24 Ответить
+20
Красотища!
25.11.2022 18:28 Ответить
+20
Ух! Потужно!

Виняткова точність. Вражений побаченим.
25.11.2022 18:30 Ответить
25.11.2022 18:24 Ответить
Sehr gut, Waldemar, sehr gut!
25.11.2022 18:27 Ответить
Sehr gut ! Gut erledigt!!! Weiter so !!!
25.11.2022 20:33 Ответить
YES!!!
25.11.2022 18:27 Ответить
Красотища!
25.11.2022 18:28 Ответить
Красота. А другим треба було в бліндаж, куди орки поховались.
25.11.2022 18:30 Ответить
ескалібур для бліндажа - багато честі
26.11.2022 11:50 Ответить
Ух! Потужно!

Виняткова точність. Вражений побаченим.
25.11.2022 18:30 Ответить
Судячи з ґрунту, то це ніде інакше, як Олешківські піски. Але ж гарно.
25.11.2022 18:30 Ответить
А не жаль на такую цель Экскалибур?Их ведь очень мало...
25.11.2022 18:35 Ответить
Слава ЗСУ !!! Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
25.11.2022 18:36 Ответить
Потрясающая точность! Это вам не стрельба по площадям, как у кассабов...
25.11.2022 18:37 Ответить
Прям русофобія якась🤭
25.11.2022 18:45 Ответить
Оооооо.... Є-є... Das ist fantastisch!
25.11.2022 19:01 Ответить
Высокоточный снаряд Kakschasviebur
25.11.2022 19:09 Ответить
beautiful
25.11.2022 19:11 Ответить
Упс...москаляка на гілляку полетів
25.11.2022 19:33 Ответить
Потрясающая точность!
25.11.2022 20:12 Ответить
лайк
25.11.2022 20:36 Ответить
слабенький розрив для Ескалібура. Та й нераціонально витрачати на якийсь металобрухт цілий Ескалібур.
Зверніть увагу, ще до влучення, окуппанти почали подалі відбігати. Швидше за все по них уже був пристрілювальний приліт. Це не Ескалібур, теж щось точне, але простіше.
25.11.2022 21:11 Ответить
Да там стали убегать от Камаза, видно увидели что то сверху. Дрон скорее всего тут нашкодил. Какой и чем? А не важно---результат важен.
25.11.2022 21:45 Ответить
Там скоріш всього "очко спрацювало" від "дронобоязні" Хтось з них помітив дрон в повітрі і всі чкурнули подалі від артилерійського дворика та автомобіля (там же б/к) бо знають що за з"явленням дрона буде "прильот"
показать весь комментарий
У меня только один вопрос - Эскалибур не дороже этой мсты?
показать весь комментарий
да не эскалибур это.
эскалибуров раз два и обсчелся.
чтоб стрельнуть эскалибуром, нужна чуть ли не санкция самого Залужного.
это что то попроще.
заметили, орки побежали еще до разрыва? по ним уже что то прилетело. скорее всего что то пристрелочное. разрывы что на видео это уже попадания после пристрелки.
25.11.2022 21:44 Ответить
Сбежала часть мразей. Как же так?!
26.11.2022 03:38 Ответить
 
 