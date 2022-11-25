УКР
Знищення ворожої гаубиці "Мста-Б" високоточним боєприпасом M982 Excalibur. ВIДЕО

На Херсонщині українські військові знищили російську гаубицю "Мста-Б" одним ударом високоточного артилерійського боєприпасу M982 Excalibur.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, снайперський удар зафіксував безпілотник. На записі видно, влучання та вибух російської артустановки та втечу з позиції окупантів, що лишилися живими на вантажівці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чорні Запорожці влучним пострілом знищили танк російських окупантів. ВIДЕО

+39
Красівоє, виконавцям респект!
Злі язики кажуть це лівобережжя
25.11.2022 18:24 Відповісти
+20
Красотища!
25.11.2022 18:28 Відповісти
+20
Ух! Потужно!

Виняткова точність. Вражений побаченим.
25.11.2022 18:30 Відповісти
Красівоє, виконавцям респект!
Злі язики кажуть це лівобережжя
25.11.2022 18:24 Відповісти
Sehr gut, Waldemar, sehr gut!
25.11.2022 18:27 Відповісти
Sehr gut ! Gut erledigt!!! Weiter so !!!
25.11.2022 20:33 Відповісти
YES!!!
25.11.2022 18:27 Відповісти
Красотища!
25.11.2022 18:28 Відповісти
Красота. А другим треба було в бліндаж, куди орки поховались.
25.11.2022 18:30 Відповісти
ескалібур для бліндажа - багато честі
26.11.2022 11:50 Відповісти
Ух! Потужно!

Виняткова точність. Вражений побаченим.
25.11.2022 18:30 Відповісти
Судячи з ґрунту, то це ніде інакше, як Олешківські піски. Але ж гарно.
25.11.2022 18:30 Відповісти
А не жаль на такую цель Экскалибур?Их ведь очень мало...
25.11.2022 18:35 Відповісти
Слава ЗСУ !!! Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
25.11.2022 18:36 Відповісти
Потрясающая точность! Это вам не стрельба по площадям, как у кассабов...
25.11.2022 18:37 Відповісти
Прям русофобія якась🤭
25.11.2022 18:45 Відповісти
Оооооо.... Є-є... Das ist fantastisch!
25.11.2022 19:01 Відповісти
Высокоточный снаряд Kakschasviebur
25.11.2022 19:09 Відповісти
beautiful
25.11.2022 19:11 Відповісти
Упс...москаляка на гілляку полетів
25.11.2022 19:33 Відповісти
Потрясающая точность!
25.11.2022 20:12 Відповісти
лайк
25.11.2022 20:36 Відповісти
слабенький розрив для Ескалібура. Та й нераціонально витрачати на якийсь металобрухт цілий Ескалібур.
Зверніть увагу, ще до влучення, окуппанти почали подалі відбігати. Швидше за все по них уже був пристрілювальний приліт. Це не Ескалібур, теж щось точне, але простіше.
25.11.2022 21:11 Відповісти
Да там стали убегать от Камаза, видно увидели что то сверху. Дрон скорее всего тут нашкодил. Какой и чем? А не важно---результат важен.
25.11.2022 21:45 Відповісти
Там скоріш всього "очко спрацювало" від "дронобоязні" Хтось з них помітив дрон в повітрі і всі чкурнули подалі від артилерійського дворика та автомобіля (там же б/к) бо знають що за з"явленням дрона буде "прильот"
показати весь коментар
У меня только один вопрос - Эскалибур не дороже этой мсты?
показати весь коментар
да не эскалибур это.
эскалибуров раз два и обсчелся.
чтоб стрельнуть эскалибуром, нужна чуть ли не санкция самого Залужного.
это что то попроще.
заметили, орки побежали еще до разрыва? по ним уже что то прилетело. скорее всего что то пристрелочное. разрывы что на видео это уже попадания после пристрелки.
25.11.2022 21:44 Відповісти
Сбежала часть мразей. Как же так?!
26.11.2022 03:38 Відповісти
 
 