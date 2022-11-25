Знищення ворожої гаубиці "Мста-Б" високоточним боєприпасом M982 Excalibur. ВIДЕО

На Херсонщині українські військові знищили російську гаубицю "Мста-Б" одним ударом високоточного артилерійського боєприпасу M982 Excalibur.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, снайперський удар зафіксував безпілотник. На записі видно, влучання та вибух російської артустановки та втечу з позиції окупантів, що лишилися живими на вантажівці.

