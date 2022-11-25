Знищення ворожої гаубиці "Мста-Б" високоточним боєприпасом M982 Excalibur. ВIДЕО
На Херсонщині українські військові знищили російську гаубицю "Мста-Б" одним ударом високоточного артилерійського боєприпасу M982 Excalibur.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, снайперський удар зафіксував безпілотник. На записі видно, влучання та вибух російської артустановки та втечу з позиції окупантів, що лишилися живими на вантажівці.
Злі язики кажуть це лівобережжя
Виняткова точність. Вражений побаченим.
Зверніть увагу, ще до влучення, окуппанти почали подалі відбігати. Швидше за все по них уже був пристрілювальний приліт. Це не Ескалібур, теж щось точне, але простіше.
эскалибуров раз два и обсчелся.
чтоб стрельнуть эскалибуром, нужна чуть ли не санкция самого Залужного.
это что то попроще.
заметили, орки побежали еще до разрыва? по ним уже что то прилетело. скорее всего что то пристрелочное. разрывы что на видео это уже попадания после пристрелки.