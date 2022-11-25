РУС
Артиллеристы 44-й ОАБр уничтожили вражеские "Грады". ВИДЕО

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола точными выстрелами уничтожили несколько РСЗО "Град" российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на странице Сухопутных войск ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воины 44-й отдельной артбригады из американских гаубиц М-777 уничтожают рашистов на Донбассе. ФОТОрепортаж

Автор: 

44 артиллерийская бригада (45)
Давитимо усіх сук. Усіх до єдиної.
25.11.2022 22:34 Ответить
Красівоє )
25.11.2022 22:35 Ответить
Хорошо горят пид..ры.
25.11.2022 22:39 Ответить
сніг на полях давно.
25.11.2022 22:42 Ответить
Так на жаль це старе відео, яке зроблено ще літом, але в наших можливостях збільшити частоту та кількість знищення російської техніки. Донатьте на збір квадрокоптерів та беспілотників і знищеної техніки буде більше.
25.11.2022 22:54 Ответить
Грады так рядышком стояли уютно, по-домашнему, не хотели уезжать...
25.11.2022 23:03 Ответить
Смерть кацапам!
25.11.2022 23:17 Ответить
26.11.2022 00:03 Ответить
судячи по свіжій зелені, то десь кінець травня-червень. Але все одно добре.
26.11.2022 03:02 Ответить
 
 