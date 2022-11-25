УКР
Артилеристи 44-ї ОАБр знищили ворожі "Гради". ВIДЕО

Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола влучними пострілами знищили кілька РСЗВ "Град" російських окупантів.

Відповідне відео опубліковане на сторінці Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі. ФОТОрепортаж

44 артилерійська бригада (45)
Давитимо усіх сук. Усіх до єдиної.
25.11.2022 22:34 Відповісти
Красівоє )
25.11.2022 22:35 Відповісти
Хорошо горят пид..ры.
25.11.2022 22:39 Відповісти
сніг на полях давно.
25.11.2022 22:42 Відповісти
Так на жаль це старе відео, яке зроблено ще літом, але в наших можливостях збільшити частоту та кількість знищення російської техніки. Донатьте на збір квадрокоптерів та беспілотників і знищеної техніки буде більше.
25.11.2022 22:54 Відповісти
Грады так рядышком стояли уютно, по-домашнему, не хотели уезжать...
25.11.2022 23:03 Відповісти
Смерть кацапам!
25.11.2022 23:17 Відповісти
26.11.2022 00:03 Відповісти
судячи по свіжій зелені, то десь кінець травня-червень. Але все одно добре.
26.11.2022 03:02 Відповісти
 
 