Артилеристи 44-ї ОАБр знищили ворожі "Гради". ВIДЕО
Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола влучними пострілами знищили кілька РСЗВ "Град" російських окупантів.
Відповідне відео опубліковане на сторінці Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі. ФОТОрепортаж
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alessandro Moretti
показати весь коментар25.11.2022 22:34 Відповісти Мені подобається 23 Посилання
Qq Qqq #455433
показати весь коментар25.11.2022 22:35 Відповісти Мені подобається 14 Посилання
Перехватчик
показати весь коментар25.11.2022 22:39 Відповісти Мені подобається 18 Посилання
Евгений #543852
показати весь коментар25.11.2022 22:42 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Oleg Panchenko #261535
показати весь коментар25.11.2022 22:54 Відповісти Мені подобається 11 Посилання
vadyan
показати весь коментар25.11.2022 23:03 Відповісти Мені подобається 15 Посилання
время
показати весь коментар25.11.2022 23:17 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Jimmy Hill
показати весь коментар26.11.2022 00:03 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Ahmad silos
показати весь коментар26.11.2022 03:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль