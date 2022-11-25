Украинская делегация будет бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ: не смогли выгнать Россию. ВИДЕО

Постоянная делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ будет бойкотировать работу организации после того, как постоянный комитет не смог изменить правила, чтобы выгнать Россию.

Об этом сообщила член делегации Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

Сегодня Постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ не смог изменить свои правила, чтобы выгнать делегацию России. Сегодня мы, украинская делегация, бойкотируем работы в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян - пропагандистов и представителей государства-террориста, государства-преступника", - заявила Кравчук.

Читайте также: Зеленский раскритиковал ОБСЕ за недостаточное участие в попытках остановить Путина: "Российская война против Украины – это тест для любой организации"

В знак протеста представители Эстонии и Литвы вместе с украинскими делегатами покинули заседание Постоянного комитета.