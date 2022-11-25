РУС
Украинская делегация будет бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ: не смогли выгнать Россию. ВИДЕО

Постоянная делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ будет бойкотировать работу организации после того, как постоянный комитет не смог изменить правила, чтобы выгнать Россию.

Об этом сообщила член делегации Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

Сегодня Постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ не смог изменить свои правила, чтобы выгнать делегацию России. Сегодня мы, украинская делегация, бойкотируем работы в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян - пропагандистов и представителей государства-террориста, государства-преступника", - заявила Кравчук.

Читайте также: Зеленский раскритиковал ОБСЕ за недостаточное участие в попытках остановить Путина: "Российская война против Украины – это тест для любой организации"

В знак протеста представители Эстонии и Литвы вместе с украинскими делегатами покинули заседание Постоянного комитета.

бойкот (247) ОБСЕ (4899) россия (97311) Кравчук Евгения (368)
Топ комментарии
+25
Полностью поддерживаю и хорошо что Украину поддержали и другие страны. Всеравно что на Ялтинскую конференцию 1943 года прегласить представителей Гитлеровской Германии и они-бы рассказывали о МИРЕ и безопасности в Европе. ))))
25.11.2022 23:26 Ответить
+24
Який сенс сидіти в імпотентній організації, яка багато місяців не може дати собі раду і навіть зрозуміти, для чого вона створена?
25.11.2022 23:47 Ответить
+7
Давно пора. З усіх міжнародних організацій, включно з ООН !
25.11.2022 23:37 Ответить
ось ці четверо зібралися бойкотувати ОБСЕ?
25.11.2022 23:25 Ответить
А сколько там дивизий в обсе?
25.11.2022 23:41 Ответить
25.11.2022 23:26 Ответить
Невдалий приклад, бо на Ялтінській конференції були радянські комуняки, які набагато гірші за націонал-соціалістів.
26.11.2022 00:40 Ответить
Ну в сегодняшней Европе есть такие путинские подстилки как Венгрия и Сербия и никуда от них не денешся и они в ОБСЕ. Но Рашка в ОБСЕ-это всеравно что Папа РИмский в публичном доме. Это дескредитация всей системы ОБСЕ-несусветный цинизм
26.11.2022 01:55 Ответить
Папа римский и вся Церковная свистопляска полный абсурд -спектакль мирового масштаба , как и импотентная болтология ОБСЕ
26.11.2022 07:16 Ответить
Хочу бути Папою Римським...Обов'язково пішов би до публічного дому)
26.11.2022 07:31 Ответить
Респект...
25.11.2022 23:28 Ответить
25.11.2022 23:37 Ответить
25.11.2022 23:47 Ответить
Це міжнародне збіговисько імпотентів майданчик для переливання з пустого в порожнє обговорення актуальних питань міжнародної безпеки, для висловлення стурбованостей реалізації співробітництва між розжирілими політиканами поважними представниками держав-учасниць
25.11.2022 23:55 Ответить
Зачем вообще эта организация?
25.11.2022 23:55 Ответить
Перша та другий з ліва викликають дуже великі сумніви у мене....
25.11.2022 23:59 Ответить
Запитайте ОБСЄ, як можна спочатку кацапію признати країною тероризму, а потім піддержувати терористів?
26.11.2022 00:26 Ответить
Імпотентні ООН та обсе осваивают мильони баксів від рашки. Та щоб вони вигнали таку дойну корову?!
26.11.2022 01:41 Ответить
не змогли, дустом спробуйте чи якоюсь їншою отравою
26.11.2022 03:08 Ответить
Такое же бесполезное говно, как и ООН. По нашему Карабаху давно было видно. Тридцать лет раз,езжали, жрали, пили, развлекались за наш счет; результат - пшик.
26.11.2022 03:34 Ответить
Других то нет
26.11.2022 08:12 Ответить
Лишают себя европейской площадки (мне так кажется)
26.11.2022 04:30 Ответить
Можно в знак протеста выйти из всех организаций

А рашка там останется

Им только это и нужно
26.11.2022 08:10 Ответить
Скільки нікчемних дармоїдів по всьому світу створили ліваки-соціалісти під керівництвом Кремля і за кремлівські гроші!
26.11.2022 10:41 Ответить
слуги урода опять дебилизм показывают
26.11.2022 16:10 Ответить
 
 