Українська делегація бойкотуватиме Парламентську асамблею ОБСЄ: не змогли вигнати Росію. ВIДЕО

Постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї ОБСЄ бойкотуватиме роботу організації після того, як постійний комітет не зміг змінити правила для вигнання Росії.

Про це повідомила повідомила член делегації Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Постійний комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ не зміг змінити свої правила, щоб вигнати делегацію росії. Від сьогодні ми, українська делегація, бойкотуємо роботи у ПА ОБСЄ доти, доки ця міжнародна організація не зможе сформувати своє відношення щодо участі у ній росіян - пропагандистів і представників держави-терориста, держави-злочинця", - заявила Кравчук.

На знак протесту представники Естонії та Литви разом з українськими делегатами залишили засідання постійного комітету.