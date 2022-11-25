УКР
Українська делегація бойкотуватиме Парламентську асамблею ОБСЄ: не змогли вигнати Росію. ВIДЕО

Постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї ОБСЄ бойкотуватиме роботу організації після того, як постійний комітет не зміг змінити правила для вигнання Росії.

Про це повідомила повідомила член делегації Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Постійний комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ не зміг змінити свої правила, щоб вигнати делегацію росії. Від сьогодні ми, українська делегація, бойкотуємо роботи у ПА ОБСЄ доти, доки ця міжнародна організація не зможе сформувати своє відношення щодо участі у ній росіян - пропагандистів і представників держави-терориста, держави-злочинця", - заявила Кравчук.

На знак протесту представники Естонії та Литви разом з українськими делегатами залишили засідання постійного комітету.

+25
Полностью поддерживаю и хорошо что Украину поддержали и другие страны. Всеравно что на Ялтинскую конференцию 1943 года прегласить представителей Гитлеровской Германии и они-бы рассказывали о МИРЕ и безопасности в Европе. ))))
25.11.2022 23:26 Відповісти
+24
Який сенс сидіти в імпотентній організації, яка багато місяців не може дати собі раду і навіть зрозуміти, для чого вона створена?
25.11.2022 23:47 Відповісти
+7
Давно пора. З усіх міжнародних організацій, включно з ООН !
25.11.2022 23:37 Відповісти
ось ці четверо зібралися бойкотувати ОБСЕ?
25.11.2022 23:25 Відповісти
А сколько там дивизий в обсе?
25.11.2022 23:41 Відповісти
25.11.2022 23:26 Відповісти
Невдалий приклад, бо на Ялтінській конференції були радянські комуняки, які набагато гірші за націонал-соціалістів.
26.11.2022 00:40 Відповісти
Ну в сегодняшней Европе есть такие путинские подстилки как Венгрия и Сербия и никуда от них не денешся и они в ОБСЕ. Но Рашка в ОБСЕ-это всеравно что Папа РИмский в публичном доме. Это дескредитация всей системы ОБСЕ-несусветный цинизм
26.11.2022 01:55 Відповісти
Папа римский и вся Церковная свистопляска полный абсурд -спектакль мирового масштаба , как и импотентная болтология ОБСЕ
26.11.2022 07:16 Відповісти
Хочу бути Папою Римським...Обов'язково пішов би до публічного дому)
26.11.2022 07:31 Відповісти
Респект...
25.11.2022 23:28 Відповісти
25.11.2022 23:37 Відповісти
25.11.2022 23:47 Відповісти
Це міжнародне збіговисько імпотентів майданчик для переливання з пустого в порожнє обговорення актуальних питань міжнародної безпеки, для висловлення стурбованостей реалізації співробітництва між розжирілими політиканами поважними представниками держав-учасниць
25.11.2022 23:55 Відповісти
Зачем вообще эта организация?
25.11.2022 23:55 Відповісти
Перша та другий з ліва викликають дуже великі сумніви у мене....
25.11.2022 23:59 Відповісти
Запитайте ОБСЄ, як можна спочатку кацапію признати країною тероризму, а потім піддержувати терористів?
26.11.2022 00:26 Відповісти
Імпотентні ООН та обсе осваивают мильони баксів від рашки. Та щоб вони вигнали таку дойну корову?!
26.11.2022 01:41 Відповісти
не змогли, дустом спробуйте чи якоюсь їншою отравою
26.11.2022 03:08 Відповісти
Такое же бесполезное говно, как и ООН. По нашему Карабаху давно было видно. Тридцать лет раз,езжали, жрали, пили, развлекались за наш счет; результат - пшик.
26.11.2022 03:34 Відповісти
Других то нет
26.11.2022 08:12 Відповісти
Лишают себя европейской площадки (мне так кажется)
26.11.2022 04:30 Відповісти
Можно в знак протеста выйти из всех организаций

А рашка там останется

Им только это и нужно
26.11.2022 08:10 Відповісти
Скільки нікчемних дармоїдів по всьому світу створили ліваки-соціалісти під керівництвом Кремля і за кремлівські гроші!
26.11.2022 10:41 Відповісти
слуги урода опять дебилизм показывают
26.11.2022 16:10 Відповісти
 
 