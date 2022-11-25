Виключити Росію з ОБСЄ не так легко, - маршалок Сенату Польщі Гродзький

Росію необхідно виключити з Парламентської асамблеї ОБСЄ, а також з Ради Безпеки ООН через її агресію в Україні. Зараз потрібно знайти способи, як це зробити, оскільки російська агресія згодом може повторитися.

Про це заявив маршалок Сенату Польщі Томаш Гродзький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я рішуче підтримую слова Президента Володимира Зеленського про те, що незрозумілим є чому агресор ще перебуває в організації, яка береже мир і безпеку, тобто в ОБСЄ", - зазначив він.

Гродзький додав, що заклик українських делегатів на ПА ОБСЄ у Варшаві про призупинення членства делегації РФ як держави-агресора є "зрозумілим". Водночас він зауважив, що виключення Росії з ПА ОБСЄ на даному етапі "не є простим завданням".

Маршалок Сенату зазначив, що він розмовляв на цю тему з президентом ПА ОБСЄ Маргаретою Цедерфельт.

"За діючим регламентом, це не так легко, адже там має бути консенсус голосів мінус один, тобто всі мають бути "за", і не більше одного "проти". А в нас дві країни були б проти – росія і білорусь. Проте спосіб, як викинути росію з ОБСЄ, треба знайти, оскільки організація, яка має у своїй назві безпеку і співпрацю в Європі, не може толерувати серед своїх членів країну, яка нападає на вільну, цивілізовану країну", - пояснив спікер верхньої палати парламенту Польщі.

Гродзький також зазначив, що виключити Росію з Ради безпеки ООН ще складніше, ніж з ОБСЄ.

"Але світ повинен дати росії зрозуміти, що агресія проти незалежної і вільної країни суворо каратиметься і призведе до повної ізоляції росії. Тому виключення росії з Радбезу ООН було б відповідним кроком, оскільки в іншому випадку через 20 років історія повториться", - підсумував маршалок польського Сенату.

