Виключити Росію з ОБСЄ не так легко, - маршалок Сенату Польщі Гродзький

тероризм

Росію необхідно виключити з Парламентської асамблеї ОБСЄ, а також з Ради Безпеки ООН через її агресію в Україні. Зараз потрібно знайти способи, як це зробити, оскільки російська агресія згодом може повторитися.

Про це заявив маршалок Сенату Польщі Томаш Гродзький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я рішуче підтримую слова Президента Володимира Зеленського про те, що незрозумілим є чому агресор ще перебуває в організації, яка береже мир і безпеку, тобто в ОБСЄ", - зазначив він.

Гродзький додав, що заклик українських делегатів на ПА ОБСЄ у Варшаві про призупинення членства делегації РФ як держави-агресора є "зрозумілим". Водночас він зауважив, що виключення Росії з ПА ОБСЄ на даному етапі "не є простим завданням".

Маршалок Сенату зазначив, що він розмовляв на цю тему з президентом ПА ОБСЄ Маргаретою Цедерфельт.

"За діючим регламентом, це не так легко, адже там має бути консенсус голосів мінус один, тобто всі мають бути "за", і не більше одного "проти". А в нас дві країни були б проти – росія і білорусь. Проте спосіб, як викинути росію з ОБСЄ, треба знайти, оскільки організація, яка має у своїй назві безпеку і співпрацю в Європі, не може толерувати серед своїх членів країну, яка нападає на вільну, цивілізовану країну", - пояснив спікер верхньої палати парламенту Польщі.

Гродзький також зазначив, що виключити Росію з Ради безпеки ООН ще складніше, ніж з ОБСЄ.

"Але світ повинен дати росії зрозуміти, що агресія проти незалежної і вільної країни суворо каратиметься і призведе до повної ізоляції росії. Тому виключення росії з Радбезу ООН було б відповідним кроком, оскільки в іншому випадку через 20 років історія повториться", - підсумував маршалок польського Сенату.

Топ коментарі
+8
а ви виключайте всіх трьох разом - касапів, ********* і мад'ярщину. ІВсі інші будуть "за".
25.11.2022 11:12 Відповісти
25.11.2022 11:12 Відповісти
+5
Ликвидировать ОБСЕ и дело в шляпе. Никто не заплачет,кроме просиживающих там штаны дармоедов.
25.11.2022 11:07 Відповісти
25.11.2022 11:07 Відповісти
+5
Терористы ( По голосованию совета Европы) будут в ОБСЄ, это какой то ******** АБСУРД.
25.11.2022 11:08 Відповісти
25.11.2022 11:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ликвидировать ОБСЕ и дело в шляпе. Никто не заплачет,кроме просиживающих там штаны дармоедов.
25.11.2022 11:07 Відповісти
25.11.2022 11:07 Відповісти
як варіант - ліквідувати рашею, як державу, - усі питання "членства" у дармїдських організаціях теж вирішаться самі собою...
25.11.2022 11:20 Відповісти
25.11.2022 11:20 Відповісти
Терористы ( По голосованию совета Европы) будут в ОБСЄ, это какой то ******** АБСУРД.
25.11.2022 11:08 Відповісти
25.11.2022 11:08 Відповісти
Мировая система безопасности умерла и сгнила. Никто не хочет признать очевидно,потому что удобно сидеть на финансовых потоках и ничего не делать. Все делают вид,что так и надо.
25.11.2022 11:15 Відповісти
25.11.2022 11:15 Відповісти
Так виключіть її з життя
25.11.2022 11:11 Відповісти
25.11.2022 11:11 Відповісти
а ви виключайте всіх трьох разом - касапів, ********* і мад'ярщину. ІВсі інші будуть "за".
25.11.2022 11:12 Відповісти
25.11.2022 11:12 Відповісти
Ця війна продемонструвала повну імпотентність міжнародних інституцій: МАГАТЕ, ООН, Червоний Хрест, ОБСЕ,.., які не мають реальних дієвих механізмів реагування на такі військові дії ядерної держави.
Навіть немає готових механізмів невоєнних дій (наприклад, повна заборона торгівлі, банківських переказів тощо).
Крім закликів та "глибокої стурбованності" - н і ч о г о.
До відсутності "законодавчо" закріплених дієвих механізмів реакції на подібні виклики, додається те, що взагалі бюрократія міжнародних інституцій ніяк не залежить від результатів своєї діяльності. Вони фінансуються з членских внесків країн та, по великому рахунку, не переймаються тим, що не виконали свою місію.
Свою заробітню плату вони одержать у будь-якому випадку.
Конкуренції ніякої немає, планів та показників виконання - немає, зворотнього зв'язку від результатів своєї роботи ніякого немає, відповідальності ніякої немає. Казка, а не робота.
25.11.2022 11:18 Відповісти
25.11.2022 11:18 Відповісти
так вони так і створювались советами
25.11.2022 12:57 Відповісти
25.11.2022 12:57 Відповісти
Візи скасувати, Небензю депортувати - ось вам рішення проблеми.
25.11.2022 11:19 Відповісти
25.11.2022 11:19 Відповісти
Щодо т.з. "регламенту"...А передбачити,що країн-покидьків може бути більше ніж 1-відсутність мізків завадила? Чи думали,що в світі одні "святі"живуть? Завжди бісить,що розумна меншість повинна залежати від тупої більшості!
25.11.2022 11:22 Відповісти
25.11.2022 11:22 Відповісти
Если кто-то скажет:"Я постараюсь сделать",-не верь ему.Если кто-то скажет:"Я приложу все силы,что бы сделать",-не верь ему.Верь только тому,кто скажет твёрдо:"Я сделаю это".
25.11.2022 11:23 Відповісти
25.11.2022 11:23 Відповісти
А чому важко вигнати Росію і будь-які інші країни? Їх можна вигнати навіть без пояснень ПРОСТО ВИГНАТИ.
А причина в тому що є лояльні до ПУТЛЕРА і РОСІЇ КРАЇНИ які будуть протистояти цьому
Але Європарламент визнав Росію спонсором -тероризму польський сенат Чехія Естонія також визнали Росію спонсором тероризму.
У такому разі можна сподіватися що знайдуть причину як ВИГНАТИ НАЗАВЖДИ РОСІЮ
25.11.2022 11:24 Відповісти
25.11.2022 11:24 Відповісти
Вишвирніть рашинських терористів із ОБСЄ без пояснень , бо вони не мають права бути в таких потужних , міжнародних організаціях , як ОБСЄ , ООН ,
Червоний хрест ‼️
25.11.2022 11:30 Відповісти
25.11.2022 11:30 Відповісти
бути поруч з терористом ще більше нелегко
25.11.2022 11:35 Відповісти
25.11.2022 11:35 Відповісти
А що, хіба не можна ігнорувати ті країни, де вибори до влади ідуть з порушенням міжнародних прав?
25.11.2022 11:46 Відповісти
25.11.2022 11:46 Відповісти
За таку товстожопу толерантність Україна платить смертями кращих синів і стражданнями всього народу, руйнацією економіки країни.
25.11.2022 11:51 Відповісти
25.11.2022 11:51 Відповісти
Ви начніть процес виключення мордора і дерунів, а там і ідеї прийдуть
25.11.2022 11:55 Відповісти
25.11.2022 11:55 Відповісти
Є дуже простий спосіб: вийти з обсє.
Якщо це зроблять всі європейськи країни, або навіть частина країн, на структурі можна буде ставити зрест.
Але ж тисячі гнид будуть відірвані від корита!
Хто ж на таке піде!
25.11.2022 12:24 Відповісти
25.11.2022 12:24 Відповісти
А чого це? Щакрити взід у будівлю особам з кацапським громадянством і поставити на вхідні двері злого швейцара, чи краще жінку, бажано українців.
25.11.2022 12:25 Відповісти
25.11.2022 12:25 Відповісти
Якось сумнівно виглядає твердження, що ОБСЄ "є організацією, яка береже мир і безпеку". Принаймні цього збереження у неї якось не виходить.
25.11.2022 12:29 Відповісти
25.11.2022 12:29 Відповісти
А за фальсифікацію вступу до ООН ? Раша не мала процедури вступу.
25.11.2022 13:09 Відповісти
25.11.2022 13:09 Відповісти
Распустить и то и то
25.11.2022 13:41 Відповісти
25.11.2022 13:41 Відповісти
Треба створювати своє "ООН", "НАТО, "ОБСЄ", в межах східної Європи. Решта, хай приєднується (охочих буде багато).
25.11.2022 18:29 Відповісти
25.11.2022 18:29 Відповісти
важче ніж москалям розпочати війну і вбити десятки тисяч людей?
25.11.2022 18:39 Відповісти
25.11.2022 18:39 Відповісти
 
 