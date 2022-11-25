УКР
Пропозиція Польщі передати Patriot Україні стала для нас несподіванкою, - посол Баггер

patriot

Німеччина здивована польською пропозицією передати Україні ЗРК Patriot, які Берлін планує надіслати Варшаві.

Про це заявив Rzeczpospolitą посол ФРН у Польщі Томас Баггер, додавши, що для Берліна ця пропозиція стала несподіванкою, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, польський уряд знає різницю між територією НАТО та територією країн, які не входять до Альянсу.

Якби ФРН пристала на пропозицію з Варшави, ЗРК довелося б укомплектувати німецькими військовими, зазначив дипломат, а це суперечить політиці Берліна і НАТО в цілому про неучасть (безпосередню) у цій війні.

"Ці ЗРК є частиною обороноздатності НАТО, зараз просто нереально використовувати їх за межами цієї території", - заявив Баггер.

Читайте: Польща просить Німеччину передати Україні системи Patriot, які раніше запропонували Варшаві

Він визнав, що Німеччину застала зненацька пропозиція з Варшави.

Коли Баггера запитали, чи знав заздалегідь про польське рішення генерал США (головнокомандувач військами НАТО в Європі), який завідує розгортанням ЗРК, дипломат відповів: "Це розмови, які велися на іншому рівні, ніж мій. Посольство Німеччини у Варшаві не брало участі".

На уточнювальне питання, чи закрито тепер тему передачі "Петріотів" Силам оборони України, посол ФРН сказав, що Берлін зараз "оцінює відповідь Польщі".

Також читайте: Розміщення німецьких Patriot в Україні треба узгоджувати з іншими членами НАТО, - Ламбрехт

"Я не хочу спекулювати, чи ми продовжуватимемо говорити про це. <...> Так чи інакше, Німеччина вже поставила Україні дуже сучасну систему ППО IRIS-T SLM. Українці це дуже цінують", - додав він.

Німеччина (7738) зброя (7740) Польща (8994)
Топ коментарі
+14
І німці наклавши в штани, повідомили, що петріот розукомплектовані, *********** до них немає і ще мільйон інших відмазок!
показати весь коментар
25.11.2022 09:22 Відповісти
+13
А ви ініціювали петицію проти збільшення витрат на дороги ,згадайте Резніченко, скандал,а від учора нові дотації на асфальт...Це ваше ППО.
показати весь коментар
25.11.2022 09:47 Відповісти
+11
це не спростовує факту що боягузтво -великий гріх за який потрібно буде відповідати перед Богом.
показати весь коментар
25.11.2022 09:40 Відповісти
Скільки потрібно часу,щоб навчити орераторів? Хто несе затрати? У кожного уряду є свої обов'язки перед народом. Усі питання про мокрі штани до оп України, а не до Німеччини. Не забувайте, що Ірис вони надали і що наступні також в дорозі.
показати весь коментар
25.11.2022 09:30 Відповісти
конкретно зараз це ваша злість та дурість,чи вам мало загиблих немовлят?
показати весь коментар
25.11.2022 15:26 Відповісти
Та нууу. Німці знову починають зіскакувати з теми. . Полякам треба брати Петріоти і відразу віддавати їх нам - та й усе
показати весь коментар
25.11.2022 10:36 Відповісти
це не боягузство...це "важка праця" рашистів...по мобілізації своєї агентури...шрьодери, вагенкнехти, гізі та інші адепти руSSкого міра сумлінно "відпрацьовують" 30 срібних від газпрому...

навіть Папа римський співає під кацапську дудку...кoли в Ватикан поступають надходження від гундяєва та чекістів...
показати весь коментар
25.11.2022 10:56 Відповісти
Це така стратегія: завжди треба мати того, кого можна звинуватити в своїх бідах. В цьому випадку це Німеччина, але за жодних умов не уряд «велике крадівництво». Це, доречі, активно використовують кацапи в своїй політиці. Читачам слід замислитись. А в мене виникає питання, чому Польща взагалі пропонує передачу цього озброєння, коли всі розуміють, що цього не буде. Може є сенс пропонувати більш реальніші речі, наприклад, щоб наших військових почали навчати в Німеччині керувати цим ППО? Це на мій погляд принесло б більше користі
показати весь коментар
25.11.2022 09:43 Відповісти
Ну так то общеевропейские проблемы, связанные с энергозависимостью от рэфии - это 100 процентов не вина Украины.
показати весь коментар
25.11.2022 10:30 Відповісти
Різниця в тому, що німці (більшість населення) розуміють, що самі винні в своїх помилках і зараз мовчки сплачують рахунки. Я від жодного німця не чула, що Україна винна в енергетичній кризі в Європі, хоча припускаю, такі ідіотимабуть теж є. А ось нашому народові прям завжди хочеться когось звинуватити, а не шукати проблему в своєму виборі! Тому і знаходимось завжди в дупі, вибачте за прямоту.
показати весь коментар
25.11.2022 11:24 Відповісти
Ви абсолютно праві , мудромунаріту всі хтось винні ,а свою помилку не хочуть признавати за вибір Зєро нікчеми та популіста
показати весь коментар
25.11.2022 11:31 Відповісти
Вы по большому счету правы. За исключением одного момента. Кого бы не выбрала Украина - она не выбирала войну и не начинала ее. Начала ее страна, которую очень сильно накачала деньгами именно энергозависимость Европы. Так что вина есть, это однозначно. Не было бы газпромовской иглы, вполне возможно не было бы и войны. Особенно в свете нападения рэфии на Грузию, захват Крыма, создания сепаратистских республик
показати весь коментар
25.11.2022 12:18 Відповісти
Вы знаете, попытки предсказания будущего в виде «если бы да кабы» вообще никак не решают уже существующую проблему. Это тоже самое, что сейчас писать, вот если бы не будапешский меморандум, то не было бы войны. Или же такой вариант развития событий: если бы не Европа скупала газ по дешёвке, то его покупала бы Азия. Надо, к сожалению, исходить из того, что имеем. Германия прекрасно осознаёт, в какую ловушку сама себя загнала и будет выходить из неё самостоятельно, расплачиваясь по счетам. Совокупностисобытий привели к войне. Главное для Украины - осознать, что есть союзники, НО по большому счёту полагаться надо только на себя. Тем более с таким *б@нутым соседом.
показати весь коментар
25.11.2022 12:35 Відповісти
А я, собственно, и исхожу из того, что мы имеем. Я достаточно провел времени за учебниками политологии, чтобы научиться выстраивать логические цепочки. Вы акцентируете внимание на внутренних проблемах Германии, но дело в том, что любое явление создаёт резонанс во внешней среде. И одно из следствий внутренних, якобы, проблем ЕС - это война в Украине. Я не говорю, что Украина - совсем невинная жертва. Нет. Янукович, братание с рэфией на протяжении 20 лет с развала СССР, Зеленский - это тоже факторы, приведшие к войне. Тут такой клубок причин и последствий, что не дай господь) И мое мнение вовсе не означает, что я с вами не согласен. Просто реальность более многогранна.
показати весь коментар
25.11.2022 12:43 Відповісти
Ви написали ключове слово-жертва. Україна повинна перестати бути жертвою на сцені історії, Україна доказала,що сильна людьми ЗСУ, але на сьогодні дякуючи тій самій Німеччині. Уряду України дякувати поки що немає за що,бо уряд веде себе,як жертва,при цьому кошти кладе в особисті кишені. Для аналізу не потрібно бути політологом.
показати весь коментар
26.11.2022 08:41 Відповісти
*б@нутая европа не взяла нас в НАТО, чтобы не злить друга владимира и сидеть на дешевых кацапских ресурсах. Так что кровь Украины на руках *б@нутрй европы, которая имеет еще лицемерие не давать защиту и пишет "полагаться надо только на себя".
я бы вам это припомнил после победы, ублюдки
показати весь коментар
25.11.2022 21:26 Відповісти
*б@нутая Европа вам не нужна, точно также как и вы ей.
показати весь коментар
26.11.2022 01:00 Відповісти
Впевнений, що саме зобов'язання і затрати всьому причиною.
показати весь коментар
25.11.2022 09:47 Відповісти
Звичайно! Ви ж лише про себе думаєте і то не надто успішно. У завтрішній день дивитися у вас не визодить. А поляки розуміють, що щавтра будуть вони. А після завтра - ви.
показати весь коментар
25.11.2022 09:23 Відповісти
Таке враження,що в Європі мають яйця лише 🇺🇦🇱🇻🇱🇹🇪🇪🇵🇱
показати весь коментар
25.11.2022 09:23 Відповісти
GB ще до купи
показати весь коментар
25.11.2022 09:26 Відповісти
Але 🇬🇧 вчасно зрозуміли що таке ЄС і самі вийшли
показати весь коментар
25.11.2022 09:28 Відповісти
И теперь обратно хотят.
показати весь коментар
25.11.2022 09:38 Відповісти
Ага... усі "винуваті" що обрали Блазня янєлоха , любителя дерев, асфальту та іньшого "великого крадівництва".... що у ОП д'Єрмак з Татаровим а відверті агенти Засраши й досі у ВР та іньших державних установах. Що гуманітарка розкладається.... усе "хтось винуватий" й тільки Янєлох "вялікій- солнцелікій".
Не нападе Засрашка на країну НАТО, НЕ НАПАДЕ й Полякі з Німцями це знають.
показати весь коментар
25.11.2022 09:59 Відповісти
Так, ми всі розуміємо, що участь німецьких військових - це вступ НАТО у війну. Ну так, може, вже час? Чи ще замало українців загинуло від рашистів? Ну, ми ще почекаємо, звичайно, ще є живі, то не проблема, головне, щоб німці дуже багато за опалення не платили, егеж...
показати весь коментар
25.11.2022 09:24 Відповісти
Ну раз категорически против Пэтриот, то давайте леоперды и еврофайтеры.
показати весь коментар
25.11.2022 09:26 Відповісти
А німці-сцикливі слизняки і це очікувано.
показати весь коментар
25.11.2022 09:28 Відповісти
Починається🤦
показати весь коментар
25.11.2022 09:39 Відповісти
Чому меркельша заблокувала вступ України в НАТО в 2008 році? Це теж "епопея"?
показати весь коментар
25.11.2022 10:04 Відповісти
...це "важка праця" рашистів...
показати весь коментар
25.11.2022 10:59 Відповісти
Таке враження, що в неї там фільтр на повідомлення стоїть з оповіщеннями. Як тільки хтось пише "Німеччина" - починає свої спітчі.
Ні одна адекватна країна Європи (уряд) так вміло не щнаходить відмазок, як німці. Аж ригати хочеться. Як (уйло "випадково" "впаде" ракету на Берлін, то й побачимо, хто занепокоїться.
показати весь коментар
25.11.2022 09:57 Відповісти
То есть 30 лет блок НАТО вместе с США требовали разоружаться и продавать излишнее военное имущество . Так как видел никого другого вооруженного опасного в европе как Украину ,когда стали голые и босые так теперь ребята сами ,все сами вооружайтесь, а то путин нападет.
показати весь коментар
25.11.2022 09:47 Відповісти
так і було...
памятаю як в кінці 90-х всі передові німецькі та італійські видання писали про саму "велику" армію в Україні... про її чисельність, про видатки...
і що в Європі..... БІЛЬШЕ НЕ буде війни..
це "важка праця" рашистів і адептів руZZкого міра...
показати весь коментар
25.11.2022 11:06 Відповісти
Цей пан Несподіванка, такий ттупий , В тебе хата , вже горить , поки що тільки з краю . Потім вже ,може бути запізно. Цей пан мабуть, немає інтернета чи він не вміє їм користуватися. А ще політик . Нагадайте йому, що москалі вже ґатят по Европі ,також і по странам нато .
показати весь коментар
25.11.2022 09:49 Відповісти
Достатньо щоб захiд приколи з своеi терiторii
показати весь коментар
25.11.2022 10:00 Відповісти
100% ситуація як з танками
ЗСУ треба вчитися півроку ітд і тп
тут, три доби чекали щоб сказати що вони здивованя і понеслось те ж саме що раніше+ почнеться ескалація. а від других ЗРК чому не почалася ескалація
і ***** нам ваші оператори ЗРК
насамс, хаймарс та інші ЗРК, нами що америкоси чи англійчани управляють??? вашу мать
короче.
фашист був є і буде
і один другого підтримує.
ось яке враження від дій німців
показати весь коментар
25.11.2022 10:31 Відповісти
-Ти того
-чиво таво ?
- на немцев не наезжай ,они давно исправились и здорово нам помогают
показати весь коментар
25.11.2022 11:40 Відповісти
те що вони допомагають рахується в грошах.
і ця сума яка виділяється на допомогу нам,
просто мізерна для єкономіки німечини
і коли закінчиться війна, я б з задоволенням виставив рахунок на 100-150 ярдів євро репарацій за другу світову
бо вони платили та платять всім, крім нас, крім України
сума ізраілю приблизно 100 ярдів, а українців загинуло в десятки раз більше і інфраструктура повністтю була знищена
показати весь коментар
25.11.2022 12:55 Відповісти
К сожалению не было такой страны Украина тогда ,о каких репарациях могла идти речь ,хотя знаю ,что отдельные граждане Украины получали деньги от ФРГ
показати весь коментар
25.11.2022 14:10 Відповісти
не було України в 1941=45 роках кажеш, тоді
1 ти хто і з відки
2 чим відрізняється УРСР від РСФСР???
показати весь коментар
25.11.2022 16:12 Відповісти
Різниці між урссссср та Україної не розумієш?
показати весь коментар
26.11.2022 11:51 Відповісти
не только они. Вспомните какую позицию занимали венгрия и швейцария во 2МВ, и какую сейчас. Все фашисты остаются фашистами. И неважно сколько прошло времени
показати весь коментар
25.11.2022 21:28 Відповісти
а я про що???
крім власноївигоди ні про що не думають
ну німці і швейцарці, хоч про свою єкономіку дбають, хоч це і звучить паскудно
а орбан???
цей мудак дбає про себе, наступні вибори і власну кішеня
бо ж 1000% куплена ****** паскуда
показати весь коментар
25.11.2022 22:17 Відповісти
немци думают что эта война где-то там далеко и их не коснется, а к полякам уже прилетают ракеты
показати весь коментар
25.11.2022 11:06 Відповісти
Германія мала на увазі передати на довготривале зберігання, а Польша хоче запустити систему в дію.
показати весь коментар
25.11.2022 11:14 Відповісти
Поставте краще впритул до кордону.
показати весь коментар
25.11.2022 12:28 Відповісти
тогда им дадут инструкцию сбивать в 100м от их границы , а то будет эскалация
показати весь коментар
25.11.2022 21:30 Відповісти
 
 