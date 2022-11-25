Пропозиція Польщі передати Patriot Україні стала для нас несподіванкою, - посол Баггер

Німеччина здивована польською пропозицією передати Україні ЗРК Patriot, які Берлін планує надіслати Варшаві.

Про це заявив Rzeczpospolitą посол ФРН у Польщі Томас Баггер, додавши, що для Берліна ця пропозиція стала несподіванкою, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, польський уряд знає різницю між територією НАТО та територією країн, які не входять до Альянсу.

Якби ФРН пристала на пропозицію з Варшави, ЗРК довелося б укомплектувати німецькими військовими, зазначив дипломат, а це суперечить політиці Берліна і НАТО в цілому про неучасть (безпосередню) у цій війні.

"Ці ЗРК є частиною обороноздатності НАТО, зараз просто нереально використовувати їх за межами цієї території", - заявив Баггер.

Він визнав, що Німеччину застала зненацька пропозиція з Варшави.

Коли Баггера запитали, чи знав заздалегідь про польське рішення генерал США (головнокомандувач військами НАТО в Європі), який завідує розгортанням ЗРК, дипломат відповів: "Це розмови, які велися на іншому рівні, ніж мій. Посольство Німеччини у Варшаві не брало участі".

На уточнювальне питання, чи закрито тепер тему передачі "Петріотів" Силам оборони України, посол ФРН сказав, що Берлін зараз "оцінює відповідь Польщі".

"Я не хочу спекулювати, чи ми продовжуватимемо говорити про це. <...> Так чи інакше, Німеччина вже поставила Україні дуже сучасну систему ППО IRIS-T SLM. Українці це дуже цінують", - додав він.