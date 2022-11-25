Пропозиція Польщі передати Patriot Україні стала для нас несподіванкою, - посол Баггер
Німеччина здивована польською пропозицією передати Україні ЗРК Patriot, які Берлін планує надіслати Варшаві.
Про це заявив Rzeczpospolitą посол ФРН у Польщі Томас Баггер, додавши, що для Берліна ця пропозиція стала несподіванкою, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, польський уряд знає різницю між територією НАТО та територією країн, які не входять до Альянсу.
Якби ФРН пристала на пропозицію з Варшави, ЗРК довелося б укомплектувати німецькими військовими, зазначив дипломат, а це суперечить політиці Берліна і НАТО в цілому про неучасть (безпосередню) у цій війні.
"Ці ЗРК є частиною обороноздатності НАТО, зараз просто нереально використовувати їх за межами цієї території", - заявив Баггер.
Він визнав, що Німеччину застала зненацька пропозиція з Варшави.
Коли Баггера запитали, чи знав заздалегідь про польське рішення генерал США (головнокомандувач військами НАТО в Європі), який завідує розгортанням ЗРК, дипломат відповів: "Це розмови, які велися на іншому рівні, ніж мій. Посольство Німеччини у Варшаві не брало участі".
На уточнювальне питання, чи закрито тепер тему передачі "Петріотів" Силам оборони України, посол ФРН сказав, що Берлін зараз "оцінює відповідь Польщі".
"Я не хочу спекулювати, чи ми продовжуватимемо говорити про це. <...> Так чи інакше, Німеччина вже поставила Україні дуже сучасну систему ППО IRIS-T SLM. Українці це дуже цінують", - додав він.
навіть Папа римський співає під кацапську дудку...кoли в Ватикан поступають надходження від гундяєва та чекістів...
я бы вам это припомнил после победы, ублюдки
Не нападе Засрашка на країну НАТО, НЕ НАПАДЕ й Полякі з Німцями це знають.
Ні одна адекватна країна Європи (уряд) так вміло не щнаходить відмазок, як німці. Аж ригати хочеться. Як (уйло "випадково" "впаде" ракету на Берлін, то й побачимо, хто занепокоїться.
памятаю як в кінці 90-х всі передові німецькі та італійські видання писали про саму "велику" армію в Україні... про її чисельність, про видатки...
і що в Європі..... БІЛЬШЕ НЕ буде війни..
це "важка праця" рашистів і адептів руZZкого міра...
ЗСУ треба вчитися півроку ітд і тп
тут, три доби чекали щоб сказати що вони здивованя і понеслось те ж саме що раніше+ почнеться ескалація. а від других ЗРК чому не почалася ескалація
і ***** нам ваші оператори ЗРК
насамс, хаймарс та інші ЗРК, нами що америкоси чи англійчани управляють??? вашу мать
короче.
фашист був є і буде
і один другого підтримує.
ось яке враження від дій німців
-чиво таво ?
- на немцев не наезжай ,они давно исправились и здорово нам помогают
і ця сума яка виділяється на допомогу нам,
просто мізерна для єкономіки німечини
і коли закінчиться війна, я б з задоволенням виставив рахунок на 100-150 ярдів євро репарацій за другу світову
бо вони платили та платять всім, крім нас, крім України
сума ізраілю приблизно 100 ярдів, а українців загинуло в десятки раз більше і інфраструктура повністтю була знищена
1 ти хто і з відки
2 чим відрізняється УРСР від РСФСР???
крім власноївигоди ні про що не думають
ну німці і швейцарці, хоч про свою єкономіку дбають, хоч це і звучить паскудно
а орбан???
цей мудак дбає про себе, наступні вибори і власну кішеня
бо ж 1000% куплена ****** паскуда