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Польща просить Німеччину передати Україні системи Patriot, які раніше запропонували Варшаві

зрк,patriot

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що попросив Німеччину передати Україні запропоновані Варшаві системи протиракетної оборони Patriot і розмістити їх на західному кордоні країни з Польщею.

До такої ініціативи, як сказав міністр, його спонукали нові ракетні удари РФ по Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це захистить Україну від подальших жертв і знеструмлення та підвищить безпеку на нашому східному кордоні", - переконаний Блащак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Варшава приймає пропозицію Німеччини щодо розміщення систем Patriot на своїй території, біля кордону з Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системи ППО, армія та флот Польщі - у підвищеній боєготовності, - міністр оборони Блащак

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.

Також читайте: Енергосистему України "піднімуть" у найближчі 24 години, - Forbes

Україна скликала засідання Ради безпеки ООН.

Автор: 

Німеччина (7496) зброя (7545) Польща (8639) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+20
Без санкції Штатів Петріоти все одно ніхто не дасть
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24.11.2022 00:26 Відповісти
+19
Ось і дивиться, хто є твій брат.
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24.11.2022 00:23 Відповісти
+16
Саме цей уряд - всупереч десятиліттям державної практики - вирішив підтримати Україну необхідною їй зброєю в її щоденній мужній оборонній боротьбі, заявив 23 листопада, виступаючи в Бундестазі, канцлер Німеччини Олаф Шольц.

І пліч-о-пліч з нашими найближчими союзниками, - додав соціал-демократичний канцлер, - ми будемо робити це до тих пір, поки ця безглузда, жорстока, злочинна війна не буде припинена.
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24.11.2022 00:28 Відповісти
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Ось і дивиться, хто є твій брат.
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24.11.2022 00:23 Відповісти
Просто Польше не нравится когда по ним пуляют кривыми ракетами случайно.
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24.11.2022 00:30 Відповісти
Крива ракета збивала кацапську біля кордону з Польщею.
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24.11.2022 06:11 Відповісти
просто комусь взападло, що їхніх громадян вже вбивають у чужій війні.
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24.11.2022 13:02 Відповісти
Фіг там Німеччина дасть, бо це не збереже "ліцо пуціна"
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24.11.2022 00:25 Відповісти
Ви мабуть пропустили багато подій. Німці вже дають зброї більш за всіх у Європі. І на ***** їм вже пох
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24.11.2022 02:06 Відповісти
Зато Гепарды без патронов дают без проблем.
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24.11.2022 10:29 Відповісти
Без санкції Штатів Петріоти все одно ніхто не дасть
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24.11.2022 00:26 Відповісти
Краще їх дали б самі США -їх там приблизно 480 штук на складах лежить,і багато з яких ще мабуть рейгана бачили і явно вже ніяких секретів не несуть
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24.11.2022 09:31 Відповісти
Саме цей уряд - всупереч десятиліттям державної практики - вирішив підтримати Україну необхідною їй зброєю в її щоденній мужній оборонній боротьбі, заявив 23 листопада, виступаючи в Бундестазі, канцлер Німеччини Олаф Шольц.

І пліч-о-пліч з нашими найближчими союзниками, - додав соціал-демократичний канцлер, - ми будемо робити це до тих пір, поки ця безглузда, жорстока, злочинна війна не буде припинена.
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24.11.2022 00:28 Відповісти
А що таке? Рядом пуляє...дайте нам і по більше, самі розбиремось .,потім скажете Дякую
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24.11.2022 00:38 Відповісти
Patriot jest amerikanskije sistemi,bez nix razresenyje nikto nedast.Pocemu stati nexocet takix davat?mozet bojatsia stob nepopali v ruki kacapov
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24.11.2022 00:40 Відповісти
Полюбила поляків. Розумні, швидко відставили всі віковічні чвари і стали братами-слов'янами
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24.11.2022 00:54 Відповісти
В першу чергу хочуть убезпечити себе від обстрілів, що цілком зрозуміло.
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24.11.2022 06:15 Відповісти
✔️
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24.11.2022 13:19 Відповісти
Вот кто реальные друзья
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24.11.2022 01:06 Відповісти
це дійсно по-братські! та й, в очевидь, Patriot нам потрібніший зараз! Сподіваємось на розсудливість Німеччини !!
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24.11.2022 01:10 Відповісти
Да не надо передавать Украине - просто пусть стоят близко к границе.
Крокодилы летают, но низко-низко ...
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24.11.2022 02:04 Відповісти
Про летающих крокодилов - это из анекдота. Это не про ракеты.
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24.11.2022 02:15 Відповісти
Польща поки що має лише дві системи Patriot, які, до того ж, не будуть введені в експлуатацію до літа 2023 року. Ще шість систем були замовлені, але ще не доставлені.
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24.11.2022 06:52 Відповісти
Німеччина зганьбилася політично, в подальшому, вона не заслуговує на прлвідну роль в Європі.
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24.11.2022 08:00 Відповісти
Німеччина на другому місці після США по фінансовій підтримці України.
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24.11.2022 08:11 Відповісти
Widzę że troll proniemiecki żyje też na ukrainie. Rozumiem waszą miłość do Niemiec z tym że pamiętajcie Niemcy zawsze chcieli likwidacji słowiańszczyzny nawet jeśli obiecywali wam II wojnie państwo ukraińskie. Śmierć szwabom i kacapom.
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24.11.2022 10:29 Відповісти
Panie Szymonie, ale fakty, fakty. Niemcy dużo już dały, w tym IRIS-T, którego nawet ich wojsko nie ma.
(jakby co, niemiecka flaga z powodu VPN w pracy, piszę z zaśnieżonej Warszawy)
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24.11.2022 12:42 Відповісти
В Германии обучились наши воины на базе Рамштайн...10 000 солдат и офицеров ЗСУ....и все за счёт немецких налогоплательщиков...за системы вооружений немецких скромно промолчу...😛а то зрада зрадная попре...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
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24.11.2022 10:16 Відповісти
полякам не пох...й
чехам не пох...й
всім прибалтам не пох...й
бо близько до рф або України.
і всі ці дежави пам,ятають сссровську окупацію
у німців пам,ять відбило......
на що розраховують??? що раша зупиниться в польщі???
швейцарці, просто гандони..
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24.11.2022 12:12 Відповісти
полякам велика повага за підтримку
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24.11.2022 12:44 Відповісти
мало хто знає, що петріоти це неймовірно дорогий комплекс. тарас чмут про це дуже багато розказував - дивіться його на мілітарному в ютубі. нам потрібні іріс або норвезький насамс - вони після війни будуть дуже недорогими у експлуатації.
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24.11.2022 13:01 Відповісти
нужно не Пэтриот, а КР AGM, Томагавк, Скальп для разрушения инфраструктуры БНР и Крыма. Во Вторую мировую никто не стеснялся разрушить структуру 3 рейха
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24.11.2022 15:32 Відповісти
У Гитлера не было ядерного оружия.
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24.11.2022 16:21 Відповісти
Зато были ФАУ-1,2 которых не было у англичан...Гасить в отместку по инфраструктурам приграничных н.п. россияк необходимо, дабы им не повадно было громить безнаказано наши гражданские объекты..Дядя Сэм со старушкой Европой всегда будут сдерживать путлера от применения ЯО
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24.11.2022 17:05 Відповісти
Разумный план для поляков. Лучше перехватить ракеты над Украиной, чем над Польшей. А нам бонусом идёт знакомство с этой системой и защита западных областей.
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25.11.2022 01:19 Відповісти
 
 