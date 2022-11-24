Польща просить Німеччину передати Україні системи Patriot, які раніше запропонували Варшаві

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що попросив Німеччину передати Україні запропоновані Варшаві системи протиракетної оборони Patriot і розмістити їх на західному кордоні країни з Польщею.

До такої ініціативи, як сказав міністр, його спонукали нові ракетні удари РФ по Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це захистить Україну від подальших жертв і знеструмлення та підвищить безпеку на нашому східному кордоні", - переконаний Блащак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Варшава приймає пропозицію Німеччини щодо розміщення систем Patriot на своїй території, біля кордону з Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системи ППО, армія та флот Польщі - у підвищеній боєготовності, - міністр оборони Блащак

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.

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Україна скликала засідання Ради безпеки ООН.