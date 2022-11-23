Енергосистему України "піднімуть" у найближчі 24 години, - Forbes

Протягом найближчої доби енергопостачання в Україні буде повністю відновлено.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на джерела у великій енергетичній компанії та Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ в телеграм-каналі.

"Систему піднімають вже. Є технічні нюанси. Але все не так погано", - наголосили співрозмовники видання.

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

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Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули шестеро людей.

Україна скликала засідання Ради безпеки ООН.

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