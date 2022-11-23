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Енергосистему України "піднімуть" у найближчі 24 години, - Forbes

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

Протягом найближчої доби енергопостачання в Україні буде повністю відновлено.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на джерела у великій енергетичній компанії та Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ в телеграм-каналі.

"Систему піднімають вже. Є технічні нюанси. Але все не так погано", - наголосили співрозмовники видання.

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

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Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули шестеро людей.

Україна скликала засідання Ради безпеки ООН.

Також читайте: Всі служби працюють, ми все це відновимо і все це пройдемо, - Зеленський про наслідки пошкодження інфраструктури

Автор: 

енергетика (2620) електроенергія (6267) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+19
Слава найкрутішим у світі енергетикам!
Цим непомітним, хоч і у яскравих спецівках трудягам-героям, що під загрозою повторного ураження вдень і вночі, на морозі і під дощем ламають плани *****!!
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23.11.2022 22:32 Відповісти
+5
давно вже пора по бєлгороду і воронєжу світло погасити
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23.11.2022 22:23 Відповісти
+5
Сам энергетик в прошлом, сейчас на пенсии, но просто склоняю голову перед коллегами, это просто герои.
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24.11.2022 00:24 Відповісти
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А кого опустять ?
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23.11.2022 22:18 Відповісти
Дивись відосік на гавномарахфоне
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24.11.2022 02:38 Відповісти
давно вже пора по бєлгороду і воронєжу світло погасити
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23.11.2022 22:23 Відповісти
Це зробить найближчим часом сам ху@ло , щоби заохотити
рашинський люмпен йти воювати з украінцями 🙁🤷🏻‍♂️
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23.11.2022 22:34 Відповісти
Ага😄 ахмєтковим хрм
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23.11.2022 22:26 Відповісти
В Одесі, Ізмаїлі, Південному, Чорноморську, Миколаєві, Очакові та інших портових містах є можливість відновити електропостачання споживачам першої групи надійності електропостачання (зв'язок, ургентні віділення лікарень, морги тощо) шляхом під'єднання локальних портових електромереж до генераторів цивільних теплоходів (особливо пасажирських) та військових кораблів і передачі згенерованої ними спаленням мазуту електроенергії у реверсному режимі.

Наприклад, по всій Одесі на вулицях завмерли трамваї, подати на трамвайні лінії струм для поступового (по одному) повернення вагонів своїм ходом буде дешевше, швидше і безпечніше, ніж у комендантську годину тягати їх КрАЗами.
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23.11.2022 22:32 Відповісти
Яких кораблів? Який мазут? Васіла, не пиши дурниці! Видали цей советський копі-паст!
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24.11.2022 04:49 Відповісти
Слава найкрутішим у світі енергетикам!
Цим непомітним, хоч і у яскравих спецівках трудягам-героям, що під загрозою повторного ураження вдень і вночі, на морозі і під дощем ламають плани *****!!
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23.11.2022 22:32 Відповісти
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23.11.2022 22:32 Відповісти
Сам энергетик в прошлом, сейчас на пенсии, но просто склоняю голову перед коллегами, это просто герои.
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24.11.2022 00:24 Відповісти
Давно пора присваивать трудягам-энергетикам звания героя Украины: они служат стране, как настоящие фронтовики, на первой линии огня.
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24.11.2022 07:03 Відповісти
В нас ні світла, ні води, ні зв'язку з інтернетом.
Нічого.
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24.11.2022 06:46 Відповісти
не можу до дочки додзвонитися, Київ....
емайлами вже забомбив її, не відповідає...
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24.11.2022 06:53 Відповісти
В Голосіївському районі Києва світло, газ та інтернет є. Немає води та опалення.
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24.11.2022 08:27 Відповісти
 
 