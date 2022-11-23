Енергосистему України "піднімуть" у найближчі 24 години, - Forbes
Протягом найближчої доби енергопостачання в Україні буде повністю відновлено.
Про це повідомляє Forbes з посиланням на джерела у великій енергетичній компанії та Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ в телеграм-каналі.
"Систему піднімають вже. Є технічні нюанси. Але все не так погано", - наголосили співрозмовники видання.
Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.
Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.
На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.
Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули шестеро людей.
Україна скликала засідання Ради безпеки ООН.
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рашинський люмпен йти воювати з украінцями 🙁🤷🏻♂️
Наприклад, по всій Одесі на вулицях завмерли трамваї, подати на трамвайні лінії струм для поступового (по одному) повернення вагонів своїм ходом буде дешевше, швидше і безпечніше, ніж у комендантську годину тягати їх КрАЗами.
Цим непомітним, хоч і у яскравих спецівках трудягам-героям, що під загрозою повторного ураження вдень і вночі, на морозі і під дощем ламають плани *****!!
Нічого.
емайлами вже забомбив її, не відповідає...