Энергосистему Украины "поднимут" в ближайшие 24 часа, - Forbes

В ближайшие сутки энергоснабжение в Украине будет полностью восстановлено.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в крупной энергетической компании и Офисе президента, сообщает Цензор.НЕТ в телеграм-канале.

"Систему уже поднимают. Есть технические нюансы. Но все не так плохо", - подчеркнули собеседники издания.

Напомним, днем ​​23 ноября была объявлена ​​воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской, Николаевской и других областях.

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.

На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская перешла в режим полного блекаута.

Воздушные силы сообщают, что Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожило 51. По данным Нацполиции, российские ракеты попали по 16 объектам инфраструктуры, погибли шесть человек.

Украина созвала заседание Совбеза ООН.