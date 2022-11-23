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Новости Война
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Энергосистему Украины "поднимут" в ближайшие 24 часа, - Forbes

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

В ближайшие сутки энергоснабжение в Украине будет полностью восстановлено.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в крупной энергетической компании и Офисе президента, сообщает Цензор.НЕТ в телеграм-канале.

"Систему уже поднимают. Есть технические нюансы. Но все не так плохо", - подчеркнули собеседники издания.

Напомним, днем ​​23 ноября была объявлена ​​воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской, Николаевской и других областях.

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.

На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская перешла в режим полного блекаута.

Воздушные силы сообщают, что Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожило 51. По данным Нацполиции, российские ракеты попали по 16 объектам инфраструктуры, погибли шесть человек.

Украина созвала заседание Совбеза ООН.

Автор: 

энергетика (2572) Тарифы на электроэнергию (2177) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+19
Слава найкрутішим у світі енергетикам!
Цим непомітним, хоч і у яскравих спецівках трудягам-героям, що під загрозою повторного ураження вдень і вночі, на морозі і під дощем ламають плани *****!!
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23.11.2022 22:32 Ответить
+5
давно вже пора по бєлгороду і воронєжу світло погасити
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23.11.2022 22:23 Ответить
+5
Сам энергетик в прошлом, сейчас на пенсии, но просто склоняю голову перед коллегами, это просто герои.
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24.11.2022 00:24 Ответить
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А кого опустять ?
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23.11.2022 22:18 Ответить
Дивись відосік на гавномарахфоне
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24.11.2022 02:38 Ответить
давно вже пора по бєлгороду і воронєжу світло погасити
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23.11.2022 22:23 Ответить
Це зробить найближчим часом сам ху@ло , щоби заохотити
рашинський люмпен йти воювати з украінцями 🙁🤷🏻‍♂️
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23.11.2022 22:34 Ответить
Ага😄 ахмєтковим хрм
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23.11.2022 22:26 Ответить
В Одесі, Ізмаїлі, Південному, Чорноморську, Миколаєві, Очакові та інших портових містах є можливість відновити електропостачання споживачам першої групи надійності електропостачання (зв'язок, ургентні віділення лікарень, морги тощо) шляхом під'єднання локальних портових електромереж до генераторів цивільних теплоходів (особливо пасажирських) та військових кораблів і передачі згенерованої ними спаленням мазуту електроенергії у реверсному режимі.

Наприклад, по всій Одесі на вулицях завмерли трамваї, подати на трамвайні лінії струм для поступового (по одному) повернення вагонів своїм ходом буде дешевше, швидше і безпечніше, ніж у комендантську годину тягати їх КрАЗами.
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23.11.2022 22:32 Ответить
Яких кораблів? Який мазут? Васіла, не пиши дурниці! Видали цей советський копі-паст!
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24.11.2022 04:49 Ответить
Слава найкрутішим у світі енергетикам!
Цим непомітним, хоч і у яскравих спецівках трудягам-героям, що під загрозою повторного ураження вдень і вночі, на морозі і під дощем ламають плани *****!!
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23.11.2022 22:32 Ответить
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23.11.2022 22:32 Ответить
Сам энергетик в прошлом, сейчас на пенсии, но просто склоняю голову перед коллегами, это просто герои.
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24.11.2022 00:24 Ответить
Давно пора присваивать трудягам-энергетикам звания героя Украины: они служат стране, как настоящие фронтовики, на первой линии огня.
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24.11.2022 07:03 Ответить
В нас ні світла, ні води, ні зв'язку з інтернетом.
Нічого.
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24.11.2022 06:46 Ответить
не можу до дочки додзвонитися, Київ....
емайлами вже забомбив її, не відповідає...
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24.11.2022 06:53 Ответить
В Голосіївському районі Києва світло, газ та інтернет є. Немає води та опалення.
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24.11.2022 08:27 Ответить
 
 