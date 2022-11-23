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В Киеве взрывы. Есть погибший, пострадавший и попадание в объект инфраструктуры (обновлено)

київ

В Киеве жители слышали звуки взрывов в разных районах города. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

Взрывы были слышны в Святошинском, Печерском и Подольском районах столицы. Также в части города исчезла электроэнергия, передает Цензор.НЕТ.

Киевская городская военная администрация сообщает, что из-за попадания повреждено двухэтажное здание. Один человек погиб и один пострадал.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о попадании в инфраструктурный объект.

"Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается", - отметил он.

"Еще несколько взрывов в разных районах столицы. Спасательные службы и медики следуют на места", - позже добавил мэр в твиттере.

По всей Украине, кроме оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В большинстве областей воздушная тревога. Сообщают о взрывах в Одесской и Николаевской областях (обновлено)

взрыв (6815) Киев (25710) ракеты (3620)


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Топ комментарии
+29
Насчитал минимум около десятка взрывов сбитых рашистских ракет. Если бы ПВО не работало то русофашисты пол Киева уже бы сожгли. Так что не гоните на ПВО. Они работают лучше чем нада.
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23.11.2022 14:27 Ответить
+24
***** на радостях что его признали террористом сегодня бомбит Киев. Ну что за животное
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23.11.2022 14:22 Ответить
+23
Зато нефть по нефтепроводу *дружба* мы исправно качаем союзникам ******* Орбану и Лукашеску
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23.11.2022 14:14 Ответить
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так еще никогда не бабахкало
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23.11.2022 14:14 Ответить
Не буду все розказувати, однак київська влада щось знала напередодні
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23.11.2022 14:16 Ответить
Просто бахкнуло ближче до вас...у нас теж будинок здригнувся...
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23.11.2022 14:17 Ответить
Я вперше таке бахкання чув, як сьогодні (на Березняках). Сигналізація в машинах спрацювала навіть.
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23.11.2022 14:21 Ответить
Да ладно. Просто конкретно возле Вас шарахнуло. Было и похуже.
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23.11.2022 14:22 Ответить
Зато нефть по нефтепроводу *дружба* мы исправно качаем союзникам ******* Орбану и Лукашеску
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23.11.2022 14:14 Ответить
Лукашеску вообще-то нефть идет явно не через Украину - нефтепровод Дружба сначала из рф идет по территории Беларуси и уже потом - по территории Украины.
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23.11.2022 14:18 Ответить
И договариваются, чтобы прибыль шла ***** и его олигархам, а также "арохамии с друзьями", про прокачку аммиака путепроводом Тольятти-Одесса
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23.11.2022 14:18 Ответить
А Енергоатом генератори кацапав відправля, це є вообщє пізде..ць якийсь
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23.11.2022 14:37 Ответить
Ну всьо, прощавай єдиний гівномарафон на телекранах у київських пенсіонерів
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23.11.2022 14:15 Ответить
Сходи пробздись к мавзолею членина.
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23.11.2022 14:19 Ответить
Кацап, іди цілуй портрет свого ***** і не тошни. Терорист ****
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23.11.2022 14:28 Ответить
Какаяразніца?тебе, лаптерогій, поможет только могілізація.
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23.11.2022 14:34 Ответить
Лаптерогое, чё в ачё себе положишь.и бутылкой трамбони как вы любите.
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23.11.2022 14:49 Ответить
Шо *******, тебе резьбу сорвали?
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23.11.2022 14:55 Ответить
2 nasams, Iris інші пво що неможна хоча би Київ захистити,цеж не гіперзвукові що пво не беруть
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23.11.2022 14:18 Ответить
А чому ви вважаєте, що всі системи ППО маєть захищати лише Київ?
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23.11.2022 14:19 Ответить
Бо в Києві біля 10% населення України і інфраструктура мегаполіса більш вразлива у порівнянні з містечком з приватним сектором

Як кажуть, "ничего личного, только бизнес" 😕
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23.11.2022 14:42 Ответить
столиуц нужно лучше прикрывать - потому что в Киеве если что могут спрятаться беженцы из других городов и мест
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23.11.2022 14:55 Ответить
Тільки чомусь пів столиці за кордоном і на заході України...)))
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23.11.2022 15:40 Ответить
а что ты предлагаешь что бы они попадали дома под ракетные обстрелы? ты вообще кто ? не укаринец
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23.11.2022 17:02 Ответить
Він вобщєто про те , що спочатку був коментар що у столиці біженці будуть ховатися (( Тож якщо не вкурив - перечитай ; ніхто на твій біженський статус тут не претендує ((
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23.11.2022 17:16 Ответить
правильно - беженцы с других городов Украины которые на передовой и сейчас многие так и делают
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23.11.2022 17:20 Ответить
Ну тобі з Німеччини звісно видніше аніж мені хто що в Україні робить ((
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23.11.2022 17:55 Ответить
менi дуже добре видно тому-що живу в Києві, а просто юзаю vpn
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23.11.2022 18:03 Ответить
не коси под дурочка - этот бот хотел что бы те киевляне(женщины с детьми) которые выехали вернулись под ракетные удары -просто тварь
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23.11.2022 17:22 Ответить
Тобі і косити не потрібно , вже перекошений (( Іще раз запитую - хто тебе тягне до Києва ? Втюхав собі що хтось заздрить твоєму сидінню в Німеччині і хоче тебе до Укрвїну затягти .Сиди не шуми якщо не розумієш що людина написала , бо ти своїми коментарями і реєстрацією на бота швидше ******* .
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23.11.2022 18:02 Ответить
придурок ты что малограмотный? ты знаешь что такое vpn?
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23.11.2022 23:49 Ответить
Я знаю що таке долбо@б - тепер тобі розкажу , дурню , - це ти ! На цьому все , тобі сюди : =>
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24.11.2022 00:01 Ответить
ты ни хрена не знаешь иначе не задавал бы тупых вопросов про Германию
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24.11.2022 00:05 Ответить
=>
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24.11.2022 00:24 Ответить
А ти, київський олігофрен, пропонуєш своїм метеоризмом аби уся Україна була під ракетними обстрілами москалів а ось київ має бути оазісом миру у цій війні...?
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23.11.2022 22:31 Ответить
даун ватный где я такое написал? а вся Украина должна была на выборах думать за какое кремлевское падло себе голосует всех де предупреждали
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23.11.2022 23:47 Ответить
Насчитал минимум около десятка взрывов сбитых рашистских ракет. Если бы ПВО не работало то русофашисты пол Киева уже бы сожгли. Так что не гоните на ПВО. Они работают лучше чем нада.
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23.11.2022 14:27 Ответить
"нада лучше", але слава ППО за те що роблять більше ніж можуть !
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23.11.2022 20:43 Ответить
З твого метеоризму виходить що решта України нічого не варта, тому усе ППО має бути коло столиці...?
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23.11.2022 15:39 Ответить
Ракета летела на Корчеватое.
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23.11.2022 14:18 Ответить
а попала в жилой дом
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23.11.2022 14:52 Ответить
данилов накануне каркал что у рашки уже почти закончились ракеты
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23.11.2022 14:19 Ответить
он сказал на 3-4 нехилых удара еще хватит..
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23.11.2022 14:21 Ответить
парашники хотят пробить канал для экспорта аммиака.
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23.11.2022 14:24 Ответить
так им легче пленных обменять всех на всех как предложил генштаб
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23.11.2022 14:56 Ответить
шо за хрєнь з цим аміакопроводом ? Він до цих пір цілий ?
Не дай Б..х ... Ще розливу аміаку нам не вистачало !!
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23.11.2022 20:45 Ответить
в этот амиако-провод ни одна ракета не попадет ни кацапская ни наша - там дяди бизнес делают
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23.11.2022 23:51 Ответить
Это и есть почти закончились, уровень обстрелов крайне низкий, не надо переоценивать сложность производства ракеты, мы и сами могли сотни штук клепать таких же ракет. Просто сейчас кацапы лучше стрелять стали, сначала пускают ха-55 (ту самую с якобы ядерной болванкой, когда эти ракеты давно используют как ракету-мишень и внутри ракеты стоят датчики для сбора информации, может постановщики помех, вряд ли работают и вряд ли эти данные успевают обработать). И больший процент поражения целей непосредственно боевыми ракетами.
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23.11.2022 14:24 Ответить
раніше рашисти запускали по декілька ракет по місту кожен день, а зараз декілька раз на місяць по 50-80 ракет. Таку кількість неможливо відловити
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23.11.2022 14:40 Ответить
***** на радостях что его признали террористом сегодня бомбит Киев. Ну что за животное
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23.11.2022 14:22 Ответить
Теперь очевидно, что Столтенберг не соплежуй, а кремлёвский агент.
Даже после удара по Варшаве он будет лепетать, что это было случайно.
А виновна - Украина.
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23.11.2022 14:25 Ответить
Столтенберг это как Арестович, какой спрос с пустобрёхов.
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23.11.2022 14:30 Ответить
Арестович ведёт правильную информационную работу.
Главное - поменьше прогнозить.
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23.11.2022 15:18 Ответить
чего-чего? твой арестович мудак ватный и кремлевский пропагандон
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23.11.2022 17:04 Ответить
У Столтенберга функции, по сути, пресс-секретаря. Он не занимается расследованием. Им занимаются польские спецслужбы, возможно с привлечением спецслужб стран-партнеров НАТО.
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23.11.2022 19:02 Ответить
Завдання Столберга ,як голови НАТО не втягнути НАТО у війну.

Але мене одне дивує - з чим НАТО буде воювати, якщо ЗСУ (пишуть) дезінтегрувало армію рф ??
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23.11.2022 20:48 Ответить
бьют опять по енергообъектам, твари...
Киев, Львов, Кременчуг, Винница....уже досталось...
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23.11.2022 14:29 Ответить
На Тополе пол часа назад дали электричество , воды и отопления нет. Инет только через Лайф , Водафон лег.
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23.11.2022 17:05 Ответить
Віталя був правий, нажаль(((

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23.11.2022 14:31 Ответить
бред собачий -просто перестраховываются
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23.11.2022 14:47 Ответить
На мацкву теж щось важке полетіло, ну хочаб зачуханий дрон камікадзе? Ні, а чому?
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23.11.2022 14:35 Ответить
Тяжєсть бойової частини з асфальту заважає дрону піднятися у небо
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23.11.2022 14:41 Ответить
тому що "асфальт" і телемарахфон, а не ракети та дрони
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23.11.2022 14:42 Ответить
Скільки дронів можна було зробити замість телемарафону?
мені здається, що десятки тисяч

ще питання за дрони є?
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23.11.2022 14:45 Ответить
зато тебе московсие спонсоры всякую херню писать не запрещают
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23.11.2022 17:05 Ответить
Уже пора москву обстреливать. Только так их можно остановить.
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23.11.2022 15:33 Ответить
В этом случае сумасшедший дед ударит атомной бомбой
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23.11.2022 17:00 Ответить
ботов по тупой башке
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23.11.2022 17:10 Ответить
Не вдарить.
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24.11.2022 02:09 Ответить
Украинцы и без света видят,что русня ********.
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23.11.2022 18:57 Ответить
Первый раз открыл эту...не знаю как назвать:базар, словесный понос...тощо. Вобщем всё как в стране: каждый на своей волне и процентов 80 на грани сумасшествия, но это нормально когда идёт война. P.S. Не отвечайте и не коментируйте - первый раз стал последним
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23.11.2022 20:29 Ответить
Слава Ісу ! Одним дебілом менше !
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23.11.2022 20:49 Ответить
Доки на 70 ракет по Україні не буде 140 ракет по Засрашці (по аеродромах та війскових частинах) - доти рашисти будуть обстрілювати ракетами.
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24.11.2022 02:07 Ответить
 
 