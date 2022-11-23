В Киеве взрывы. Есть погибший, пострадавший и попадание в объект инфраструктуры (обновлено)
В Киеве жители слышали звуки взрывов в разных районах города. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем.
Взрывы были слышны в Святошинском, Печерском и Подольском районах столицы. Также в части города исчезла электроэнергия, передает Цензор.НЕТ.
Киевская городская военная администрация сообщает, что из-за попадания повреждено двухэтажное здание. Один человек погиб и один пострадал.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о попадании в инфраструктурный объект.
"Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается", - отметил он.
"Еще несколько взрывов в разных районах столицы. Спасательные службы и медики следуют на места", - позже добавил мэр в твиттере.
По всей Украине, кроме оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.
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Як кажуть, "ничего личного, только бизнес" 😕
Не дай Б..х ... Ще розливу аміаку нам не вистачало !!
Даже после удара по Варшаве он будет лепетать, что это было случайно.
А виновна - Украина.
Главное - поменьше прогнозить.
Але мене одне дивує - з чим НАТО буде воювати, якщо ЗСУ (пишуть) дезінтегрувало армію рф ??
Киев, Львов, Кременчуг, Винница....уже досталось...
мені здається, що десятки тисяч
ще питання за дрони є?