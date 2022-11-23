В Киеве взрывы. Есть погибший, пострадавший и попадание в объект инфраструктуры (обновлено)

В Киеве жители слышали звуки взрывов в разных районах города. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

Взрывы были слышны в Святошинском, Печерском и Подольском районах столицы. Также в части города исчезла электроэнергия, передает Цензор.НЕТ.

Киевская городская военная администрация сообщает, что из-за попадания повреждено двухэтажное здание. Один человек погиб и один пострадал.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о попадании в инфраструктурный объект.

"Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается", - отметил он.

"Еще несколько взрывов в разных районах столицы. Спасательные службы и медики следуют на места", - позже добавил мэр в твиттере.

По всей Украине, кроме оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В большинстве областей воздушная тревога. Сообщают о взрывах в Одесской и Николаевской областях (обновлено)