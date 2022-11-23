Три людини загинули, 11 постраждали внаслідок сьогоднішніх вибухів у Києві (оновлено)

Наразі відомо про трьох загиблих та 11 постраждалих внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Київ.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Троє людей загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці. Серед них - 17-річна дівчина. Постраждали 11 мешканців столиці. 10 із низ госпіталізували в медзаклади міста. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.

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