Три людини загинули, 11 постраждали внаслідок сьогоднішніх вибухів у Києві (оновлено)
Наразі відомо про трьох загиблих та 11 постраждалих внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Київ.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Троє людей загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці. Серед них - 17-річна дівчина. Постраждали 11 мешканців столиці. 10 із низ госпіталізували в медзаклади міста. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.
Топ коментарі
+18 Виктор Дийнега
показати весь коментар23.11.2022 16:14 Відповісти Посилання
+15 Алекс Мышкевич
показати весь коментар23.11.2022 16:29 Відповісти Посилання
+13 Onufri Zagloba
показати весь коментар23.11.2022 16:03 Відповісти Посилання
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ви подумали що це пише порохобот?
не помилились!
ще раз: Україні потрібен Гетьман!
Порошенко, Залужний, Забродський...
- будь який Державного розуму Українець!
Хоть одна ракета ( или что другое) должны взорваться у них.
Много лет назад в СССР маленький самолёт Сесна, пилотируемый молодым немцем,приземлился на Красной площади…
Что делает Укроборонпром?
Неужели за 8 месяцев не удалось собрать хоть пару ракет???
Неужели нельзя « купить» у третьих стран, что то подобное?
Где помощь «наших» олигархов?
Богатых политиков ? ( например, Тимошенко ЮВ,Тарута, и др)
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