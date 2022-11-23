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Новини Війна
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Три людини загинули, 11 постраждали внаслідок сьогоднішніх вибухів у Києві (оновлено)

київ

Наразі відомо про трьох загиблих та 11 постраждалих внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Київ.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Троє людей загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці. Серед них - 17-річна дівчина. Постраждали 11 мешканців столиці. 10 із низ госпіталізували в медзаклади міста. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.

Читайте також: У Києві вибухи. Є загиблий, постраждалий та влучання в об’єкт інфраструктури (оновлено)

Автор: 

Київ (19694) Кличко Віталій (3531) ракети (4078) Повітряні атаки на Київ (824)


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Топ коментарі
+18
Если мы не добьем кремлевскую гадину, то через время эта гадина добьет нас. Поэтому, никаких переговоров с рашистами, никакой передышки кремлевским ублюдкам. Все причастные должны понести наказание от заказчиков "российские налогоплательщики" до исполнителей в образе бункерный нацист, его армия, его пропагандисты должны быть привлечены к ответственности.
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23.11.2022 16:14 Відповісти
+15
Україні потрібен Гетьман!

ви подумали що це пише порохобот?
не помилились!
ще раз: Україні потрібен Гетьман!
Порошенко, Залужний, Забродський...

- будь який Державного розуму Українець!
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23.11.2022 16:29 Відповісти
+13
Коли ми вже прочитаємо щось подібне про мацкву?
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23.11.2022 16:03 Відповісти
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Коли ми вже прочитаємо щось подібне про мацкву?
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23.11.2022 16:03 Відповісти
Мабуть, коли ЗеПідорів не буде при владі, бо зараз навіть на обстріли прикордонних територій ніякої відповіді
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23.11.2022 16:09 Відповісти
Ніякої? Мабуть тому в Бєлгододському прикордонні кацапи евакуюються.
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23.11.2022 16:24 Відповісти
Україні потрібен Гетьман!

ви подумали що це пише порохобот?
не помилились!
ще раз: Україні потрібен Гетьман!
Порошенко, Залужний, Забродський...

- будь який Державного розуму Українець!
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23.11.2022 16:29 Відповісти
А хто має усе це добро організувати?
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23.11.2022 17:36 Відповісти
Но порошенко как всегда на первом месте. Не Залужный...
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23.11.2022 17:00 Відповісти
Щось не дуже Україні той гетьман допоміг у 1918...
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29.11.2022 18:27 Відповісти
А хіба він при владі? При владі ермак!
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23.11.2022 16:31 Відповісти
Коли спалять до біса. Але це теж буде "геніальний стратегічний крок". Одноокий фельдмаршал не дасть збрехати.
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23.11.2022 16:25 Відповісти
Немає ракет
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23.11.2022 16:34 Відповісти
Когда спонсоры дадут разрешение
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23.11.2022 17:50 Відповісти
Если мы не добьем кремлевскую гадину, то через время эта гадина добьет нас. Поэтому, никаких переговоров с рашистами, никакой передышки кремлевским ублюдкам. Все причастные должны понести наказание от заказчиков "российские налогоплательщики" до исполнителей в образе бункерный нацист, его армия, его пропагандисты должны быть привлечены к ответственности.
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23.11.2022 16:14 Відповісти
Надо бомбить мацкву.

Хоть одна ракета ( или что другое) должны взорваться у них.

Много лет назад в СССР маленький самолёт Сесна, пилотируемый молодым немцем,приземлился на Красной площади…

Что делает Укроборонпром?
Неужели за 8 месяцев не удалось собрать хоть пару ракет???

Неужели нельзя « купить» у третьих стран, что то подобное?

Где помощь «наших» олигархов?
Богатых политиков ? ( например, Тимошенко ЮВ,Тарута, и др)
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23.11.2022 16:38 Відповісти
Пісня 95го кралвралу " горіла підстанція , палала " ще не звучала ? А вони можуть ! І не здивуюсь .
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23.11.2022 17:00 Відповісти
Одеса залишилася без води: знеструмлені всі насосні станції
https://dumskaya.net/news/odesa-zalishilasya-bez-vodi-znestrumleni-vsi-nas-170717

Ще й без тепла: в Одесі знеструмлені всі котельні
https://dumskaya.net/news/eshche-i-bez-tepla-v-odesse-obestocheny-vse-kote-170718
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23.11.2022 17:13 Відповісти
Київ без світла, батареї холодні,вода зовсім без тиску...
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23.11.2022 17:22 Відповісти
Смерть москалям!!!
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23.11.2022 21:14 Відповісти
Иванушка -- дурачок?
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25.11.2022 14:56 Відповісти
В Одессе аналогично, но воды нет вообще
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23.11.2022 21:13 Відповісти
Что по Вышгороду? Чего ничего не пишут,там же явно и погибший и пострадавшие?
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23.11.2022 17:28 Відповісти
 
 