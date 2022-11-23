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Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через сьогоднішні російські ракетні удари

оон,радбез

Президент України Володимир Зеленський дав доручення постпреду при ООН запросити термінове засідання Радбезу ООН через російські ракетні удари по Україні 23 листопада.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глави держави.

"Доручив послу України в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів. Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини", - написав Зеленський.

Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через сьогоднішні російські ракетні удари 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі служби працюють, ми все це відновимо і все це пройдемо, - Зеленський про наслідки пошкодження інфраструктури

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині та Миколаївщині.

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули шестеро людей.

Також читайте: Через російський ракетний обстріл тимчасово знеструмлені всі АЕС та більшість ТЕС і ГЕС, - Міненерго

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) обстріл (29302) Радбез ООН (869)


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Топ коментарі
+18
толку від "імпотента" - змінюйте устав, де рішення більшосьті е Директива до виконання- не виконав, весь світ знищуе агресора....тільки так
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23.11.2022 19:23 Відповісти
+10
Правильно-правильно, хай збирають.
Занепокоєння це теж частина інформаційної боротьби. Бо якщо просто мовчати, то ******** і підар24 рознесуть по світу чергову геніальну тезу шо то ми самі себе обстрілюємо поки рососійський іван з усть-********** героїчно доджить шість хаймарсів одночасно.
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23.11.2022 19:27 Відповісти
+9
"В случае повторной атаки на энергетику Украины мы утопим ЧФ РФ" - их, повторных было уже две, и что? А ничего.
Пока мы не можем ответить. ПОКА. Но придет посевная, и у нас не остается выбора - хлеб выдавать только в обмен на горы оружия. 10 тонн пшеницы - 1 танк. И т.д. Не устраивает - дохните с голоду.
К черту гуманность, к черту толерантность и сдержанность. К черту ООН, ВООЗ, продовольственные мировые тусовки.
Граждане Украины вопиют о жестокой мести!!!!
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23.11.2022 19:44 Відповісти
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толку від "імпотента" - змінюйте устав, де рішення більшосьті е Директива до виконання- не виконав, весь світ знищуе агресора....тільки так
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23.11.2022 19:23 Відповісти
Боневтік, пили ще відосики, вони декого зігрівають і освітлюють.
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23.11.2022 19:25 Відповісти
Правильно-правильно, хай збирають.
Занепокоєння це теж частина інформаційної боротьби. Бо якщо просто мовчати, то ******** і підар24 рознесуть по світу чергову геніальну тезу шо то ми самі себе обстрілюємо поки рососійський іван з усть-********** героїчно доджить шість хаймарсів одночасно.
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23.11.2022 19:27 Відповісти
Сенс з цієї говорильні?
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23.11.2022 19:28 Відповісти
'нєбєнзди, нєбеньзя!"(с)
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23.11.2022 19:29 Відповісти
Москалі вже знищили цілі великі міста і вбили дуже багато людей,то зараз ніякі засідання нічого не дадуть.А от ракети,сау,танки,дадуть.
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23.11.2022 19:31 Відповісти
І що, на засіданні Радбезу ООН вирішать надати Україні ракети типу АТАСMS, чи може рекомендують НАТІ закрити небо над Україною Якщо ні перше, ні друге, то ***** з бару і Радбезю і НАТУ та й автора щоденних відосіків прицепом із ними 😁 До речі, де це Люська Обдристович заникався, щось давно не видно, може обдристався не на жарт, але якщо навіть і так то, може, хоч в окопі під Бахмутом
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23.11.2022 19:40 Відповісти
МОжете пошукати Люську в ОП за гардиною. Він там з краденою "мухою" відбиває ракетну атаку.
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23.11.2022 19:46 Відповісти
Та ти шо, а раньше казав шо бачив мир в глазах *****, ти диви
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23.11.2022 19:41 Відповісти
"В случае повторной атаки на энергетику Украины мы утопим ЧФ РФ" - их, повторных было уже две, и что? А ничего.
Пока мы не можем ответить. ПОКА. Но придет посевная, и у нас не остается выбора - хлеб выдавать только в обмен на горы оружия. 10 тонн пшеницы - 1 танк. И т.д. Не устраивает - дохните с голоду.
К черту гуманность, к черту толерантность и сдержанность. К черту ООН, ВООЗ, продовольственные мировые тусовки.
Граждане Украины вопиют о жестокой мести!!!!
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23.11.2022 19:44 Відповісти
Тогда уж лучше предложить зерно Ким чен сыру за атомную бомбу.
Корейцы и баржи сами подгонят
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23.11.2022 20:41 Відповісти
Ніхто з голоду не здохне , а от вирощування зернових в Україні більш за все накриється мідним тазом (( Судячи по закупівельним цінам на зерно в Україні цього року - наступну посівну не варто буде починати , ну або зменшувати посівні площі в рази , а на звільнених від посівів територіях висаджувати зеленський мільярд дерев (( Вартість усього необхідного для сільгоспвиробників зросла за рік втричі , а вартість зерна так само втричі але зменшилася . При цьому немає логіки у тому які ціни встановилися на вироби із зерна та олію - купляючи соняшник за вдвічі меншими аніж минулого року цінами , а пшеницю скупивши у жнива за втричі меншими , вони чомусь людям все реалізують за цінами подекуди більшими аніж минулорічні ((
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24.11.2022 00:17 Відповісти
Якщо все так погано (з Ваших слів), та навіщо сам Генсек ООН приїжджав домовлятися про зерновий коридор? Навіщо? Тобто зерно з України є дуже суттєвим для чогось? І, якщо його не буде, то десь станеться якась велика бяка?
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24.11.2022 00:23 Відповісти
1. Генсеку потрібно щось робити , інакше навіщо він взагалі потрібний .
2. Зерновий коридор не світові потрібний у першу чергу , а нам - дякуючи цьому коридорові зерно в центральних областях скуповують хоч по 5 тис грн за тонну , а до того було взагалі 2 - 2,5 , але навіть такий стан речей аграрників опускає нижче плінтуса , вартість зерна не покриває собівартості .
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24.11.2022 00:29 Відповісти
Тоді скажіть мені: "Якщо, гіпотетично, Україна не буде експортувати жодного центнеру зернових врожая 2023 - що буде зі світовим зерновим ринком?".
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24.11.2022 00:34 Відповісти
Світ відреагує збільшенням ціни на біржах десь на 5-10% (( , а внутрішнє виробництво зазнає краху якщо не будемо експортувати , єдиний розумний вихід - зерно скуповувати державі по більш -менш прийнятних цінах і переробляти його на спирт а далі на пальне ; ну а гіпотетично взагалі використовувати його для опалення ( це якщо експорт закрити ) .
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24.11.2022 00:39 Відповісти
Добре. Зрозумів. А яке буде економічне ехо від цього? Бо коливання ціни в такому діапазоні для соціального значимого продукту - надто велике, як на мій розсуд.
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24.11.2022 00:43 Відповісти
Для кого як - якщо для світу , то неприємно але багато хто навіть не відчує бо , наприклад , Китай знаючи про плани ***** робив закупки наперед ( всі дивувалися активності чайни на зернових ринках у останні роки ) , а для українських аграріїв це потрясіння зрідні кінця 90-х , багато хто може з торбинкою по світу рушити (( Може це у планахх когось і закладено , недарма ж відновили торгівлю землею якої у час війни взагалі не має бути ((
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24.11.2022 00:52 Відповісти
Понятно. Я НЕ специалист в с\х, но очень образован в проявлениях человеческой подлости. И вся та возня вокруг Украинского с\х очень четко показывает (именно с точки зрения человеческой подлости чиновников ООН), что они ОЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в Украинской агро-продукции.
А по поводу рентабельности приведенных Вами цифр - если у фермеров дилеры скупают пшеницу по 5.000 грн\тонна, почем ее они же продают на экспорт? Тоже по примерно 180-190$ тонна?
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24.11.2022 00:59 Відповісти
Почім продають - не до мене , а до трейдерів . Але озвучені вами ціни трішки низенькі (( якщо для прикладу минулого року вони виробникам за кукурудзу давали десь 270 дол/ тонна , а собі потім варили юшку )) , не думаю що цього року вони за меншу вартість продають ((
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24.11.2022 01:09 Відповісти
Тобто, трейдери, користуючись становищем, левову частку прибутку лишають собі, а не виробнику? Я правильно зрозумів? І, якщо експортну ціну заплатити виробнику, то саме виробництво стане трішки рентабельним?
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24.11.2022 01:18 Відповісти
P.S. Ну і щодо бяки ....... весь урожай вирощений в Україні впливає на ціну зерна у світі не в рази , а на відсотки . Коли у вас у кишені замість тисячі гривень -950 , це неприємно , але не критично ; десь так само із у торгівлі зерном ; повірте - без українського зерна світ з голоду не вимре , просто тій самій ООН прийдеться на свої гумпроекти трішки більше розкошелитися аніж це можна було зробити за рахунок українського зерна .
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24.11.2022 00:33 Відповісти
Наступний рік - подивимось, хто з нас правий.
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24.11.2022 00:35 Відповісти
Ви собі дивіться , ніхто не забороняє , а я вже з калькулятором порахував - при врожайності соняшника у цьому році в 26 цн / га я отримав нуль (( ; на кукурудзі при 85 ц / га - у збитках як у шовках , зупинили збирання , бо здачі давати немає чим ((
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24.11.2022 00:43 Відповісти
Правильно робить (дідко! я написав це про Зєлю??). Треба навколо цієї атаки якомога більше галасу.
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23.11.2022 19:45 Відповісти
... очікується шалений рівень крайньої занепокоєності.
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23.11.2022 19:48 Відповісти
чтобы пробить дно надглубочайшей озабоченностью
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24.11.2022 09:53 Відповісти
Друзі, прошу вас підписати та розповсюдити серед своїх друзів і знайомих петицію українців в Іспанії проти рашистки-пропагандистки LiuSivaya (Любовь Сивая). Вона дуже добре володіє іспанською мовою і веде рашистську пропаганду проти України в Іспанії та Латинській Америці. Українська громада в Іспанії неодноразово звертались з цього приводу до українського посла https://spain.mfa.gov.ua/persons/sergiy-pogoreltsev Погорельцев Сергій Олексійович , але він не реагує.
Із трудової біографії Погорельцева:
З 4 вересня 2020 р. надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Іспанія
1988 р. - 1991 р. перекладач Представництва Міністерства оборони СРСР у Республіці Куба.

Петиція:
https://www.change.org/p/terminar-con-la-campa%C3%B1a-publicitaria-rusa-de-liu-sivaya?recruiter=1276139118&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_message&utm_medium=whatsapp&utm_content=washarecopy_33056168_es-ES%3A4&recruited_by_id=b06ab400-2***-11ed-a0e1-a72bca62eb82&share_bandit_exp=message-33056168-es-ES terminar con la campaña publicitaria rusa de Liu Sivaya

Ґуґл переклад тексту петиції:

Завершення російської рекламної кампанії Лю Сівая

Проти спільних європейських інтересів, для здійснення маніпуляцій ЗМІ, на користь пропаганди сатрапа свого лідера Путіна, передбачуваного політолога Лю Сивая, добре відомої в соціальних мережах (instagra; @liusivaya Tw; liusivaya FB: Liu Sivay ) присвячений виправданню актів геноциду російської армії під час вторгнення в Україну, цю жінку, яка критикує іспанський уряд, проживаючи в Іспанії, слід назвати персоною нон грата. Ніхто не може заперечувати, що це війна, що вторгнення Росії в Україну є невиправданим, що дії проти мирного населення вважаються військовими злочинами та повноцінним геноцидом. Я прошу всіх людей підписати цю петицію та закрити свої соціальні мережі, оскільки як публічна особа ця жінка не висловлює свою думку, а навпаки, вона намагається продати і донести російську пропаганду до населення Іспанії.
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23.11.2022 19:55 Відповісти
высермразилий опять набенздит с три короба...
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23.11.2022 20:24 Відповісти
Навіщо? Щоб просто посидіти? Хай в кабак краще сходять!
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23.11.2022 20:33 Відповісти
Ну хоч шось вчасно, ато все партнери збирали
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23.11.2022 20:34 Відповісти
Безхребетні балачки....
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23.11.2022 20:40 Відповісти
Лучше провести тяжулую одну зиму чем всю жизнь жить вассалами гребаной орды ，которая как никогда в современной истории не получала ***** и нет не от НАТО не от США а от укропов ，салоедов ，кастрюлеголовых ，от хохляндии - так они нас называют ，а теперь их солдаты ссутся от дронов ，потому что прилетит когда те спят ，прилетит когда те срут и ******** их на куски .Могли бы мы обойтись без войны - да 100% ，был бы замороженный конфликт и страна жила бы и развивалась ，я только ЗА . Но не мы пришли с войной ，а к нам и значит нам не оставили выбора .
И это исторический шанс кроме того что отстоять свою независимость но и отомстить за 300 лет рабства в росийской империи и 70 лет с лишним в советской .
Все кричат что ВСУ не бьет по расеи ，бьют ，да не херачат как руснявые по тец и лектроцентралям ，но по нефтебазам по железке прилетает .
Судя по всему Крым может быть деокупирован раньше Донбасса - просто там не готовили укрепления как на Донбассе и дороги на Крым простреливаются в то время как поврежденный керченский мост не может в нужном количестве подпитывать Крым .
Русские конечно быдло тупое но если ВСУ зайдут в Крым это может стать искрой . Я думаю игла Путина именно в Крыму .
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23.11.2022 20:48 Відповісти
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23.11.2022 22:31 Відповісти
В очередной раз, но только уже пробить дно очень глубочайшей озабоченностью
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24.11.2022 09:52 Відповісти
 
 