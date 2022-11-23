Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН из-за сегодняшних российских ракетных ударов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил постпреду при ООН запросить срочное заседание Совбеза ООН через российские ракетные удары по Украине 23 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.

"Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве СБ ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры – это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления", - написал Зеленский.

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Напомним, днем ​​23 ноября была объявлена ​​воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской и Николаевской областях.

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.

На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская перешла в режим полного блэкаута.

Воздушные силы сообщают, что Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожила 51. По данным Нацполиции, российские ракеты попали по 16 объектам инфраструктуры, погибли шесть человек.

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