Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН из-за сегодняшних российских ракетных ударов
Президент Украины Владимир Зеленский поручил постпреду при ООН запросить срочное заседание Совбеза ООН через российские ракетные удары по Украине 23 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.
"Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве СБ ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры – это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления", - написал Зеленский.
Напомним, днем 23 ноября была объявлена воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской и Николаевской областях.
Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.
На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская перешла в режим полного блэкаута.
Воздушные силы сообщают, что Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожила 51. По данным Нацполиции, российские ракеты попали по 16 объектам инфраструктуры, погибли шесть человек.
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Занепокоєння це теж частина інформаційної боротьби. Бо якщо просто мовчати, то ******** і підар24 рознесуть по світу чергову геніальну тезу шо то ми самі себе обстрілюємо поки рососійський іван з усть-********** героїчно доджить шість хаймарсів одночасно.
Пока мы не можем ответить. ПОКА. Но придет посевная, и у нас не остается выбора - хлеб выдавать только в обмен на горы оружия. 10 тонн пшеницы - 1 танк. И т.д. Не устраивает - дохните с голоду.
К черту гуманность, к черту толерантность и сдержанность. К черту ООН, ВООЗ, продовольственные мировые тусовки.
Граждане Украины вопиют о жестокой мести!!!!
Корейцы и баржи сами подгонят
2. Зерновий коридор не світові потрібний у першу чергу , а нам - дякуючи цьому коридорові зерно в центральних областях скуповують хоч по 5 тис грн за тонну , а до того було взагалі 2 - 2,5 , але навіть такий стан речей аграрників опускає нижче плінтуса , вартість зерна не покриває собівартості .
А по поводу рентабельности приведенных Вами цифр - если у фермеров дилеры скупают пшеницу по 5.000 грн\тонна, почем ее они же продают на экспорт? Тоже по примерно 180-190$ тонна?
Із трудової біографії Погорельцева:
З 4 вересня 2020 р. надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Іспанія
1988 р. - 1991 р. перекладач Представництва Міністерства оборони СРСР у Республіці Куба.
Петиція:
https://www.change.org/p/terminar-con-la-campa%C3%B1a-publicitaria-rusa-de-liu-sivaya?recruiter=1276139118&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_message&utm_medium=whatsapp&utm_content=washarecopy_33056168_es-ES%3A4&recruited_by_id=b06ab400-2***-11ed-a0e1-a72bca62eb82&share_bandit_exp=message-33056168-es-ES terminar con la campaña publicitaria rusa de Liu Sivaya
Ґуґл переклад тексту петиції:
Завершення російської рекламної кампанії Лю Сівая
Проти спільних європейських інтересів, для здійснення маніпуляцій ЗМІ, на користь пропаганди сатрапа свого лідера Путіна, передбачуваного політолога Лю Сивая, добре відомої в соціальних мережах (instagra; @liusivaya Tw; liusivaya FB: Liu Sivay ) присвячений виправданню актів геноциду російської армії під час вторгнення в Україну, цю жінку, яка критикує іспанський уряд, проживаючи в Іспанії, слід назвати персоною нон грата. Ніхто не може заперечувати, що це війна, що вторгнення Росії в Україну є невиправданим, що дії проти мирного населення вважаються військовими злочинами та повноцінним геноцидом. Я прошу всіх людей підписати цю петицію та закрити свої соціальні мережі, оскільки як публічна особа ця жінка не висловлює свою думку, а навпаки, вона намагається продати і донести російську пропаганду до населення Іспанії.
И это исторический шанс кроме того что отстоять свою независимость но и отомстить за 300 лет рабства в росийской империи и 70 лет с лишним в советской .
Все кричат что ВСУ не бьет по расеи ，бьют ，да не херачат как руснявые по тец и лектроцентралям ，но по нефтебазам по железке прилетает .
Судя по всему Крым может быть деокупирован раньше Донбасса - просто там не готовили укрепления как на Донбассе и дороги на Крым простреливаются в то время как поврежденный керченский мост не может в нужном количестве подпитывать Крым .
Русские конечно быдло тупое но если ВСУ зайдут в Крым это может стать искрой . Я думаю игла Путина именно в Крыму .