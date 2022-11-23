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Новости Война
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Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН из-за сегодняшних российских ракетных ударов

оон,радбез

Президент Украины Владимир Зеленский поручил постпреду при ООН запросить срочное заседание Совбеза ООН через российские ракетные удары по Украине 23 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.

"Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве СБ ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры – это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления", - написал Зеленский.

Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН из-за сегодняшних российских ракетных ударов 01

Смотрите также: Зеленский: По всей стране разворачивается новый проект поддержки людей - "Пункты несокрушимости". ВИДЕО

Напомним, днем ​​23 ноября была объявлена ​​воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской и Николаевской областях.

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.

На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская перешла в режим полного блэкаута.

Воздушные силы сообщают, что Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожила 51. По данным Нацполиции, российские ракеты попали по 16 объектам инфраструктуры, погибли шесть человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за российских ракетных обстрелов временно обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС, - Минэнерго

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Автор: 

Зеленский Владимир (20922) обстрел (27972) Совбез ООН (1123)


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Топ комментарии
+18
толку від "імпотента" - змінюйте устав, де рішення більшосьті е Директива до виконання- не виконав, весь світ знищуе агресора....тільки так
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23.11.2022 19:23 Ответить
+10
Правильно-правильно, хай збирають.
Занепокоєння це теж частина інформаційної боротьби. Бо якщо просто мовчати, то ******** і підар24 рознесуть по світу чергову геніальну тезу шо то ми самі себе обстрілюємо поки рососійський іван з усть-********** героїчно доджить шість хаймарсів одночасно.
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23.11.2022 19:27 Ответить
+9
"В случае повторной атаки на энергетику Украины мы утопим ЧФ РФ" - их, повторных было уже две, и что? А ничего.
Пока мы не можем ответить. ПОКА. Но придет посевная, и у нас не остается выбора - хлеб выдавать только в обмен на горы оружия. 10 тонн пшеницы - 1 танк. И т.д. Не устраивает - дохните с голоду.
К черту гуманность, к черту толерантность и сдержанность. К черту ООН, ВООЗ, продовольственные мировые тусовки.
Граждане Украины вопиют о жестокой мести!!!!
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23.11.2022 19:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
толку від "імпотента" - змінюйте устав, де рішення більшосьті е Директива до виконання- не виконав, весь світ знищуе агресора....тільки так
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23.11.2022 19:23 Ответить
Боневтік, пили ще відосики, вони декого зігрівають і освітлюють.
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23.11.2022 19:25 Ответить
Правильно-правильно, хай збирають.
Занепокоєння це теж частина інформаційної боротьби. Бо якщо просто мовчати, то ******** і підар24 рознесуть по світу чергову геніальну тезу шо то ми самі себе обстрілюємо поки рососійський іван з усть-********** героїчно доджить шість хаймарсів одночасно.
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23.11.2022 19:27 Ответить
Сенс з цієї говорильні?
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23.11.2022 19:28 Ответить
'нєбєнзди, нєбеньзя!"(с)
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23.11.2022 19:29 Ответить
Москалі вже знищили цілі великі міста і вбили дуже багато людей,то зараз ніякі засідання нічого не дадуть.А от ракети,сау,танки,дадуть.
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23.11.2022 19:31 Ответить
І що, на засіданні Радбезу ООН вирішать надати Україні ракети типу АТАСMS, чи може рекомендують НАТІ закрити небо над Україною Якщо ні перше, ні друге, то ***** з бару і Радбезю і НАТУ та й автора щоденних відосіків прицепом із ними 😁 До речі, де це Люська Обдристович заникався, щось давно не видно, може обдристався не на жарт, але якщо навіть і так то, може, хоч в окопі під Бахмутом
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23.11.2022 19:40 Ответить
МОжете пошукати Люську в ОП за гардиною. Він там з краденою "мухою" відбиває ракетну атаку.
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23.11.2022 19:46 Ответить
Та ти шо, а раньше казав шо бачив мир в глазах *****, ти диви
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23.11.2022 19:41 Ответить
"В случае повторной атаки на энергетику Украины мы утопим ЧФ РФ" - их, повторных было уже две, и что? А ничего.
Пока мы не можем ответить. ПОКА. Но придет посевная, и у нас не остается выбора - хлеб выдавать только в обмен на горы оружия. 10 тонн пшеницы - 1 танк. И т.д. Не устраивает - дохните с голоду.
К черту гуманность, к черту толерантность и сдержанность. К черту ООН, ВООЗ, продовольственные мировые тусовки.
Граждане Украины вопиют о жестокой мести!!!!
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23.11.2022 19:44 Ответить
Тогда уж лучше предложить зерно Ким чен сыру за атомную бомбу.
Корейцы и баржи сами подгонят
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23.11.2022 20:41 Ответить
Ніхто з голоду не здохне , а от вирощування зернових в Україні більш за все накриється мідним тазом (( Судячи по закупівельним цінам на зерно в Україні цього року - наступну посівну не варто буде починати , ну або зменшувати посівні площі в рази , а на звільнених від посівів територіях висаджувати зеленський мільярд дерев (( Вартість усього необхідного для сільгоспвиробників зросла за рік втричі , а вартість зерна так само втричі але зменшилася . При цьому немає логіки у тому які ціни встановилися на вироби із зерна та олію - купляючи соняшник за вдвічі меншими аніж минулого року цінами , а пшеницю скупивши у жнива за втричі меншими , вони чомусь людям все реалізують за цінами подекуди більшими аніж минулорічні ((
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24.11.2022 00:17 Ответить
Якщо все так погано (з Ваших слів), та навіщо сам Генсек ООН приїжджав домовлятися про зерновий коридор? Навіщо? Тобто зерно з України є дуже суттєвим для чогось? І, якщо його не буде, то десь станеться якась велика бяка?
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24.11.2022 00:23 Ответить
1. Генсеку потрібно щось робити , інакше навіщо він взагалі потрібний .
2. Зерновий коридор не світові потрібний у першу чергу , а нам - дякуючи цьому коридорові зерно в центральних областях скуповують хоч по 5 тис грн за тонну , а до того було взагалі 2 - 2,5 , але навіть такий стан речей аграрників опускає нижче плінтуса , вартість зерна не покриває собівартості .
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24.11.2022 00:29 Ответить
Тоді скажіть мені: "Якщо, гіпотетично, Україна не буде експортувати жодного центнеру зернових врожая 2023 - що буде зі світовим зерновим ринком?".
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24.11.2022 00:34 Ответить
Світ відреагує збільшенням ціни на біржах десь на 5-10% (( , а внутрішнє виробництво зазнає краху якщо не будемо експортувати , єдиний розумний вихід - зерно скуповувати державі по більш -менш прийнятних цінах і переробляти його на спирт а далі на пальне ; ну а гіпотетично взагалі використовувати його для опалення ( це якщо експорт закрити ) .
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24.11.2022 00:39 Ответить
Добре. Зрозумів. А яке буде економічне ехо від цього? Бо коливання ціни в такому діапазоні для соціального значимого продукту - надто велике, як на мій розсуд.
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24.11.2022 00:43 Ответить
Для кого як - якщо для світу , то неприємно але багато хто навіть не відчує бо , наприклад , Китай знаючи про плани ***** робив закупки наперед ( всі дивувалися активності чайни на зернових ринках у останні роки ) , а для українських аграріїв це потрясіння зрідні кінця 90-х , багато хто може з торбинкою по світу рушити (( Може це у планахх когось і закладено , недарма ж відновили торгівлю землею якої у час війни взагалі не має бути ((
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24.11.2022 00:52 Ответить
Понятно. Я НЕ специалист в с\х, но очень образован в проявлениях человеческой подлости. И вся та возня вокруг Украинского с\х очень четко показывает (именно с точки зрения человеческой подлости чиновников ООН), что они ОЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в Украинской агро-продукции.
А по поводу рентабельности приведенных Вами цифр - если у фермеров дилеры скупают пшеницу по 5.000 грн\тонна, почем ее они же продают на экспорт? Тоже по примерно 180-190$ тонна?
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24.11.2022 00:59 Ответить
Почім продають - не до мене , а до трейдерів . Але озвучені вами ціни трішки низенькі (( якщо для прикладу минулого року вони виробникам за кукурудзу давали десь 270 дол/ тонна , а собі потім варили юшку )) , не думаю що цього року вони за меншу вартість продають ((
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24.11.2022 01:09 Ответить
Тобто, трейдери, користуючись становищем, левову частку прибутку лишають собі, а не виробнику? Я правильно зрозумів? І, якщо експортну ціну заплатити виробнику, то саме виробництво стане трішки рентабельним?
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24.11.2022 01:18 Ответить
P.S. Ну і щодо бяки ....... весь урожай вирощений в Україні впливає на ціну зерна у світі не в рази , а на відсотки . Коли у вас у кишені замість тисячі гривень -950 , це неприємно , але не критично ; десь так само із у торгівлі зерном ; повірте - без українського зерна світ з голоду не вимре , просто тій самій ООН прийдеться на свої гумпроекти трішки більше розкошелитися аніж це можна було зробити за рахунок українського зерна .
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24.11.2022 00:33 Ответить
Наступний рік - подивимось, хто з нас правий.
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24.11.2022 00:35 Ответить
Ви собі дивіться , ніхто не забороняє , а я вже з калькулятором порахував - при врожайності соняшника у цьому році в 26 цн / га я отримав нуль (( ; на кукурудзі при 85 ц / га - у збитках як у шовках , зупинили збирання , бо здачі давати немає чим ((
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24.11.2022 00:43 Ответить
Правильно робить (дідко! я написав це про Зєлю??). Треба навколо цієї атаки якомога більше галасу.
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23.11.2022 19:45 Ответить
... очікується шалений рівень крайньої занепокоєності.
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23.11.2022 19:48 Ответить
чтобы пробить дно надглубочайшей озабоченностью
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24.11.2022 09:53 Ответить
Друзі, прошу вас підписати та розповсюдити серед своїх друзів і знайомих петицію українців в Іспанії проти рашистки-пропагандистки LiuSivaya (Любовь Сивая). Вона дуже добре володіє іспанською мовою і веде рашистську пропаганду проти України в Іспанії та Латинській Америці. Українська громада в Іспанії неодноразово звертались з цього приводу до українського посла https://spain.mfa.gov.ua/persons/sergiy-pogoreltsev Погорельцев Сергій Олексійович , але він не реагує.
Із трудової біографії Погорельцева:
З 4 вересня 2020 р. надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Іспанія
1988 р. - 1991 р. перекладач Представництва Міністерства оборони СРСР у Республіці Куба.

Петиція:
https://www.change.org/p/terminar-con-la-campa%C3%B1a-publicitaria-rusa-de-liu-sivaya?recruiter=1276139118&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_message&utm_medium=whatsapp&utm_content=washarecopy_33056168_es-ES%3A4&recruited_by_id=b06ab400-2***-11ed-a0e1-a72bca62eb82&share_bandit_exp=message-33056168-es-ES terminar con la campaña publicitaria rusa de Liu Sivaya

Ґуґл переклад тексту петиції:

Завершення російської рекламної кампанії Лю Сівая

Проти спільних європейських інтересів, для здійснення маніпуляцій ЗМІ, на користь пропаганди сатрапа свого лідера Путіна, передбачуваного політолога Лю Сивая, добре відомої в соціальних мережах (instagra; @liusivaya Tw; liusivaya FB: Liu Sivay ) присвячений виправданню актів геноциду російської армії під час вторгнення в Україну, цю жінку, яка критикує іспанський уряд, проживаючи в Іспанії, слід назвати персоною нон грата. Ніхто не може заперечувати, що це війна, що вторгнення Росії в Україну є невиправданим, що дії проти мирного населення вважаються військовими злочинами та повноцінним геноцидом. Я прошу всіх людей підписати цю петицію та закрити свої соціальні мережі, оскільки як публічна особа ця жінка не висловлює свою думку, а навпаки, вона намагається продати і донести російську пропаганду до населення Іспанії.
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23.11.2022 19:55 Ответить
высермразилий опять набенздит с три короба...
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23.11.2022 20:24 Ответить
Навіщо? Щоб просто посидіти? Хай в кабак краще сходять!
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23.11.2022 20:33 Ответить
Ну хоч шось вчасно, ато все партнери збирали
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23.11.2022 20:34 Ответить
Безхребетні балачки....
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23.11.2022 20:40 Ответить
Лучше провести тяжулую одну зиму чем всю жизнь жить вассалами гребаной орды ，которая как никогда в современной истории не получала ***** и нет не от НАТО не от США а от укропов ，салоедов ，кастрюлеголовых ，от хохляндии - так они нас называют ，а теперь их солдаты ссутся от дронов ，потому что прилетит когда те спят ，прилетит когда те срут и ******** их на куски .Могли бы мы обойтись без войны - да 100% ，был бы замороженный конфликт и страна жила бы и развивалась ，я только ЗА . Но не мы пришли с войной ，а к нам и значит нам не оставили выбора .
И это исторический шанс кроме того что отстоять свою независимость но и отомстить за 300 лет рабства в росийской империи и 70 лет с лишним в советской .
Все кричат что ВСУ не бьет по расеи ，бьют ，да не херачат как руснявые по тец и лектроцентралям ，но по нефтебазам по железке прилетает .
Судя по всему Крым может быть деокупирован раньше Донбасса - просто там не готовили укрепления как на Донбассе и дороги на Крым простреливаются в то время как поврежденный керченский мост не может в нужном количестве подпитывать Крым .
Русские конечно быдло тупое но если ВСУ зайдут в Крым это может стать искрой . Я думаю игла Путина именно в Крыму .
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23.11.2022 20:48 Ответить
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23.11.2022 22:31 Ответить
В очередной раз, но только уже пробить дно очень глубочайшей озабоченностью
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24.11.2022 09:52 Ответить
 
 