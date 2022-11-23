РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8918 посетителей онлайн
Новости Война
9 140 23

Из-за российских обстрелов Киев остался без воды

вода,без,кран,воды

Снабжение воды приостановлено во всем Киеве. Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Киевского городского головы Виталия Кличко.

"Просим, ​​на всякий случай, запастись водой. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян", - подчеркнул он.

Мэр также указал, что продолжаются работы по возобновлению энергоснабжения в столице.

Напомним, днем ​​23 ноября была объявлена ​​воздушная тревога в большинстве областей. Сообщалось о взрывах в Одесской и Николаевской областях.

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

Читайте также: Киев может ожидать тяжелая зима. При худшем сценарии придется эвакуировать часть жителей, - Кличко

Автор: 

Киев (25710) обстрел (27972) водоснабжение (724)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Невже ці довбойоби кацапи гадають що після такого українці будуть їх "любіть і жаловать" ?!?!?!?
Кацап - це нелюд та людоїд.
показать весь комментарий
23.11.2022 15:36 Ответить
+7
Хєр їм на кацапське рило! 👿
показать весь комментарий
23.11.2022 16:06 Ответить
+6
"Баяцца и прекланяцца". Так у них заведено останніх років... Всі, мабуть. Але у нас так не працює.
показать весь комментарий
23.11.2022 15:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Запаситесь водой, которой нет или эвакуируйтесь
показать весь комментарий
23.11.2022 15:27 Ответить
Цікаво тільки куди?
показать весь комментарий
23.11.2022 15:29 Ответить
Рашисские корнеты, прекратить истерику!

Явиться лично ко мне за получением патрона для самоубийства в дальнем окопчике! 👿

Все буде Україна !
Смерть рашиським ворогам!
показать весь комментарий
23.11.2022 16:03 Ответить
Кацапьоздол з усть-********** не чув про такі речі, як "бювет" та "магазин"?
показать весь комментарий
23.11.2022 17:00 Ответить
Невже ці довбойоби кацапи гадають що після такого українці будуть їх "любіть і жаловать" ?!?!?!?
Кацап - це нелюд та людоїд.
показать весь комментарий
23.11.2022 15:36 Ответить
"Баяцца и прекланяцца". Так у них заведено останніх років... Всі, мабуть. Але у нас так не працює.
показать весь комментарий
23.11.2022 15:44 Ответить
від "любіть і жаловать" вони вже давно відхрестились, десь ще в березні. тепер хочуть винятково склоніть і наказать
показать весь комментарий
23.11.2022 15:55 Ответить
Хєр їм на кацапське рило! 👿
показать весь комментарий
23.11.2022 16:06 Ответить
Треба запитати, що дає "технічне" визнання рашки терористами, якщо всі санкції в обхід?
показать весь комментарий
23.11.2022 15:43 Ответить
Дає можливість взяти за дупу "обходунів", але не накладає зобов'язань. Sad but true.
показать весь комментарий
23.11.2022 15:49 Ответить
«Техническое» признание кацапстана страной-террористом ставит ее «вне Закона». И позволяет всем странам уничтожать ее и что особенно важно , Путина лично.

Судьба Кадафи становиться для него реальностью.
показать весь комментарий
23.11.2022 15:59 Ответить
Отож бо. Як і з Будапешським. Хочеш виконуй, хочеш ні
показать весь комментарий
23.11.2022 15:58 Ответить
Та то фігня. Надворі повно снігу та льоду.
показать весь комментарий
23.11.2022 16:09 Ответить
Пора уже начать стрелять по критичнской структуре мацквы. Запад, где дальние ракеты.
показать весь комментарий
23.11.2022 16:20 Ответить
На складах. Хочуть - дають, не хочуть - ні. Де наші - Ви знаєте.
показать весь комментарий
23.11.2022 16:32 Ответить
а на западе тебе ответят - Украина вы кого во власть выбрали? предателей мародеров?
показать весь комментарий
23.11.2022 17:17 Ответить
Мы не дождемся когда у них закончатся ракеты. Они их изготавливают в три смены. Их можно остановить только ответными обстрелами их инфраструктуры аж до урала включительно. Чтобы не повадно было.
показать весь комментарий
23.11.2022 16:29 Ответить
Надо сломать их ракетную изготовлялку.
Чтоб восстанавливать было мучительно больно и долго.
А потом ********* ещё.
показать весь комментарий
23.11.2022 17:07 Ответить
ты бы на выборах так пыжился когда членограя оманского выбирал а не сейсчас "после шашлыков"
показать весь комментарий
23.11.2022 17:19 Ответить
Зачем ты выбрал членограя оманского.
показать весь комментарий
23.11.2022 18:19 Ответить
никогда в жизни не голосовал за ущербных кремлевских холуев
а вот ты очень похож на тех кто "устал ат вайны" сидя на диване
показать весь комментарий
24.11.2022 00:10 Ответить
Интересно, Европа понимает, что признав Россию спонсором терроризма, автоматически и уже юридически любой доллар, который она получит от России или отдаст России, торгуя с ней, будет являться спонсорством террористической организации?

И еще вопросы. Мы все, конечно, в этих телеграмах не эксперты, но всё же неужели за 9 месяцев войны Западный мир с триллионными бюджетами на военную промышленность, так и не смог насытить Украину достаточным количеством ПВО, чтобы русские ракеты наконец-то прекратили убивать мирных граждан Украины по всей стране?

Терзают смутные сомнения, что поставить хотя бы 50 установок ПВО - это такая неподъемная задача. Да хоть 100.

Всё это выглядит гадко и подло.

Запад поставил цель - истощение России. При быстрой и однозначной победы Украины никакого истощения не произойдёт.

Западу нужно, чтобы Россия максимально ослабла, потратила все свои ракеты, все свои ресурсы, чтобы она выпала из мирового процесса и прекратила представлять угрозу для кого-либо на десятилетия, если не столетие.

Весь этот план осуществляется за счет мужества и стойкости украинского народа. За счет его крови. Никто не даст проиграть Украине в этой войне, но никто и не спешит, чтобы она одержала безоговорочную победу уже сегодня.

И только не надо говорить, что Западный мир делает всё возможное и невозможное, чтобы помочь Украине одолеть путинский фашизм. Вот просто не надо.

КОЛОКОЛ XXI
показать весь комментарий
23.11.2022 18:07 Ответить
зачем ты написал бред собачий ?
никакого триллионного бюджета на армию в Европе нет а основная часть самого большого оборонного бюджета американцев это зарплаты военных и обслуживающего персонала..
показать весь комментарий
24.11.2022 00:17 Ответить
 
 