Из-за российских обстрелов Киев остался без воды

Снабжение воды приостановлено во всем Киеве. Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Киевского городского головы Виталия Кличко.

"Просим, ​​на всякий случай, запастись водой. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян", - подчеркнул он.

Мэр также указал, что продолжаются работы по возобновлению энергоснабжения в столице.

Напомним, днем ​​23 ноября была объявлена ​​воздушная тревога в большинстве областей. Сообщалось о взрывах в Одесской и Николаевской областях.

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

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