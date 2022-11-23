Из-за российских обстрелов Киев остался без воды
Снабжение воды приостановлено во всем Киеве. Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Киевского городского головы Виталия Кличко.
"Просим, на всякий случай, запастись водой. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян", - подчеркнул он.
Мэр также указал, что продолжаются работы по возобновлению энергоснабжения в столице.
Напомним, днем 23 ноября была объявлена воздушная тревога в большинстве областей. Сообщалось о взрывах в Одесской и Николаевской областях.
Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем.
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Явиться лично ко мне за получением патрона для самоубийства в дальнем окопчике! 👿
Все буде Україна !
Смерть рашиським ворогам!
Кацап - це нелюд та людоїд.
Судьба Кадафи становиться для него реальностью.
Чтоб восстанавливать было мучительно больно и долго.
А потом ********* ещё.
а вот ты очень похож на тех кто "устал ат вайны" сидя на диване
И еще вопросы. Мы все, конечно, в этих телеграмах не эксперты, но всё же неужели за 9 месяцев войны Западный мир с триллионными бюджетами на военную промышленность, так и не смог насытить Украину достаточным количеством ПВО, чтобы русские ракеты наконец-то прекратили убивать мирных граждан Украины по всей стране?
Терзают смутные сомнения, что поставить хотя бы 50 установок ПВО - это такая неподъемная задача. Да хоть 100.
Всё это выглядит гадко и подло.
Запад поставил цель - истощение России. При быстрой и однозначной победы Украины никакого истощения не произойдёт.
Западу нужно, чтобы Россия максимально ослабла, потратила все свои ракеты, все свои ресурсы, чтобы она выпала из мирового процесса и прекратила представлять угрозу для кого-либо на десятилетия, если не столетие.
Весь этот план осуществляется за счет мужества и стойкости украинского народа. За счет его крови. Никто не даст проиграть Украине в этой войне, но никто и не спешит, чтобы она одержала безоговорочную победу уже сегодня.
И только не надо говорить, что Западный мир делает всё возможное и невозможное, чтобы помочь Украине одолеть путинский фашизм. Вот просто не надо.
КОЛОКОЛ XXI
никакого триллионного бюджета на армию в Европе нет а основная часть самого большого оборонного бюджета американцев это зарплаты военных и обслуживающего персонала..