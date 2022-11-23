Через російські обстріли Київ залишився без води

Постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київського міського голови Віталія Кличка.

"Просимо, про всяк випадок, запастись водою. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян", - підкреслив він.

Мер також вказав, що продовжуються роботи для відновлення енергопостачання в столиці.

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