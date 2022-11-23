УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9889 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 140 23

Через російські обстріли Київ залишився без води

вода,без,кран,воды

Постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київського міського голови Віталія Кличка.

"Просимо, про всяк випадок, запастись водою. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян", - підкреслив він.

Мер також вказав, що продовжуються роботи для відновлення енергопостачання в столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві екстрені відключення електроенергії

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей. Повідомлялося про вибухи на Одещині та Миколаївщині

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про одного загиблого та одного постраждалого.

Автор: 

Київ (19694) обстріл (29302) водопостачання (839) Повітряні атаки на Київ (824)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Невже ці довбойоби кацапи гадають що після такого українці будуть їх "любіть і жаловать" ?!?!?!?
Кацап - це нелюд та людоїд.
показати весь коментар
23.11.2022 15:36 Відповісти
+7
Хєр їм на кацапське рило! 👿
показати весь коментар
23.11.2022 16:06 Відповісти
+6
"Баяцца и прекланяцца". Так у них заведено останніх років... Всі, мабуть. Але у нас так не працює.
показати весь коментар
23.11.2022 15:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Запаситесь водой, которой нет или эвакуируйтесь
показати весь коментар
23.11.2022 15:27 Відповісти
Цікаво тільки куди?
показати весь коментар
23.11.2022 15:29 Відповісти
Рашисские корнеты, прекратить истерику!

Явиться лично ко мне за получением патрона для самоубийства в дальнем окопчике! 👿

Все буде Україна !
Смерть рашиським ворогам!
показати весь коментар
23.11.2022 16:03 Відповісти
Кацапьоздол з усть-********** не чув про такі речі, як "бювет" та "магазин"?
показати весь коментар
23.11.2022 17:00 Відповісти
Невже ці довбойоби кацапи гадають що після такого українці будуть їх "любіть і жаловать" ?!?!?!?
Кацап - це нелюд та людоїд.
показати весь коментар
23.11.2022 15:36 Відповісти
"Баяцца и прекланяцца". Так у них заведено останніх років... Всі, мабуть. Але у нас так не працює.
показати весь коментар
23.11.2022 15:44 Відповісти
від "любіть і жаловать" вони вже давно відхрестились, десь ще в березні. тепер хочуть винятково склоніть і наказать
показати весь коментар
23.11.2022 15:55 Відповісти
Хєр їм на кацапське рило! 👿
показати весь коментар
23.11.2022 16:06 Відповісти
Треба запитати, що дає "технічне" визнання рашки терористами, якщо всі санкції в обхід?
показати весь коментар
23.11.2022 15:43 Відповісти
Дає можливість взяти за дупу "обходунів", але не накладає зобов'язань. Sad but true.
показати весь коментар
23.11.2022 15:49 Відповісти
«Техническое» признание кацапстана страной-террористом ставит ее «вне Закона». И позволяет всем странам уничтожать ее и что особенно важно , Путина лично.

Судьба Кадафи становиться для него реальностью.
показати весь коментар
23.11.2022 15:59 Відповісти
Отож бо. Як і з Будапешським. Хочеш виконуй, хочеш ні
показати весь коментар
23.11.2022 15:58 Відповісти
Та то фігня. Надворі повно снігу та льоду.
показати весь коментар
23.11.2022 16:09 Відповісти
Пора уже начать стрелять по критичнской структуре мацквы. Запад, где дальние ракеты.
показати весь коментар
23.11.2022 16:20 Відповісти
На складах. Хочуть - дають, не хочуть - ні. Де наші - Ви знаєте.
показати весь коментар
23.11.2022 16:32 Відповісти
а на западе тебе ответят - Украина вы кого во власть выбрали? предателей мародеров?
показати весь коментар
23.11.2022 17:17 Відповісти
Мы не дождемся когда у них закончатся ракеты. Они их изготавливают в три смены. Их можно остановить только ответными обстрелами их инфраструктуры аж до урала включительно. Чтобы не повадно было.
показати весь коментар
23.11.2022 16:29 Відповісти
Надо сломать их ракетную изготовлялку.
Чтоб восстанавливать было мучительно больно и долго.
А потом ********* ещё.
показати весь коментар
23.11.2022 17:07 Відповісти
ты бы на выборах так пыжился когда членограя оманского выбирал а не сейсчас "после шашлыков"
показати весь коментар
23.11.2022 17:19 Відповісти
Зачем ты выбрал членограя оманского.
показати весь коментар
23.11.2022 18:19 Відповісти
никогда в жизни не голосовал за ущербных кремлевских холуев
а вот ты очень похож на тех кто "устал ат вайны" сидя на диване
показати весь коментар
24.11.2022 00:10 Відповісти
Интересно, Европа понимает, что признав Россию спонсором терроризма, автоматически и уже юридически любой доллар, который она получит от России или отдаст России, торгуя с ней, будет являться спонсорством террористической организации?

И еще вопросы. Мы все, конечно, в этих телеграмах не эксперты, но всё же неужели за 9 месяцев войны Западный мир с триллионными бюджетами на военную промышленность, так и не смог насытить Украину достаточным количеством ПВО, чтобы русские ракеты наконец-то прекратили убивать мирных граждан Украины по всей стране?

Терзают смутные сомнения, что поставить хотя бы 50 установок ПВО - это такая неподъемная задача. Да хоть 100.

Всё это выглядит гадко и подло.

Запад поставил цель - истощение России. При быстрой и однозначной победы Украины никакого истощения не произойдёт.

Западу нужно, чтобы Россия максимально ослабла, потратила все свои ракеты, все свои ресурсы, чтобы она выпала из мирового процесса и прекратила представлять угрозу для кого-либо на десятилетия, если не столетие.

Весь этот план осуществляется за счет мужества и стойкости украинского народа. За счет его крови. Никто не даст проиграть Украине в этой войне, но никто и не спешит, чтобы она одержала безоговорочную победу уже сегодня.

И только не надо говорить, что Западный мир делает всё возможное и невозможное, чтобы помочь Украине одолеть путинский фашизм. Вот просто не надо.

КОЛОКОЛ XXI
показати весь коментар
23.11.2022 18:07 Відповісти
зачем ты написал бред собачий ?
никакого триллионного бюджета на армию в Европе нет а основная часть самого большого оборонного бюджета американцев это зарплаты военных и обслуживающего персонала..
показати весь коментар
24.11.2022 00:17 Відповісти
 
 