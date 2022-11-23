Через російські обстріли Київ залишився без води
Постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київського міського голови Віталія Кличка.
"Просимо, про всяк випадок, запастись водою. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян", - підкреслив він.
Мер також вказав, що продовжуються роботи для відновлення енергопостачання в столиці.
Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей. Повідомлялося про вибухи на Одещині та Миколаївщині
Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про одного загиблого та одного постраждалого.
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Явиться лично ко мне за получением патрона для самоубийства в дальнем окопчике! 👿
Все буде Україна !
Смерть рашиським ворогам!
Кацап - це нелюд та людоїд.
Судьба Кадафи становиться для него реальностью.
Чтоб восстанавливать было мучительно больно и долго.
А потом ********* ещё.
а вот ты очень похож на тех кто "устал ат вайны" сидя на диване
И еще вопросы. Мы все, конечно, в этих телеграмах не эксперты, но всё же неужели за 9 месяцев войны Западный мир с триллионными бюджетами на военную промышленность, так и не смог насытить Украину достаточным количеством ПВО, чтобы русские ракеты наконец-то прекратили убивать мирных граждан Украины по всей стране?
Терзают смутные сомнения, что поставить хотя бы 50 установок ПВО - это такая неподъемная задача. Да хоть 100.
Всё это выглядит гадко и подло.
Запад поставил цель - истощение России. При быстрой и однозначной победы Украины никакого истощения не произойдёт.
Западу нужно, чтобы Россия максимально ослабла, потратила все свои ракеты, все свои ресурсы, чтобы она выпала из мирового процесса и прекратила представлять угрозу для кого-либо на десятилетия, если не столетие.
Весь этот план осуществляется за счет мужества и стойкости украинского народа. За счет его крови. Никто не даст проиграть Украине в этой войне, но никто и не спешит, чтобы она одержала безоговорочную победу уже сегодня.
И только не надо говорить, что Западный мир делает всё возможное и невозможное, чтобы помочь Украине одолеть путинский фашизм. Вот просто не надо.
КОЛОКОЛ XXI
никакого триллионного бюджета на армию в Европе нет а основная часть самого большого оборонного бюджета американцев это зарплаты военных и обслуживающего персонала..