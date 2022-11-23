У Києві екстрені відключення електроенергії
За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
"Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Звертаємо увагу, що під час відключення світла електросирени не працюють", - йдеться у повідомленні.
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