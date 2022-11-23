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У Києві екстрені відключення електроенергії

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

"Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Звертаємо увагу, що під час відключення світла електросирени не працюють", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За найгіршого сценарію доведеться евакуювати частину мешканців Києва, нас чекає важка зима, - Кличко

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Київ (19694) електроенергія (6267) Укренерго (2729)


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В Молдове тоже только что. Об'явили, что в результате массовых бомбежек по территории Украины. То же самое, что было 16 ноября
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23.11.2022 14:40 Відповісти
А откуда им брать электричество, там только мы и шериф, остальное только импорт по европейским ценам. Что как бы намекает на план действий, а именно освобождение клоаки этой от бандитов ради электростанции. Но там параша тудей и прочие день и ночь открыто ведут пропаганду, их даже закрыть не могут, т.к. нету альтернативных каналов.
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23.11.2022 14:44 Відповісти
Румыния поставляет процентов 60, наверное. Точно не скажу. Сейчас прочитал, что и левый берег (Тирасполь, Рыбница) тоже без света. Молдова (правый берег) вся отключена. Якобы не выдерживают автоматы. В Кишиневе встали троллейбусы, завалился один из мобильных операторов - молдселл. Оранж и уните работают.
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23.11.2022 15:10 Відповісти
Та вже помітили, і не тільки в Києві
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23.11.2022 14:43 Відповісти
Те, що відбулося сьогодні, Це вже енергетичний колапс чи ще ні? Поділіться думкою, спеціалісти в енергетичній галузі...
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23.11.2022 17:56 Відповісти
 
 