У Києві екстрені відключення електроенергії

За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

"Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Звертаємо увагу, що під час відключення світла електросирени не працюють", - йдеться у повідомленні.

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