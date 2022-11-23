Через російський ракетний обстріл тимчасово знеструмлені всі АЕС та більшість ТЕС і ГЕС, - Міненерго

Сьогодні Росія знову здійснила масований обстріл української енергетичної інфраструктури. Це цивільна інфраструктура, яка забезпечує електро- та теплопостачання для мільйонів українських жінок, дітей та пенсіонерів.

Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики України, петредає Цензор.НЕТ.

"Таким чином рф у день визнання Європарламентом її державою-спонсором тероризму довела беззаперечну правдивість цього визначення. Тільки терористи так вчиняють з народом, який не можуть перемогти, тому намагаються просто знищити.



Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.



Внаслідок цього було знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії по всій країні. Відбуваються аварійні відключення. Відсутність електроенергії може вплинути на наявність тепло- та водопостачання.

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Енергетики вже працюють і роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Але, зважаючи на масштаби уражень, нам знадобиться час.



Але росії не вдасться залякати українців. Українці не бояться холоду. Українці не бояться темряви. Українці не бояться терористів. Ми їх перемагаємо – спільними зусиллями, кожен на своєму робочому місці. Довіряйте енергетикам, вірте ЗСУ!" - розповіли в Міненерго.