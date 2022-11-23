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Новини Війна
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Через російський ракетний обстріл тимчасово знеструмлені всі АЕС та більшість ТЕС і ГЕС, - Міненерго

міненерго

Сьогодні Росія знову здійснила масований обстріл української енергетичної інфраструктури. Це цивільна інфраструктура, яка забезпечує електро- та теплопостачання для мільйонів українських жінок, дітей та пенсіонерів.

Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики України, петредає Цензор.НЕТ.

"Таким чином рф у день визнання Європарламентом її державою-спонсором тероризму довела беззаперечну правдивість цього визначення. Тільки терористи так вчиняють з народом, який не можуть перемогти, тому намагаються просто знищити.

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Внаслідок цього було знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії по всій країні. Відбуваються аварійні відключення. Відсутність електроенергії може вплинути на наявність тепло- та водопостачання.

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Енергетики вже працюють і роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Але, зважаючи на масштаби уражень, нам знадобиться час.

Але росії не вдасться залякати українців. Українці не бояться холоду. Українці не бояться темряви. Українці не бояться терористів. Ми їх перемагаємо – спільними зусиллями, кожен на своєму робочому місці. Довіряйте енергетикам, вірте ЗСУ!" - розповіли в Міненерго.

Автор: 

АЕС (1158) ГЕС (211) крилаті ракети (1081) обстріл (29302) ТЕС (917) Міненерго (1417)


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Kurwa....
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23.11.2022 19:10 Відповісти
ЗАБОРОНІТЬ в ЗМІ висвітлювати інформацію щодо роботи

АЕС, ТЕС, ГЕС - це стратегічні воєнні об'єкти

Нафіг писати це, що хочете продовження банкнота русні

Людей більше цікавить коли буде світло, о це і пишіть в змі
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24.11.2022 08:40 Відповісти
Визнавання вже замало, пора, Європо, за терористів братись не по-дитячому...
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23.11.2022 19:17 Відповісти
А нам " патнеры " не разрешают рашке ответить тем же? В нашем городе сегодня блэк-аут. Без света,без связи,без воды,без отопления. Хотелось бы,чтобы и " братья" так пожили.
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23.11.2022 19:19 Відповісти
Саме тому й треба мати своє, щоб не чекати на дозвіл від всіляких «партнерів». Ви бачите, що ця західна сцікопіхота навіть за Польщу не відповіла.

Порох та Турчинов розуміли все, передбачали можливість подібної ситуації і для безпеки країни розвивали ракетну програму. А наші йолопи з правом голосу глузували з білбордів, де був зображений Петро проти ху*ла. Зараз мабуть не дуже смішно.
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23.11.2022 19:38 Відповісти
Та все одно не дозволили б по кацапській інфраструктурі влупити! А якби влупили без дозволу, то більше б не отримали снаряди до хаймарсів. І що тоді?
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23.11.2022 20:17 Відповісти
надо взорвать Ленинградскую АЭС,нечего церемониться с быдлонасекомышами болот мацковии
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23.11.2022 23:45 Відповісти
 
 