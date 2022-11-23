На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту, - Енергоатом

Сьогодні, 23 листопада, через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені.

Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації в енергосистему, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

Зазначається, що радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі.

"Щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена. Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори - в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відключено енергоблоки Південноукраїнської АЕС

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині та Миколаївщині.

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.