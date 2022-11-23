Відключено енергоблоки Південноукраїнської АЕС
Південноукраїнська атомна електростанція в Миколаївській області залишилася без живлення внаслідок російських обстрілів 23 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Південноукраїнської АЕС.
"23 листопада о 14:36 через зниження частоти в мережі було відключено енергоблоки Південноукраїнської АЕС. Під час перехідних процесів порушень умов безпечної експлуатації не допущено. Наразі персонал Південноукраїнської АЕС працює над підключенням енергоблоків атомної станції до енергосистеми", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині та Миколаївщині.
Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про одного загиблого, щонайменшу дев’ять осіб постраждали.
Призупинено роботу блоків Хмельницької АЕС.
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