Південноукраїнська атомна електростанція в Миколаївській області залишилася без живлення внаслідок російських обстрілів 23 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Південноукраїнської АЕС.

"23 листопада о 14:36 через зниження частоти в мережі було відключено енергоблоки Південноукраїнської АЕС. Під час перехідних процесів порушень умов безпечної експлуатації не допущено. Наразі персонал Південноукраїнської АЕС працює над підключенням енергоблоків атомної станції до енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині та Миколаївщині.

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Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про одного загиблого, щонайменшу дев’ять осіб постраждали.

Призупинено роботу блоків Хмельницької АЕС.