УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9780 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 394 13

Відключено енергоблоки Південноукраїнської АЕС

аес,південноукраїнська

Південноукраїнська атомна електростанція в Миколаївській області залишилася без живлення внаслідок російських обстрілів 23 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Південноукраїнської АЕС.

"23 листопада о 14:36 через зниження частоти в мережі було відключено енергоблоки Південноукраїнської АЕС. Під час перехідних процесів порушень умов безпечної експлуатації не допущено. Наразі персонал Південноукраїнської АЕС працює над підключенням енергоблоків атомної станції до енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині та Миколаївщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У всіх регіонах аварійні відключення упродовж доби, - "Укренерго"

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про одного загиблого, щонайменшу дев’ять осіб постраждали.

Призупинено роботу блоків Хмельницької АЕС.

Автор: 

обстріл (29302) Південноукраїнська АЕС (147) електроенергія (6267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Шановні США та НАТО, друзі України! Скільки ще часу інфраструктура агресора буде залишатися під вашим захистом? Чи справедливо і законно позбавляти Україну можливості наносити неядерні ракетні удари у відповідь по інфраструктурі країни-терориста?
показати весь коментар
23.11.2022 16:37 Відповісти
+6
Дякуємо , зе ! Дякуємо !
показати весь коментар
23.11.2022 16:57 Відповісти
+5
Поки українці не перестануть голосувати по приколу. Навчання це завжди не легко.
показати весь коментар
23.11.2022 17:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все Атомки отрубили получается?
показати весь коментар
23.11.2022 16:31 Відповісти
Не всі, кацапчику, Рівненська працює та струм з решти скоро також піде

Гейропейцям пора чухнутись із ППО для України!
Не на кордоні Польщі Петріоти мають стояти, а в Україні не якщо ви не хочете одержати десятки міліони змучених холодом біженців
Столтенберги з радістю патякають, що НАТО не приймає участі в "конфлікті". Кретіни! Цей конфлікт наближається до вас!
показати весь коментар
23.11.2022 16:41 Відповісти
В аварийный режим работы переведена Ровенская АЭС
полтора часа назад.
показати весь коментар
23.11.2022 16:52 Відповісти
Тільки що повідомили, що всі три атомки тимчасово зупинені
показати весь коментар
23.11.2022 17:06 Відповісти
Шановні США та НАТО, друзі України! Скільки ще часу інфраструктура агресора буде залишатися під вашим захистом? Чи справедливо і законно позбавляти Україну можливості наносити неядерні ракетні удари у відповідь по інфраструктурі країни-терориста?
показати весь коментар
23.11.2022 16:37 Відповісти
Поки українці не перестануть голосувати по приколу. Навчання це завжди не легко.
показати весь коментар
23.11.2022 17:07 Відповісти
Дякуємо , зе ! Дякуємо !
показати весь коментар
23.11.2022 16:57 Відповісти
таки да!

може й асвальт на дорозі ще теплий?
піти погрітися на "Асвальті незламності", чи що?
показати весь коментар
23.11.2022 17:08 Відповісти
Зробимо їх разом, ЗНОВУ))))
показати весь коментар
23.11.2022 17:08 Відповісти
Поки не буде зеркально відключена Курська аес ця наволочь буде продовжувати.
показати весь коментар
23.11.2022 16:58 Відповісти
Один удар по електриці "Голубой устріци" в содомній мацкві і сморчок-сьаоічьок буде посаджений на палочку революційних геїв та "накритий мєдним тазом" політично близьких до них лезбіянок😂
показати весь коментар
23.11.2022 17:13 Відповісти
Кілька днів тому один з "експертів" , котрих остаім часом наплодилося дуже багато віщав, що доки працюють в Україні АЕС потуги ***** по знищенню енергосистеми не матимуть успіху... Може вже пора зашити їм роти?
показати весь коментар
23.11.2022 17:02 Відповісти
То мабуть Ермак, Арахамія, Шуфрич, Татаров та інші друзі ЗЕублюдка роблять більше шкоди. Чи ти думаєш що кацапський ген.штаб реально слухає цих експериментів ??
показати весь коментар
23.11.2022 17:11 Відповісти
 
 