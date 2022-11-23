Призупинено роботу блоків Хмельницької АЕС, - мер Нетішина Супрунюк
Призупинено роботу блоків Хмельницької АЕС.
Про це повідомив у фейсбуці міський голова Нетішина, міста-супутника станції, Олександр Супрунюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Зупинка блоків. Відсутнє електропостачання, вода, можливо, тепло", - написав він.
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Danilo Kosmina #241992
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miradar
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Mykola Blogger
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Вячеслав #508718
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