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Призупинено роботу блоків Хмельницької АЕС, - мер Нетішина Супрунюк

Призупинено роботу блоків Хмельницької АЕС.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Нетішина, міста-супутника станції, Олександр Супрунюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Зупинка блоків. Відсутнє електропостачання, вода, можливо, тепло", - написав він.

Призупинено роботу блоків Хмельницької АЕС, - мер Нетішина Супрунюк 01

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Автор: 

АЕС (1158) Хмельницька АЕС (127) Хмельницька область (984)


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..сподіваймося, що для зевлади це - не несподіванка і готові контрзаходи, тільки без "миру в очах хйла"
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23.11.2022 15:35 Відповісти
Так і будуть рашисти й надалі гасити критичну інфраструктуру, тому що безкарно, тому що не руйнується їх інфраструктура. Є у нас свої засоби перетворити Бєлгород в місто без життя. Але страшно зеленому нарцису чіпати вороже населення. Так війни не виграються, коли тебе постійно б'ють нижче поясу, а ти відповідаєш тільки по правилах...
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23.11.2022 15:39 Відповісти
Україна віддала власну ядерну зброю на вимогу США. Чому, позбавивши Україну зброї стримування, США та НАТО дозволяють рашистам-агресорам безкарно руйнувати інфраструктуру у глибокому тилу України? Сил і засобів ППВ, темпів їх збільшення вочевидь недостатньо. Що заважає США та НАТО надати Україні неядерну ракетну зброю стримування агресора? Інфраструктура рашистів і далі залишатиметься під захистом США та НАТО?
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23.11.2022 16:28 Відповісти
бред кацапский
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23.11.2022 17:25 Відповісти
Коли це зупиниться ? Скільки ще дозволяти цим диким свиням руйнувати Україну ?
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23.11.2022 16:42 Відповісти
когда вам ботам перестанут платить
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23.11.2022 17:24 Відповісти
 
 