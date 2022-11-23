Приостановлена работа блоков Хмельницкой АЭС, - мэр Нетешина Супрунюк
Приостановлена работа блоков Хмельницкой АЭС.
Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Нетешина, города-спутника станции, Александр Супрунюк, передает Цензор.НЕТ.
"Остановка блоков. Отсутствует электроснабжение, вода, возможно, тепло", - написал он.
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Danilo Kosmina #241992
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miradar
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Mykola Blogger
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Lada2014
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