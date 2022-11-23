РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8637 посетителей онлайн
Новости Война
8 267 6

Приостановлена работа блоков Хмельницкой АЭС, - мэр Нетешина Супрунюк

Приостановлена работа блоков Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Нетешина, города-спутника станции, Александр Супрунюк, передает Цензор.НЕТ.

"Остановка блоков. Отсутствует электроснабжение, вода, возможно, тепло", - написал он.

Приостановлена работа блоков Хмельницкой АЭС, - мэр Нетешина Супрунюк 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во всех регионах аварийные отключения в течение суток, - "Укрэнерго"

Автор: 

АЭС (546) Хмельницкая АЭС (47) Хмельницкая область (964)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
..сподіваймося, що для зевлади це - не несподіванка і готові контрзаходи, тільки без "миру в очах хйла"
показать весь комментарий
23.11.2022 15:35 Ответить
Так і будуть рашисти й надалі гасити критичну інфраструктуру, тому що безкарно, тому що не руйнується їх інфраструктура. Є у нас свої засоби перетворити Бєлгород в місто без життя. Але страшно зеленому нарцису чіпати вороже населення. Так війни не виграються, коли тебе постійно б'ють нижче поясу, а ти відповідаєш тільки по правилах...
показать весь комментарий
23.11.2022 15:39 Ответить
Україна віддала власну ядерну зброю на вимогу США. Чому, позбавивши Україну зброї стримування, США та НАТО дозволяють рашистам-агресорам безкарно руйнувати інфраструктуру у глибокому тилу України? Сил і засобів ППВ, темпів їх збільшення вочевидь недостатньо. Що заважає США та НАТО надати Україні неядерну ракетну зброю стримування агресора? Інфраструктура рашистів і далі залишатиметься під захистом США та НАТО?
показать весь комментарий
23.11.2022 16:28 Ответить
бред кацапский
показать весь комментарий
23.11.2022 17:25 Ответить
Коли це зупиниться ? Скільки ще дозволяти цим диким свиням руйнувати Україну ?
показать весь комментарий
23.11.2022 16:42 Ответить
когда вам ботам перестанут платить
показать весь комментарий
23.11.2022 17:24 Ответить
 
 