Во всех регионах аварийные отключения в течение суток, - "Укрэнерго"

Ракетная атака продолжается, но уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Во всех регионах происходят аварийные отключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

"Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы. Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги. Но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше. В период отсутствия электроэнергии, просим позаботиться о себе и родных, а также помочь нуждающимся рядом", - говорится в сообщении.







Напомним, что при значительном перерыве в электроснабжении активируется работа Пунктов Несокрушимости. Карту таких пунктов по всей стране можно посмотреть здесь: nezlamnist.gov.ua. Рекомендуем сразу выписать адреса ближайших к вашему дому Пунктов.

Там будут все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Совершенно бесплатно и круглосуточно.

Пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС. На сайте и во всех пунктах Несокрушимости можно будет узнать, где работает ближайшее АЗС, банковское отделение, аптека, магазин.

Террористы могут забрать у нас на время свет, но нашу выдержку и мужество им не сломать. Заботимся друг о друге и верим в ВСУ!

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