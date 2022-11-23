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Новости Война
12 061 10

Во всех регионах аварийные отключения в течение суток, - "Укрэнерго"

світло,світла,відключення,віялові

Ракетная атака продолжается, но уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Во всех регионах происходят аварийные отключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

"Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы. Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги. Но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше. В период отсутствия электроэнергии, просим позаботиться о себе и родных, а также помочь нуждающимся рядом", - говорится в сообщении.

Во всех регионах аварийные отключения в течение суток, - Укрэнерго 01

Напомним, что при значительном перерыве в электроснабжении активируется работа Пунктов Несокрушимости. Карту таких пунктов по всей стране можно посмотреть здесь: nezlamnist.gov.ua. Рекомендуем сразу выписать адреса ближайших к вашему дому Пунктов.

Там будут все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Совершенно бесплатно и круглосуточно.

Пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС. На сайте и во всех пунктах Несокрушимости можно будет узнать, где работает ближайшее АЗС, банковское отделение, аптека, магазин.

Террористы могут забрать у нас на время свет, но нашу выдержку и мужество им не сломать. Заботимся друг о друге и верим в ВСУ!

Читайте также: Ракетными ударами повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС в Украине, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2177) Укрэнерго (660)


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Топ комментарии
+5
Погибель на голови цапів!
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23.11.2022 15:15 Ответить
+4
У людоєдів-пропагандонів сьогодні буде просто "оргазм" на їх пропагандистських каналах

А у людоедів-обивателей буде "оргазм та оргія з бояришніком" ...
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23.11.2022 15:34 Ответить
+3
Саме час ЗЕбуїну записати черговий гнівний відосік, на біше ця імпотентну шляпа не здатне.
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23.11.2022 17:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Погибель на голови цапів!
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23.11.2022 15:15 Ответить
У людоєдів-пропагандонів сьогодні буде просто "оргазм" на їх пропагандистських каналах

А у людоедів-обивателей буде "оргазм та оргія з бояришніком" ...
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23.11.2022 15:34 Ответить
Ну как бы чего им переживать. У них свет и тепло. Они хотят чувствовать себя лучше украинцев и у них это получается.
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23.11.2022 17:20 Ответить
Машка знову накидається і буде калінку танцювать.
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23.11.2022 16:30 Ответить
Мерзость и гнусная суть кацапы во всей красе
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23.11.2022 16:36 Ответить
Саме час ЗЕбуїну записати черговий гнівний відосік, на біше ця імпотентну шляпа не здатне.
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23.11.2022 17:04 Ответить
Обязательно!ждём очередной высер наркомана-уклониста.ну как это можно было выбрать в прэзыдэеты?
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23.11.2022 17:47 Ответить
Простите, а что сейчас он может сделать? Ваши предложения?
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23.11.2022 19:25 Ответить
перестать уничтожать государство вместе с ермаком и разрушать остатки нашей репутации на мировой арене.
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23.11.2022 21:28 Ответить
Форс-мажо́р, обста́вини неперебо́рної с́или - обставини, що виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для суб'єктів у тому числі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA аграрного ринку згідно із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE законодавством , або ті, що виникли внаслідок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE стихійного лиха , у тому числі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0 пожежі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C повені , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0 посухи , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8 заморозків , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4 граду , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81 землетрусу , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97 військових дій або суспільних збурень, а також з інших обставин, які не могли бути керованими стороною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80 договору (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82 контракту ), включаючи втрату врожаю або його частини внаслідок https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1 несприятливих погодних умов , раптового припинення поставки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0 води , тепла, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F електроенергії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8 нафтопродуктів чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7 газу , не пов'язаного з несплатою їх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C вартості .

Так, що не про лохотрон із Пунктів Незламності, а про форс-мажор і виконання державних інститутів зобовязань перед громадянами.
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23.11.2022 18:37 Ответить
 
 