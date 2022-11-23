Во всех регионах аварийные отключения в течение суток, - "Укрэнерго"
Ракетная атака продолжается, но уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Во всех регионах происходят аварийные отключения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
"Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы. Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги. Но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше. В период отсутствия электроэнергии, просим позаботиться о себе и родных, а также помочь нуждающимся рядом", - говорится в сообщении.
Напомним, что при значительном перерыве в электроснабжении активируется работа Пунктов Несокрушимости. Карту таких пунктов по всей стране можно посмотреть здесь: nezlamnist.gov.ua. Рекомендуем сразу выписать адреса ближайших к вашему дому Пунктов.
Там будут все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Совершенно бесплатно и круглосуточно.
Пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС. На сайте и во всех пунктах Несокрушимости можно будет узнать, где работает ближайшее АЗС, банковское отделение, аптека, магазин.
Террористы могут забрать у нас на время свет, но нашу выдержку и мужество им не сломать. Заботимся друг о друге и верим в ВСУ!
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А у людоедів-обивателей буде "оргазм та оргія з бояришніком" ...
Так, що не про лохотрон із Пунктів Незламності, а про форс-мажор і виконання державних інститутів зобовязань перед громадянами.