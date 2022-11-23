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Новини Війна
12 061 10

У всіх регіонах аварійні відключення упродовж доби, - "Укренерго"

світло,світла,відключення,віялові

Ракетна атака ще триває, але вже є влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми. Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги. Але через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше. У період відсутності електроенергії, просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд", - йдеться у повідомленні.

У всіх регіонах аварійні відключення упродовж доби, - Укренерго 01

Нагадаємо, що при значній перерві в електропостачанні активується робота Пунктів Незламності. Мапу таких пунктів по всій країні можна подивитись тут nezlamnist.gov.ua. Рекомендуємо одразу виписати адреси найближчих до вашого будинку Пунктів.

Там будуть усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово.

Також читайте: У Києві екстрені відключення електроенергії

Пункти працюватимуть при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо. На сайті та в усіх Пунктах Незламності можна буде дізнатись, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

Терористи можуть забрати у нас на деякий час світло, але нашу витримку і мужність їм не зламати. Піклуймося одне про одного і віримо в ЗСУ!

Автор: 

електроенергія (6267) Укренерго (2729)


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Топ коментарі
+5
Погибель на голови цапів!
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23.11.2022 15:15 Відповісти
+4
У людоєдів-пропагандонів сьогодні буде просто "оргазм" на їх пропагандистських каналах

А у людоедів-обивателей буде "оргазм та оргія з бояришніком" ...
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23.11.2022 15:34 Відповісти
+3
Саме час ЗЕбуїну записати черговий гнівний відосік, на біше ця імпотентну шляпа не здатне.
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23.11.2022 17:04 Відповісти
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Погибель на голови цапів!
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23.11.2022 15:15 Відповісти
У людоєдів-пропагандонів сьогодні буде просто "оргазм" на їх пропагандистських каналах

А у людоедів-обивателей буде "оргазм та оргія з бояришніком" ...
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23.11.2022 15:34 Відповісти
Ну как бы чего им переживать. У них свет и тепло. Они хотят чувствовать себя лучше украинцев и у них это получается.
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23.11.2022 17:20 Відповісти
Машка знову накидається і буде калінку танцювать.
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23.11.2022 16:30 Відповісти
Мерзость и гнусная суть кацапы во всей красе
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23.11.2022 16:36 Відповісти
Саме час ЗЕбуїну записати черговий гнівний відосік, на біше ця імпотентну шляпа не здатне.
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23.11.2022 17:04 Відповісти
Обязательно!ждём очередной высер наркомана-уклониста.ну как это можно было выбрать в прэзыдэеты?
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23.11.2022 17:47 Відповісти
Простите, а что сейчас он может сделать? Ваши предложения?
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23.11.2022 19:25 Відповісти
перестать уничтожать государство вместе с ермаком и разрушать остатки нашей репутации на мировой арене.
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23.11.2022 21:28 Відповісти
Форс-мажо́р, обста́вини неперебо́рної с́или - обставини, що виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для суб'єктів у тому числі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA аграрного ринку згідно із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE законодавством , або ті, що виникли внаслідок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE стихійного лиха , у тому числі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0 пожежі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C повені , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0 посухи , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8 заморозків , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4 граду , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81 землетрусу , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97 військових дій або суспільних збурень, а також з інших обставин, які не могли бути керованими стороною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80 договору (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82 контракту ), включаючи втрату врожаю або його частини внаслідок https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1 несприятливих погодних умов , раптового припинення поставки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0 води , тепла, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F електроенергії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8 нафтопродуктів чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7 газу , не пов'язаного з несплатою їх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C вартості .

Так, що не про лохотрон із Пунктів Незламності, а про форс-мажор і виконання державних інститутів зобовязань перед громадянами.
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23.11.2022 18:37 Відповісти
 
 