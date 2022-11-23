У всіх регіонах аварійні відключення упродовж доби, - "Укренерго"

Ракетна атака ще триває, але вже є влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми. Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги. Але через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше. У період відсутності електроенергії, просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд", - йдеться у повідомленні.







Нагадаємо, що при значній перерві в електропостачанні активується робота Пунктів Незламності. Мапу таких пунктів по всій країні можна подивитись тут nezlamnist.gov.ua. Рекомендуємо одразу виписати адреси найближчих до вашого будинку Пунктів.

Там будуть усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово.

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Пункти працюватимуть при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо. На сайті та в усіх Пунктах Незламності можна буде дізнатись, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

Терористи можуть забрати у нас на деякий час світло, але нашу витримку і мужність їм не зламати. Піклуймося одне про одного і віримо в ЗСУ!