Всі служби працюють, ми все це відновимо і все це пройдемо, - Зеленський про наслідки пошкодження інфраструктури

Місцева влада та всі служби працюють над відновленням світла та водопостачання, що було пошкодженого внаслідок чергових ракетних ударів з боку російської федерації.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, повідомляє Укрінформ.

Зеленський нагадав, що сьогодні, 23 листопада, Європейський парламент визнав російську федерацію державою-спонсором тероризму. Він подякував усім європарламентаріям.

"А потім росія довела всьому світу, що це правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по наших людях. Результат трагічний – велика кількість поранених, є загиблі", – зазначив Президент.

Він висловив співчуття всім, хто втратив рідних і близьких.

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"Що стосується світла і водопостачання, всі працюють, енергетики працюють, ДСНС, працюють всі, місцева влада. Завдання поставлено. Ми все це відновимо і все це пройдемо, тому що ми з вами - незламний народ. Дякую вам усім! Бережіть себе", – наголосив Зеленський.