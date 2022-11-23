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Новини
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Всі служби працюють, ми все це відновимо і все це пройдемо, - Зеленський про наслідки пошкодження інфраструктури

Місцева влада та всі служби працюють над відновленням світла та водопостачання, що було пошкодженого внаслідок чергових ракетних ударів з боку російської федерації.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, повідомляє Укрінформ.

Зеленський нагадав, що сьогодні, 23 листопада, Європейський парламент визнав російську федерацію державою-спонсором тероризму. Він подякував усім європарламентаріям.

"А потім росія довела всьому світу, що це правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по наших людях. Результат трагічний – велика кількість поранених, є загиблі", – зазначив Президент.

Він висловив співчуття всім, хто втратив рідних і близьких.

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"Що стосується світла і водопостачання, всі працюють, енергетики працюють, ДСНС, працюють всі, місцева влада. Завдання поставлено. Ми все це відновимо і все це пройдемо, тому що ми з вами - незламний народ. Дякую вам усім! Бережіть себе", – наголосив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) енергетика (2620)


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Топ коментарі
+14
Обіцяні шашлики вже відбули .
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23.11.2022 18:30 Відповісти
+9
*******, тут восстанавливать теперь смысл не большой, потому-что ******** снова. И на уступки идти нельзя, ***** ты вообще свои видосы обосраные пилишь, вафля коломойская, *******
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23.11.2022 19:54 Відповісти
+8
Наш херой🤡
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23.11.2022 18:35 Відповісти
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Це вже енергетичний колапс чи ще ні? Поділіться думкою, спеціалісти в енергетичній галузі... Наскільки є шанс, що повного блекауту не буде?
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23.11.2022 18:26 Відповісти
Сьогодні я - спеціаліст в енергетичній галузі .
Дайте ваше визначення шо таке "повний блекаут"? Якщо по всій Україні нема світла, а є тільки в Зєлі і Данілова (судячи по відосікам), то це повний блекаут чи ще ні?
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23.11.2022 18:39 Відповісти
Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» возобновилась
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23.11.2022 19:31 Відповісти
Тут все детально пояснили:https://www.youtube.com/watch?v=ANr12M19oBc&t=1s
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23.11.2022 19:07 Відповісти
Обіцяні шашлики вже відбули .
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23.11.2022 18:30 Відповісти
По Украине ракетами по росии видосиками
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23.11.2022 22:24 Відповісти
Наш херой🤡
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23.11.2022 18:35 Відповісти
пів звичайної кількісті форрумчан в цей час нема на сайті...
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23.11.2022 18:36 Відповісти
Я його не ношу. Я його даю тобі, шоб ти поревів
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23.11.2022 19:03 Відповісти
та ладно, сам же признався що воно в тебе є.
не починай на друге коло, бо становиться нецікаво розмоляти з розумово ограніченою тваринкою...
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23.11.2022 19:06 Відповісти
Ну так, є спеціально для тебе
Не хочеш другого кола - стули писок. as simple as this
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23.11.2022 19:11 Відповісти
there is no-one simplest than you - as simple as that.
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23.11.2022 19:14 Відповісти
your move, idiot, do not push the break...
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23.11.2022 19:17 Відповісти
ти таки мазохіст Тобі подобається, коли тебе макають у гівно. Ну то добре
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23.11.2022 19:25 Відповісти
все чекав коли гімно почне за гімно - ти не забарився, мoлoдець виправдав надії...
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23.11.2022 19:35 Відповісти
Ти чекав на гімно? Ти дивний
В кожного свої вподобання...
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23.11.2022 19:40 Відповісти
від тебе? - так, чекав і ти виправдав...
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23.11.2022 19:49 Відповісти
Навіщо ти чекав на гімно? Не фіксуйся на ньому. В світі багато всього красивого
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23.11.2022 19:54 Відповісти
і знову пішли недоречні смайли...
ти так сам себе розвеселюєш? смайлами?
мабуть мій попередній висновок про твою адекватність був упередженим і помилковим...
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23.11.2022 19:59 Відповісти
Ти мене розважаєш. Коли дивлюся на твої потуги, то мені стає весело
Продовжуй.
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23.11.2022 21:28 Відповісти
на бутилку присядь - там сама для тебе розвага.
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23.11.2022 21:31 Відповісти
is that it?
ok, then pick up your saliva after yourself - make the place clean.
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23.11.2022 19:24 Відповісти
Дивлюся сцана жилетка діє на тебе добре . Повеселішав, каменти строчиш. Молодець Звертайся коли ще треба буде
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23.11.2022 19:28 Відповісти
do some training for you in English but se you are not ready for this..
next time do smiley faces only and homework mandatory..
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23.11.2022 19:31 Відповісти
Вибачай, нема де тренувати обсентну лексику англійської. Із наявних поблизу підарасів в мене тільки ти...
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23.11.2022 19:39 Відповісти
пожував свою засцяну жілєтку? - це було тільки першим пунктом завдання.
скажу тобі чесно - таких як ти придурків, ще в мене не було...
ти в цьому сенсі унікум!
хоча придурковаті смайликі вже зникли і це прогрес!
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23.11.2022 19:46 Відповісти
"жувати засцяну жилетку"? Фу, які дивні в тебе мрії
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23.11.2022 19:47 Відповісти
фу, які в тебе дивні звичкі
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23.11.2022 19:50 Відповісти
Не займайся проекціями на мене своїх бажань
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23.11.2022 19:55 Відповісти
коллегію з за перегородки кликнув, що б вона тебе підлайкала?
ви такі предсказуємі, кацапапи, що навіть не смішно....
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23.11.2022 19:12 Відповісти
Мабуть на ботофермах немає генераторів.)))
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23.11.2022 18:48 Відповісти
Сергей Сергей, Зеленский в первую очередь выделит генератор на ботоферму чем на больницу , у него свои приоритеты в жизни
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24.11.2022 08:15 Відповісти
Зеленський може і виділить. А інші?
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27.11.2022 18:12 Відповісти
У боксі удар у переносицю "засвічує одразу два підфарники".
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23.11.2022 18:46 Відповісти
Боляче за Україну, боляче за людей. Не має сили ні читати ні писати. Тримайтесь
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23.11.2022 18:47 Відповісти
Мабуть, Стефанчуку-Зеленському, в присутності Шмигаля, Данилова та ДБР і СБУ, кожен міністр особисто доповів затверджені Плани з технічного прикриття своєї галузі національної економіки, а Мінфін щодо надійного фінзабезпечення цього питання!!

Також, з цих питань, доповідали і голови ОДА разом з першими заступниками з воєнних питань !!!
За три роки, сидячи на владних посадах, всі вони, мабуть, забезпечили завчасне та повне виконання своїх персональних обов'язків відповідно до вимог законодавства в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!!
Стефанчук-Зеленський за результатами заслуховування та реальним станом справ в галузях економіки і адміністративно-територіальних об'єднаннях, зрозуміють хто виконав свої обов'язки, а хто їх САБОТУВАВ!!! На сьогодні діє в Україні правовий режим Воєнного стану, тому і кримінальна відповідальність за дії / бездіяльність, відповідна!!!
‼️⚔️🇺🇦❤️😠😡✊🙊🙉🙈🤷‍♂️🤬🇸🇪🇫🇮🇦🇿🇯🇵🇳🇴🇪🇺🇪🇪🇹🇷🇬🇧🇺🇸🇱🇹🇮🇩🇩🇪🇨🇿🇨🇦‼️⚔️🇺🇦❤️
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23.11.2022 19:05 Відповісти
*******, тут восстанавливать теперь смысл не большой, потому-что ******** снова. И на уступки идти нельзя, ***** ты вообще свои видосы обосраные пилишь, вафля коломойская, *******
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23.11.2022 19:54 Відповісти
Всі працюють.
І Зєля теж.Черговий відосік.Робота така.
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23.11.2022 19:58 Відповісти
Грьобаний ти Боневтік, замість того щоб відосики записувати віддай вже наказ бити по кацапстану всією силою нашої зброї. Бо все це ніколи не закінчиться.
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23.11.2022 20:18 Відповісти
Яку зброю виробляє Румунія?
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23.11.2022 20:34 Відповісти
а вам в "Нідерландах" то до чого знати?
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23.11.2022 22:31 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/590620-oruhie_proizvedennoe_iz_ukrainskogo_metalla_prodolhaet_ubivatj_ukraintsev
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23.11.2022 21:48 Відповісти
Правильно, Молодець, підтримую. Україна переможе!
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24.11.2022 05:40 Відповісти
 
 