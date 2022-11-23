Всі служби працюють, ми все це відновимо і все це пройдемо, - Зеленський про наслідки пошкодження інфраструктури
Місцева влада та всі служби працюють над відновленням світла та водопостачання, що було пошкодженого внаслідок чергових ракетних ударів з боку російської федерації.
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, повідомляє Укрінформ.
Зеленський нагадав, що сьогодні, 23 листопада, Європейський парламент визнав російську федерацію державою-спонсором тероризму. Він подякував усім європарламентаріям.
"А потім росія довела всьому світу, що це правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по наших людях. Результат трагічний – велика кількість поранених, є загиблі", – зазначив Президент.
Він висловив співчуття всім, хто втратив рідних і близьких.
"Що стосується світла і водопостачання, всі працюють, енергетики працюють, ДСНС, працюють всі, місцева влада. Завдання поставлено. Ми все це відновимо і все це пройдемо, тому що ми з вами - незламний народ. Дякую вам усім! Бережіть себе", – наголосив Зеленський.
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Дайте ваше визначення шо таке "повний блекаут"? Якщо по всій Україні нема світла, а є тільки в Зєлі і Данілова (судячи по відосікам), то це повний блекаут чи ще ні?
не починай на друге коло, бо становиться нецікаво розмоляти з розумово ограніченою тваринкою...
Не хочеш другого кола - стули писок. as simple as this
В кожного свої вподобання...
ти так сам себе розвеселюєш? смайлами?
мабуть мій попередній висновок про твою адекватність був упередженим і помилковим...
Продовжуй.
ok, then pick up your saliva after yourself - make the place clean.
next time do smiley faces only and homework mandatory..
скажу тобі чесно - таких як ти придурків, ще в мене не було...
ти в цьому сенсі унікум!
хоча придурковаті смайликі вже зникли і це прогрес!
ви такі предсказуємі, кацапапи, що навіть не смішно....
Також, з цих питань, доповідали і голови ОДА разом з першими заступниками з воєнних питань !!!
За три роки, сидячи на владних посадах, всі вони, мабуть, забезпечили завчасне та повне виконання своїх персональних обов'язків відповідно до вимог законодавства в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!!
Стефанчук-Зеленський за результатами заслуховування та реальним станом справ в галузях економіки і адміністративно-територіальних об'єднаннях, зрозуміють хто виконав свої обов'язки, а хто їх САБОТУВАВ!!! На сьогодні діє в Україні правовий режим Воєнного стану, тому і кримінальна відповідальність за дії / бездіяльність, відповідна!!!
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І Зєля теж.Черговий відосік.Робота така.