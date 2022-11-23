Все службы работают, мы все это восстановим и все это пройдем, - Зеленский о последствиях повреждения инфраструктуры
Местные власти и все службы работают над восстановлением света и водоснабжения, которые были повреждены в результате очередных ракетных ударов со стороны российской федерации.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, сообщает Укринформ.
Зеленский напомнил, что сегодня, 23 ноября, Европейский парламент признал российскую федерацию государством-спонсором терроризма. Он поблагодарил всех европарламентариев.
"А потом россия доказала всему миру, что это правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по нашим людям. Результат трагический – большое количество раненых, есть погибшие", – отметил президент.
Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких.
"Что касается света и водоснабжения, все работают, энергетики работают, ГСЧС, работают все, местные власти. Задача поставлена. Мы все это восстановим и все это пройдем, потому что мы с вами - несокрушимый народ. Спасибо вам всем! Берегите себя", – подчеркнул Зеленский.
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Дайте ваше визначення шо таке "повний блекаут"? Якщо по всій Україні нема світла, а є тільки в Зєлі і Данілова (судячи по відосікам), то це повний блекаут чи ще ні?
не починай на друге коло, бо становиться нецікаво розмоляти з розумово ограніченою тваринкою...
Не хочеш другого кола - стули писок. as simple as this
В кожного свої вподобання...
ти так сам себе розвеселюєш? смайлами?
мабуть мій попередній висновок про твою адекватність був упередженим і помилковим...
Продовжуй.
ok, then pick up your saliva after yourself - make the place clean.
next time do smiley faces only and homework mandatory..
скажу тобі чесно - таких як ти придурків, ще в мене не було...
ти в цьому сенсі унікум!
хоча придурковаті смайликі вже зникли і це прогрес!
ви такі предсказуємі, кацапапи, що навіть не смішно....
Також, з цих питань, доповідали і голови ОДА разом з першими заступниками з воєнних питань !!!
За три роки, сидячи на владних посадах, всі вони, мабуть, забезпечили завчасне та повне виконання своїх персональних обов'язків відповідно до вимог законодавства в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!!
Стефанчук-Зеленський за результатами заслуховування та реальним станом справ в галузях економіки і адміністративно-територіальних об'єднаннях, зрозуміють хто виконав свої обов'язки, а хто їх САБОТУВАВ!!! На сьогодні діє в Україні правовий режим Воєнного стану, тому і кримінальна відповідальність за дії / бездіяльність, відповідна!!!
‼️⚔️🇺🇦❤️😠😡✊🙊🙉🙈🤷♂️🤬🇸🇪🇫🇮🇦🇿🇯🇵🇳🇴🇪🇺🇪🇪🇹🇷🇬🇧🇺🇸🇱🇹🇮🇩🇩🇪🇨🇿🇨🇦‼️⚔️🇺🇦❤️
І Зєля теж.Черговий відосік.Робота така.