Все службы работают, мы все это восстановим и все это пройдем, - Зеленский о последствиях повреждения инфраструктуры

Местные власти и все службы работают над восстановлением света и водоснабжения, которые были повреждены в результате очередных ракетных ударов со стороны российской федерации.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, сообщает Укринформ.

Зеленский напомнил, что сегодня, 23 ноября, Европейский парламент признал российскую федерацию государством-спонсором терроризма. Он поблагодарил всех европарламентариев.

"А потом россия доказала всему миру, что это правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по нашим людям. Результат трагический – большое количество раненых, есть погибшие", – отметил президент.

Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

"Что касается света и водоснабжения, все работают, энергетики работают, ГСЧС, работают все, местные власти. Задача поставлена. Мы все это восстановим и все это пройдем, потому что мы с вами - несокрушимый народ. Спасибо вам всем! Берегите себя", – подчеркнул Зеленский.

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