РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8608 посетителей онлайн
Новости
4 018 55

Все службы работают, мы все это восстановим и все это пройдем, - Зеленский о последствиях повреждения инфраструктуры

Местные власти и все службы работают над восстановлением света и водоснабжения, которые были повреждены в результате очередных ракетных ударов со стороны российской федерации.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, сообщает Укринформ.

Зеленский напомнил, что сегодня, 23 ноября, Европейский парламент признал российскую федерацию государством-спонсором терроризма. Он поблагодарил всех европарламентариев.

"А потом россия доказала всему миру, что это правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по нашим людям. Результат трагический – большое количество раненых, есть погибшие", – отметил президент.

Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

"Что касается света и водоснабжения, все работают, энергетики работают, ГСЧС, работают все, местные власти. Задача поставлена. Мы все это восстановим и все это пройдем, потому что мы с вами - несокрушимый народ. Спасибо вам всем! Берегите себя", – подчеркнул Зеленский.

Смотрите также: Зеленский: По всей стране разворачивается новый проект поддержки людей - "Пункты несокрушимости". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) энергетика (2572)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Обіцяні шашлики вже відбули .
показать весь комментарий
23.11.2022 18:30 Ответить
+9
*******, тут восстанавливать теперь смысл не большой, потому-что ******** снова. И на уступки идти нельзя, ***** ты вообще свои видосы обосраные пилишь, вафля коломойская, *******
показать весь комментарий
23.11.2022 19:54 Ответить
+8
Наш херой🤡
показать весь комментарий
23.11.2022 18:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вже енергетичний колапс чи ще ні? Поділіться думкою, спеціалісти в енергетичній галузі... Наскільки є шанс, що повного блекауту не буде?
показать весь комментарий
23.11.2022 18:26 Ответить
Сьогодні я - спеціаліст в енергетичній галузі .
Дайте ваше визначення шо таке "повний блекаут"? Якщо по всій Україні нема світла, а є тільки в Зєлі і Данілова (судячи по відосікам), то це повний блекаут чи ще ні?
показать весь комментарий
23.11.2022 18:39 Ответить
Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» возобновилась
показать весь комментарий
23.11.2022 19:31 Ответить
Тут все детально пояснили:https://www.youtube.com/watch?v=ANr12M19oBc&t=1s
показать весь комментарий
23.11.2022 19:07 Ответить
Обіцяні шашлики вже відбули .
показать весь комментарий
23.11.2022 18:30 Ответить
По Украине ракетами по росии видосиками
показать весь комментарий
23.11.2022 22:24 Ответить
Наш херой🤡
показать весь комментарий
23.11.2022 18:35 Ответить
пів звичайної кількісті форрумчан в цей час нема на сайті...
показать весь комментарий
23.11.2022 18:36 Ответить
Я його не ношу. Я його даю тобі, шоб ти поревів
показать весь комментарий
23.11.2022 19:03 Ответить
та ладно, сам же признався що воно в тебе є.
не починай на друге коло, бо становиться нецікаво розмоляти з розумово ограніченою тваринкою...
показать весь комментарий
23.11.2022 19:06 Ответить
Ну так, є спеціально для тебе
Не хочеш другого кола - стули писок. as simple as this
показать весь комментарий
23.11.2022 19:11 Ответить
there is no-one simplest than you - as simple as that.
показать весь комментарий
23.11.2022 19:14 Ответить
your move, idiot, do not push the break...
показать весь комментарий
23.11.2022 19:17 Ответить
ти таки мазохіст Тобі подобається, коли тебе макають у гівно. Ну то добре
показать весь комментарий
23.11.2022 19:25 Ответить
все чекав коли гімно почне за гімно - ти не забарився, мoлoдець виправдав надії...
показать весь комментарий
23.11.2022 19:35 Ответить
Ти чекав на гімно? Ти дивний
В кожного свої вподобання...
показать весь комментарий
23.11.2022 19:40 Ответить
від тебе? - так, чекав і ти виправдав...
показать весь комментарий
23.11.2022 19:49 Ответить
Навіщо ти чекав на гімно? Не фіксуйся на ньому. В світі багато всього красивого
показать весь комментарий
23.11.2022 19:54 Ответить
і знову пішли недоречні смайли...
ти так сам себе розвеселюєш? смайлами?
мабуть мій попередній висновок про твою адекватність був упередженим і помилковим...
показать весь комментарий
23.11.2022 19:59 Ответить
Ти мене розважаєш. Коли дивлюся на твої потуги, то мені стає весело
Продовжуй.
показать весь комментарий
23.11.2022 21:28 Ответить
на бутилку присядь - там сама для тебе розвага.
показать весь комментарий
23.11.2022 21:31 Ответить
is that it?
ok, then pick up your saliva after yourself - make the place clean.
показать весь комментарий
23.11.2022 19:24 Ответить
Дивлюся сцана жилетка діє на тебе добре . Повеселішав, каменти строчиш. Молодець Звертайся коли ще треба буде
показать весь комментарий
23.11.2022 19:28 Ответить
do some training for you in English but se you are not ready for this..
next time do smiley faces only and homework mandatory..
показать весь комментарий
23.11.2022 19:31 Ответить
Вибачай, нема де тренувати обсентну лексику англійської. Із наявних поблизу підарасів в мене тільки ти...
показать весь комментарий
23.11.2022 19:39 Ответить
пожував свою засцяну жілєтку? - це було тільки першим пунктом завдання.
скажу тобі чесно - таких як ти придурків, ще в мене не було...
ти в цьому сенсі унікум!
хоча придурковаті смайликі вже зникли і це прогрес!
показать весь комментарий
23.11.2022 19:46 Ответить
"жувати засцяну жилетку"? Фу, які дивні в тебе мрії
показать весь комментарий
23.11.2022 19:47 Ответить
фу, які в тебе дивні звичкі
показать весь комментарий
23.11.2022 19:50 Ответить
Не займайся проекціями на мене своїх бажань
показать весь комментарий
23.11.2022 19:55 Ответить
коллегію з за перегородки кликнув, що б вона тебе підлайкала?
ви такі предсказуємі, кацапапи, що навіть не смішно....
показать весь комментарий
23.11.2022 19:12 Ответить
Мабуть на ботофермах немає генераторів.)))
показать весь комментарий
23.11.2022 18:48 Ответить
Сергей Сергей, Зеленский в первую очередь выделит генератор на ботоферму чем на больницу , у него свои приоритеты в жизни
показать весь комментарий
24.11.2022 08:15 Ответить
Зеленський може і виділить. А інші?
показать весь комментарий
27.11.2022 18:12 Ответить
У боксі удар у переносицю "засвічує одразу два підфарники".
показать весь комментарий
23.11.2022 18:46 Ответить
Боляче за Україну, боляче за людей. Не має сили ні читати ні писати. Тримайтесь
показать весь комментарий
23.11.2022 18:47 Ответить
Мабуть, Стефанчуку-Зеленському, в присутності Шмигаля, Данилова та ДБР і СБУ, кожен міністр особисто доповів затверджені Плани з технічного прикриття своєї галузі національної економіки, а Мінфін щодо надійного фінзабезпечення цього питання!!

Також, з цих питань, доповідали і голови ОДА разом з першими заступниками з воєнних питань !!!
За три роки, сидячи на владних посадах, всі вони, мабуть, забезпечили завчасне та повне виконання своїх персональних обов'язків відповідно до вимог законодавства в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!!
Стефанчук-Зеленський за результатами заслуховування та реальним станом справ в галузях економіки і адміністративно-територіальних об'єднаннях, зрозуміють хто виконав свої обов'язки, а хто їх САБОТУВАВ!!! На сьогодні діє в Україні правовий режим Воєнного стану, тому і кримінальна відповідальність за дії / бездіяльність, відповідна!!!
‼️⚔️🇺🇦❤️😠😡✊🙊🙉🙈🤷‍♂️🤬🇸🇪🇫🇮🇦🇿🇯🇵🇳🇴🇪🇺🇪🇪🇹🇷🇬🇧🇺🇸🇱🇹🇮🇩🇩🇪🇨🇿🇨🇦‼️⚔️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
23.11.2022 19:05 Ответить
*******, тут восстанавливать теперь смысл не большой, потому-что ******** снова. И на уступки идти нельзя, ***** ты вообще свои видосы обосраные пилишь, вафля коломойская, *******
показать весь комментарий
23.11.2022 19:54 Ответить
Всі працюють.
І Зєля теж.Черговий відосік.Робота така.
показать весь комментарий
23.11.2022 19:58 Ответить
Грьобаний ти Боневтік, замість того щоб відосики записувати віддай вже наказ бити по кацапстану всією силою нашої зброї. Бо все це ніколи не закінчиться.
показать весь комментарий
23.11.2022 20:18 Ответить
Яку зброю виробляє Румунія?
показать весь комментарий
23.11.2022 20:34 Ответить
а вам в "Нідерландах" то до чого знати?
показать весь комментарий
23.11.2022 22:31 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/590620-oruhie_proizvedennoe_iz_ukrainskogo_metalla_prodolhaet_ubivatj_ukraintsev
показать весь комментарий
23.11.2022 21:48 Ответить
Правильно, Молодець, підтримую. Україна переможе!
показать весь комментарий
24.11.2022 05:40 Ответить
 
 