Польша просит Германию передать Украине системы Patriot, ранее предложенные Варшаве

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что попросил Германию передать Украине предложенные Варшаве системы противоракетной обороны Patriot и разместить их на западной границе страны с Польшей.

К такой инициативе, как сказал министр, его побудили новые ракетные удары РФ по Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Это защитит Украину от дальнейших жертв и обесточивания и повысит безопасность на нашей восточной границе", - убежден Блащак.

Напомним, ранее стало известно, что Варшава принимает предложение Германии о размещении систем Patriot на своей территории у границы с Украиной.

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Днем ​​23 ноября была объявлена ​​воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской, Николаевской и других областях.

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.

На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская перешла в режим полного блекаута.

Воздушные силы сообщают, что Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожило 51. По данным Нацполиции, российские ракеты попали по 16 объектам инфраструктуры, погибли 10 человек.

Украина созвала заседание Совета безопасности ООН.