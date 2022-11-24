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Новости Война
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Польша просит Германию передать Украине системы Patriot, ранее предложенные Варшаве

зрк,patriot

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что попросил Германию передать Украине предложенные Варшаве системы противоракетной обороны Patriot и разместить их на западной границе страны с Польшей.

К такой инициативе, как сказал министр, его побудили новые ракетные удары РФ по Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Это защитит Украину от дальнейших жертв и обесточивания и повысит безопасность на нашей восточной границе", - убежден Блащак.

Напомним, ранее стало известно, что Варшава принимает предложение Германии о размещении систем Patriot на своей территории у границы с Украиной.

Читайте также: Из-за российских ракетных обстрелов временно обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС, - Минэнерго

Днем ​​23 ноября была объявлена ​​воздушная тревога в большинстве областей Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской, Николаевской и других областях.

Жители Киева слышали звуки взрывов в разных районах. По информации властей, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Известно о погибших и пострадавших.

На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская перешла в режим полного блекаута.

Воздушные силы сообщают, что Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет, ПВО уничтожило 51. По данным Нацполиции, российские ракеты попали по 16 объектам инфраструктуры, погибли 10 человек.

Украина созвала заседание Совета безопасности ООН.

Автор: 

Германия (7082) оружие (10273) Польша (8520) Блащак Мариуш (79)


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Топ комментарии
+20
Без санкції Штатів Петріоти все одно ніхто не дасть
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24.11.2022 00:26 Ответить
+19
Ось і дивиться, хто є твій брат.
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24.11.2022 00:23 Ответить
+16
Саме цей уряд - всупереч десятиліттям державної практики - вирішив підтримати Україну необхідною їй зброєю в її щоденній мужній оборонній боротьбі, заявив 23 листопада, виступаючи в Бундестазі, канцлер Німеччини Олаф Шольц.

І пліч-о-пліч з нашими найближчими союзниками, - додав соціал-демократичний канцлер, - ми будемо робити це до тих пір, поки ця безглузда, жорстока, злочинна війна не буде припинена.
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24.11.2022 00:28 Ответить
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Ось і дивиться, хто є твій брат.
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24.11.2022 00:23 Ответить
Просто Польше не нравится когда по ним пуляют кривыми ракетами случайно.
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24.11.2022 00:30 Ответить
Крива ракета збивала кацапську біля кордону з Польщею.
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24.11.2022 06:11 Ответить
просто комусь взападло, що їхніх громадян вже вбивають у чужій війні.
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24.11.2022 13:02 Ответить
Фіг там Німеччина дасть, бо це не збереже "ліцо пуціна"
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24.11.2022 00:25 Ответить
Ви мабуть пропустили багато подій. Німці вже дають зброї більш за всіх у Європі. І на ***** їм вже пох
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24.11.2022 02:06 Ответить
Зато Гепарды без патронов дают без проблем.
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24.11.2022 10:29 Ответить
Без санкції Штатів Петріоти все одно ніхто не дасть
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24.11.2022 00:26 Ответить
Краще їх дали б самі США -їх там приблизно 480 штук на складах лежить,і багато з яких ще мабуть рейгана бачили і явно вже ніяких секретів не несуть
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24.11.2022 09:31 Ответить
Саме цей уряд - всупереч десятиліттям державної практики - вирішив підтримати Україну необхідною їй зброєю в її щоденній мужній оборонній боротьбі, заявив 23 листопада, виступаючи в Бундестазі, канцлер Німеччини Олаф Шольц.

І пліч-о-пліч з нашими найближчими союзниками, - додав соціал-демократичний канцлер, - ми будемо робити це до тих пір, поки ця безглузда, жорстока, злочинна війна не буде припинена.
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24.11.2022 00:28 Ответить
А що таке? Рядом пуляє...дайте нам і по більше, самі розбиремось .,потім скажете Дякую
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24.11.2022 00:38 Ответить
Patriot jest amerikanskije sistemi,bez nix razresenyje nikto nedast.Pocemu stati nexocet takix davat?mozet bojatsia stob nepopali v ruki kacapov
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24.11.2022 00:40 Ответить
Полюбила поляків. Розумні, швидко відставили всі віковічні чвари і стали братами-слов'янами
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24.11.2022 00:54 Ответить
В першу чергу хочуть убезпечити себе від обстрілів, що цілком зрозуміло.
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24.11.2022 06:15 Ответить
✔️
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24.11.2022 13:19 Ответить
Вот кто реальные друзья
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24.11.2022 01:06 Ответить
це дійсно по-братські! та й, в очевидь, Patriot нам потрібніший зараз! Сподіваємось на розсудливість Німеччини !!
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24.11.2022 01:10 Ответить
Да не надо передавать Украине - просто пусть стоят близко к границе.
Крокодилы летают, но низко-низко ...
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24.11.2022 02:04 Ответить
Про летающих крокодилов - это из анекдота. Это не про ракеты.
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24.11.2022 02:15 Ответить
Польща поки що має лише дві системи Patriot, які, до того ж, не будуть введені в експлуатацію до літа 2023 року. Ще шість систем були замовлені, але ще не доставлені.
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24.11.2022 06:52 Ответить
Німеччина зганьбилася політично, в подальшому, вона не заслуговує на прлвідну роль в Європі.
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24.11.2022 08:00 Ответить
Німеччина на другому місці після США по фінансовій підтримці України.
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24.11.2022 08:11 Ответить
Widzę że troll proniemiecki żyje też na ukrainie. Rozumiem waszą miłość do Niemiec z tym że pamiętajcie Niemcy zawsze chcieli likwidacji słowiańszczyzny nawet jeśli obiecywali wam II wojnie państwo ukraińskie. Śmierć szwabom i kacapom.
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24.11.2022 10:29 Ответить
Panie Szymonie, ale fakty, fakty. Niemcy dużo już dały, w tym IRIS-T, którego nawet ich wojsko nie ma.
(jakby co, niemiecka flaga z powodu VPN w pracy, piszę z zaśnieżonej Warszawy)
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24.11.2022 12:42 Ответить
В Германии обучились наши воины на базе Рамштайн...10 000 солдат и офицеров ЗСУ....и все за счёт немецких налогоплательщиков...за системы вооружений немецких скромно промолчу...😛а то зрада зрадная попре...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
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24.11.2022 10:16 Ответить
полякам не пох...й
чехам не пох...й
всім прибалтам не пох...й
бо близько до рф або України.
і всі ці дежави пам,ятають сссровську окупацію
у німців пам,ять відбило......
на що розраховують??? що раша зупиниться в польщі???
швейцарці, просто гандони..
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24.11.2022 12:12 Ответить
полякам велика повага за підтримку
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24.11.2022 12:44 Ответить
мало хто знає, що петріоти це неймовірно дорогий комплекс. тарас чмут про це дуже багато розказував - дивіться його на мілітарному в ютубі. нам потрібні іріс або норвезький насамс - вони після війни будуть дуже недорогими у експлуатації.
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24.11.2022 13:01 Ответить
нужно не Пэтриот, а КР AGM, Томагавк, Скальп для разрушения инфраструктуры БНР и Крыма. Во Вторую мировую никто не стеснялся разрушить структуру 3 рейха
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24.11.2022 15:32 Ответить
У Гитлера не было ядерного оружия.
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24.11.2022 16:21 Ответить
Зато были ФАУ-1,2 которых не было у англичан...Гасить в отместку по инфраструктурам приграничных н.п. россияк необходимо, дабы им не повадно было громить безнаказано наши гражданские объекты..Дядя Сэм со старушкой Европой всегда будут сдерживать путлера от применения ЯО
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24.11.2022 17:05 Ответить
Разумный план для поляков. Лучше перехватить ракеты над Украиной, чем над Польшей. А нам бонусом идёт знакомство с этой системой и защита западных областей.
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25.11.2022 01:19 Ответить
 
 