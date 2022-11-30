Семьям мобилизованным в Якутии раздали лед. ВИДЕО
В Якутии, регионе Российской Федерации семьям мобилизованных мужчин выдали бесплатный лед.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
Ранее мэр Якутска Евгений Григорьев объявил, что семьи мобилизованных могут один раз получить бесплатный борщевой набор.
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+30 Myron Burke
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+29 Алекс Мышкевич
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+26 ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
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Море Лаптевых как раз и омывает Якутию.
із навоза буде робити пам'ятники
може тому що Путіна немає? 😕
Пьешь как кисель
Третя - кіло каштанів нелуплених!
Четверта - жмут реп'яхів!
П'ята - стильна панамка-лодочка з тогорічної газети!
Оце *** ФАРТ!!!
А от забагнеться якутьському джентльмену перехилити коктейль або фраппе - що він робитиме без льоду, га?
у нього глазкі й так заплившиє, від народження 😂
Це ж зкріпа!
А зараз? От і будуть "жмура" льодом перекладать і зберігать до весни!
Цікаво, а пані знає, чим такі фокуси закінчуються?
Они всё равно обменяют их на лёд.
В Украину воевать -
Здесь Хаймарсы его ждут,
Чтобы встретить и обнять...