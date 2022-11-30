Семьям мобилизованным в Якутии раздали лед. ВИДЕО

В Якутии, регионе Российской Федерации семьям мобилизованных мужчин выдали бесплатный лед.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Ранее мэр Якутска Евгений Григорьев объявил, что семьи мобилизованных могут один раз получить бесплатный борщевой набор.