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Семьям мобилизованным в Якутии раздали лед. ВИДЕО

В Якутии, регионе Российской Федерации семьям мобилизованных мужчин выдали бесплатный лед.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Ранее мэр Якутска Евгений Григорьев объявил, что семьи мобилизованных могут один раз получить бесплатный борщевой набор.

россия (96446) мобилизация (2829)


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Топ комментарии
+30
ладно посмеюсь с вами

Вот так :
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30.11.2022 01:04 Ответить
+29
Якутский водопровод 😢

А ненецкий унитаз - две палки:
на одну опираться, а другой от стаи
🐺 🐺 отмахиваться 😂
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30.11.2022 00:38 Ответить
+26
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30.11.2022 00:33 Ответить
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Страница 2 из 2
"Чебурашку" вони вже давно продали японцям! Ще при Єльцині
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30.11.2022 05:26 Ответить
Чибиркулів, по 10 на рило . Ну а як будуть бузити... то теж з закінченням на "-юлів" 😂
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30.11.2022 18:05 Ответить
У вас географический кретинизм
Море Лаптевых как раз и омывает Якутию.
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30.11.2022 00:48 Ответить
То есть морские лапти им не светят? Ваще капец
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30.11.2022 00:51 Ответить
ну почему же... если к нам приедут - мы им сплетем. Специальные.
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30.11.2022 01:15 Ответить
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30.11.2022 00:33 Ответить
🤯
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30.11.2022 00:35 Ответить
Лед среди зимы? И кто то еще защищает ети *малые народы*. Чтобы они твари уже передохли
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30.11.2022 00:35 Ответить
щось згадав якутського скульптора.
із навоза буде робити пам'ятники
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30.11.2022 00:35 Ответить
ХА ХА ХА ХА ХА ХАААААА!!!!!!!!!!
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30.11.2022 00:37 Ответить
путинХуйло!!!!!!!!!!!!!!
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30.11.2022 00:38 Ответить
Скоро будут воздух в качестве гробовых выдавать
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30.11.2022 00:37 Ответить
Ні, земляки, це вже поза моєю уявою....
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30.11.2022 00:40 Ответить
Повністю вироджений (в національному плані) "малий народ". І таких на раші десятки.
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30.11.2022 00:41 Ответить
Так кругом і так повно льоду
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30.11.2022 00:43 Ответить
ви нічєго нє панімаєтє. ета скрєпи. народ хочєт жить как прєдки. главнає чтоб без бендєри. єго скоро рамзанка диров паймаєт і в маскву прівєзєт.
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30.11.2022 00:46 Ответить
Иметь кучу алмазов и других ценных ресурсов и жить в такой убогости. Яркий пример колониального народа
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30.11.2022 00:55 Ответить
мда, на Алясці якось воно інакше....

може тому що Путіна немає? 😕
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30.11.2022 02:13 Ответить
В точку, але на жаль, якути в більшості вже так деградували, що не можуть усвідомити, хто насправді є їхнім ворогом
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30.11.2022 02:27 Ответить
Сьогодні лід, а завтра сніг видадуть.
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30.11.2022 00:58 Ответить
А тем, кто будет себя хорошо вести еще дадут сосульку
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30.11.2022 01:06 Ответить
Не дадуть, бо відсмоктують вони там і так кожного дня. Додаткова стимуляція то вже занадто.
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30.11.2022 05:56 Ответить
Все просто. Режим признан террористическим и чмобики являются частью этого режима. Любое сотрудничество с чмобиками - токсично ибо можно залететь под санкции за сотрудничество с террористами. Банковская сфера уже старается избавится от этих элементов, их не пускают в бары, помогать им не хотят. Чмобики это изгои даже у себя на родине...
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30.11.2022 01:07 Ответить
А їм же вроді капусту свіжу обіцяли разом з буряком. Шо, вже всьо? По дорозі до Якутії всі овочі кончілісь?
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30.11.2022 01:17 Ответить
Замерзли
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30.11.2022 03:29 Ответить
Кінчені.
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30.11.2022 01:44 Ответить
И пять брусков замороженной водки накинте им на плоское рыло
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30.11.2022 01:49 Ответить
Водка за -30 уже становится вязкой.
Пьешь как кисель
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30.11.2022 02:30 Ответить
Друга хвиля "допомоги" - мішок снігу!
Третя - кіло каштанів нелуплених!
Четверта - жмут реп'яхів!
П'ята - стильна панамка-лодочка з тогорічної газети!
Оце *** ФАРТ!!!
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30.11.2022 01:53 Ответить
Стібаємось...
А от забагнеться якутьському джентльмену перехилити коктейль або фраппе - що він робитиме без льоду, га?
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30.11.2022 01:58 Ответить
навіщо якутському джентльмену коктейль?
у нього глазкі й так заплившиє, від народження 😂
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30.11.2022 02:16 Ответить
Ніт. Якутський джентльмен вживає огнєнную воду, просто наливши її в граньоний. Вона достатньо охолоне ще у процесі наливання.
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30.11.2022 02:30 Ответить
«Лиццо рука!» І оце нас «освободжать» прийшло. Точно нація виродженців, алкашів. цікаво, їм самим не соромно зі свого життя.
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30.11.2022 02:20 Ответить
Яке там соромно?! Вони переконані, що всі навколо повинні жити саме так.
Це ж зкріпа!
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30.11.2022 02:32 Ответить
Один нюанс випускають з уваги : в Якутії - вічна мерзлота Взимку промерзає і верхній шар відталого за літо грунту Привезуть "чмобіка" Треба хоронить А як? При СРСР робили простіше - ями копали заздалегідь Ще влітку викопували екскаватором ями рядами Померла людина - прийшли на кладовище, сніг з ями вигребли, поставили труну Розбили купу гунту ломом і присипали так-сяк Весна прийшла Грунт розтанув Прийшли на могилу і сформували надгробок
А зараз? От і будуть "жмура" льодом перекладать і зберігать до весни!
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30.11.2022 06:05 Ответить
и где же т севере жил? как то смешно читать твои посты. за ямы сам знаешь, а за ведро горячей воды товарищ говорил!
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01.12.2022 08:15 Ответить
О, бачу пані завітала на "Цензор", щоб посмердіти лаптями .
Цікаво, а пані знає, чим такі фокуси закінчуються?
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04.12.2022 13:34 Ответить
Наверное, Снежную Королеву боярой подпоили да под шумок ледяные махинации учинили.
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30.11.2022 02:55 Ответить
Є така приказка, снігу взимку не допросишся. А от Пуйлостан - щедра країна, снігу та льоду взимку для своїх громадян не жаліє...
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30.11.2022 03:08 Ответить
Але здалося, що це такий собі ремейк фільму "Мільйон способів загинути на Дикому Заході", проте за сюжетом лід добувають в одному місці а голову трощать в іншому. Шкода, що сцену з масовим зняттям капелюхів перед доляром не показали...
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30.11.2022 03:20 Ответить
А нєграм - валянки і фуфайки роздайте
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30.11.2022 03:56 Ответить
Якутів - величезна світова копалина цінних ресурсів та дорогоцінних металів.
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30.11.2022 04:18 Ответить
Может это тот "лед", который Уолтер Уайт варил?
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30.11.2022 04:19 Ответить
и даже если очень захотеть, то опнуть ракетой по инфраструктуре не получится
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30.11.2022 04:38 Ответить
В Якутії, взимку безкоштовний лід! Нарешті встали з колін! От тепер заживуть! Як тобі таке, Ілон Маск?
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30.11.2022 05:23 Ответить
Як насміхаються...
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30.11.2022 06:27 Ответить
кал-это запах родины кацапа
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30.11.2022 07:18 Ответить
А з чого це така доброчинність?? Вони що,не можуть самі того льоду напиляти??
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30.11.2022 07:20 Ответить
А зачем якутам золото и алмазы ?
Они всё равно обменяют их на лёд.
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30.11.2022 07:32 Ответить
Ці малі народи ще гірше бидло, а ніж «великий рузкій народ».
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30.11.2022 07:55 Ответить
V nekotorom smisle da, potomu, chto oni "maļeņkije".
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30.11.2022 21:08 Ответить
найбільше мені сподобалось, що він безкоштовний..., це ж треба, якби не попали ці якути в нашу країну, то лід був би за гроші, а так - везіння...
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30.11.2022 09:16 Ответить
конченные на всю голову............................********.........рога и копыта оленей высылайте чтоб быстрее драпать из УКРАИНЫ!черных пакетов высылайте...................................
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30.11.2022 09:57 Ответить
да вы так якутов совсем разбалуете!
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30.11.2022 10:42 Ответить
Они из него будут чум строить (или холер)
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30.11.2022 11:18 Ответить
Ой не ехал бы якут,
В Украину воевать -
Здесь Хаймарсы его ждут,
Чтобы встретить и обнять...
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30.11.2022 14:37 Ответить
лет через тысячу якутов будут откапывать как мамонтов изо льда. вот народу будет веселье, а ученым очередная загадка природы...
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30.11.2022 15:51 Ответить
Бесплатний льод,цеж надо,во субсідія.
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30.11.2022 16:15 Ответить
А ягель якутам видають до льоду?
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30.11.2022 17:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=udk2FzwtVvU
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30.11.2022 19:20 Ответить
Кому приходилось кушать якутского борща ??!!! Поделитесь впечатлениями, как он на вкус, на выгляд !
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30.11.2022 20:56 Ответить
ты же кушаешь укранскую пиццу! как впечатление? на севере проживало и проживает много украицев поэтому твой сарказм ни к месту
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01.12.2022 08:54 Ответить
Ну да, им же капуста не доходит. тока ягель.
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01.12.2022 10:07 Ответить
Мне кажется, там до борща не доходит, они там парной (сырой )олениной питаются . О строганине я ужо молчу. Потому они там все глистатые, бо в медвежатине с оленятиной - сплошные глисты с палочками.
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01.12.2022 10:11 Ответить
Вот не достает в сюжете вишенки на тортике, шобы кацап на камеру пос.яв на той лiд, ще й поковзався.
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01.12.2022 10:06 Ответить
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