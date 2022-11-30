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Сім’ям мобілізованим у Якутії роздали лід. ВIДЕО

У Якутії, регіоні Російської Федерації, родинам мобілізованих чоловіків видали безкоштовний лід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Раніше мер Якутська Євген Григор'єв оголосив, що сім'ї мобілізованих можуть один раз отримати безкоштовний борщовий набір.

Автор: 

росія (66461) мобілізація (3141)


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Топ коментарі
+30
ладно посмеюсь с вами

Вот так :
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30.11.2022 01:04 Відповісти
+29
Якутский водопровод 😢

А ненецкий унитаз - две палки:
на одну опираться, а другой от стаи
🐺 🐺 отмахиваться 😂
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30.11.2022 00:38 Відповісти
+26
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30.11.2022 00:33 Відповісти
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"Чебурашку" вони вже давно продали японцям! Ще при Єльцині
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30.11.2022 05:26 Відповісти
Чибиркулів, по 10 на рило . Ну а як будуть бузити... то теж з закінченням на "-юлів" 😂
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30.11.2022 18:05 Відповісти
У вас географический кретинизм
Море Лаптевых как раз и омывает Якутию.
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30.11.2022 00:48 Відповісти
То есть морские лапти им не светят? Ваще капец
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30.11.2022 00:51 Відповісти
ну почему же... если к нам приедут - мы им сплетем. Специальные.
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30.11.2022 01:15 Відповісти
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30.11.2022 00:33 Відповісти
🤯
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30.11.2022 00:35 Відповісти
Лед среди зимы? И кто то еще защищает ети *малые народы*. Чтобы они твари уже передохли
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30.11.2022 00:35 Відповісти
щось згадав якутського скульптора.
із навоза буде робити пам'ятники
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30.11.2022 00:35 Відповісти
ХА ХА ХА ХА ХА ХАААААА!!!!!!!!!!
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30.11.2022 00:37 Відповісти
путинХуйло!!!!!!!!!!!!!!
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30.11.2022 00:38 Відповісти
Скоро будут воздух в качестве гробовых выдавать
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30.11.2022 00:37 Відповісти
Ні, земляки, це вже поза моєю уявою....
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30.11.2022 00:40 Відповісти
Повністю вироджений (в національному плані) "малий народ". І таких на раші десятки.
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30.11.2022 00:41 Відповісти
Так кругом і так повно льоду
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30.11.2022 00:43 Відповісти
ви нічєго нє панімаєтє. ета скрєпи. народ хочєт жить как прєдки. главнає чтоб без бендєри. єго скоро рамзанка диров паймаєт і в маскву прівєзєт.
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30.11.2022 00:46 Відповісти
Иметь кучу алмазов и других ценных ресурсов и жить в такой убогости. Яркий пример колониального народа
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30.11.2022 00:55 Відповісти
мда, на Алясці якось воно інакше....

може тому що Путіна немає? 😕
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30.11.2022 02:13 Відповісти
В точку, але на жаль, якути в більшості вже так деградували, що не можуть усвідомити, хто насправді є їхнім ворогом
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30.11.2022 02:27 Відповісти
Сьогодні лід, а завтра сніг видадуть.
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30.11.2022 00:58 Відповісти
А тем, кто будет себя хорошо вести еще дадут сосульку
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30.11.2022 01:06 Відповісти
Не дадуть, бо відсмоктують вони там і так кожного дня. Додаткова стимуляція то вже занадто.
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30.11.2022 05:56 Відповісти
Все просто. Режим признан террористическим и чмобики являются частью этого режима. Любое сотрудничество с чмобиками - токсично ибо можно залететь под санкции за сотрудничество с террористами. Банковская сфера уже старается избавится от этих элементов, их не пускают в бары, помогать им не хотят. Чмобики это изгои даже у себя на родине...
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30.11.2022 01:07 Відповісти
А їм же вроді капусту свіжу обіцяли разом з буряком. Шо, вже всьо? По дорозі до Якутії всі овочі кончілісь?
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30.11.2022 01:17 Відповісти
Замерзли
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30.11.2022 03:29 Відповісти
Кінчені.
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30.11.2022 01:44 Відповісти
И пять брусков замороженной водки накинте им на плоское рыло
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30.11.2022 01:49 Відповісти
Водка за -30 уже становится вязкой.
Пьешь как кисель
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30.11.2022 02:30 Відповісти
Друга хвиля "допомоги" - мішок снігу!
Третя - кіло каштанів нелуплених!
Четверта - жмут реп'яхів!
П'ята - стильна панамка-лодочка з тогорічної газети!
Оце *** ФАРТ!!!
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30.11.2022 01:53 Відповісти
Стібаємось...
А от забагнеться якутьському джентльмену перехилити коктейль або фраппе - що він робитиме без льоду, га?
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30.11.2022 01:58 Відповісти
навіщо якутському джентльмену коктейль?
у нього глазкі й так заплившиє, від народження 😂
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30.11.2022 02:16 Відповісти
Ніт. Якутський джентльмен вживає огнєнную воду, просто наливши її в граньоний. Вона достатньо охолоне ще у процесі наливання.
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30.11.2022 02:30 Відповісти
«Лиццо рука!» І оце нас «освободжать» прийшло. Точно нація виродженців, алкашів. цікаво, їм самим не соромно зі свого життя.
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30.11.2022 02:20 Відповісти
Яке там соромно?! Вони переконані, що всі навколо повинні жити саме так.
Це ж зкріпа!
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30.11.2022 02:32 Відповісти
Один нюанс випускають з уваги : в Якутії - вічна мерзлота Взимку промерзає і верхній шар відталого за літо грунту Привезуть "чмобіка" Треба хоронить А як? При СРСР робили простіше - ями копали заздалегідь Ще влітку викопували екскаватором ями рядами Померла людина - прийшли на кладовище, сніг з ями вигребли, поставили труну Розбили купу гунту ломом і присипали так-сяк Весна прийшла Грунт розтанув Прийшли на могилу і сформували надгробок
А зараз? От і будуть "жмура" льодом перекладать і зберігать до весни!
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30.11.2022 06:05 Відповісти
и где же т севере жил? как то смешно читать твои посты. за ямы сам знаешь, а за ведро горячей воды товарищ говорил!
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01.12.2022 08:15 Відповісти
О, бачу пані завітала на "Цензор", щоб посмердіти лаптями .
Цікаво, а пані знає, чим такі фокуси закінчуються?
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04.12.2022 13:34 Відповісти
Наверное, Снежную Королеву боярой подпоили да под шумок ледяные махинации учинили.
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30.11.2022 02:55 Відповісти
Є така приказка, снігу взимку не допросишся. А от Пуйлостан - щедра країна, снігу та льоду взимку для своїх громадян не жаліє...
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30.11.2022 03:08 Відповісти
Але здалося, що це такий собі ремейк фільму "Мільйон способів загинути на Дикому Заході", проте за сюжетом лід добувають в одному місці а голову трощать в іншому. Шкода, що сцену з масовим зняттям капелюхів перед доляром не показали...
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30.11.2022 03:20 Відповісти
А нєграм - валянки і фуфайки роздайте
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30.11.2022 03:56 Відповісти
Якутів - величезна світова копалина цінних ресурсів та дорогоцінних металів.
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30.11.2022 04:18 Відповісти
Может это тот "лед", который Уолтер Уайт варил?
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30.11.2022 04:19 Відповісти
и даже если очень захотеть, то опнуть ракетой по инфраструктуре не получится
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30.11.2022 04:38 Відповісти
В Якутії, взимку безкоштовний лід! Нарешті встали з колін! От тепер заживуть! Як тобі таке, Ілон Маск?
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30.11.2022 05:23 Відповісти
Як насміхаються...
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30.11.2022 06:27 Відповісти
кал-это запах родины кацапа
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30.11.2022 07:18 Відповісти
А з чого це така доброчинність?? Вони що,не можуть самі того льоду напиляти??
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30.11.2022 07:20 Відповісти
А зачем якутам золото и алмазы ?
Они всё равно обменяют их на лёд.
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30.11.2022 07:32 Відповісти
Ці малі народи ще гірше бидло, а ніж «великий рузкій народ».
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30.11.2022 07:55 Відповісти
V nekotorom smisle da, potomu, chto oni "maļeņkije".
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30.11.2022 21:08 Відповісти
найбільше мені сподобалось, що він безкоштовний..., це ж треба, якби не попали ці якути в нашу країну, то лід був би за гроші, а так - везіння...
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30.11.2022 09:16 Відповісти
конченные на всю голову............................********.........рога и копыта оленей высылайте чтоб быстрее драпать из УКРАИНЫ!черных пакетов высылайте...................................
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30.11.2022 09:57 Відповісти
да вы так якутов совсем разбалуете!
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30.11.2022 10:42 Відповісти
Они из него будут чум строить (или холер)
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30.11.2022 11:18 Відповісти
Ой не ехал бы якут,
В Украину воевать -
Здесь Хаймарсы его ждут,
Чтобы встретить и обнять...
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30.11.2022 14:37 Відповісти
лет через тысячу якутов будут откапывать как мамонтов изо льда. вот народу будет веселье, а ученым очередная загадка природы...
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30.11.2022 15:51 Відповісти
Бесплатний льод,цеж надо,во субсідія.
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30.11.2022 16:15 Відповісти
А ягель якутам видають до льоду?
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30.11.2022 17:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=udk2FzwtVvU
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30.11.2022 19:20 Відповісти
Кому приходилось кушать якутского борща ??!!! Поделитесь впечатлениями, как он на вкус, на выгляд !
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30.11.2022 20:56 Відповісти
ты же кушаешь укранскую пиццу! как впечатление? на севере проживало и проживает много украицев поэтому твой сарказм ни к месту
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01.12.2022 08:54 Відповісти
Ну да, им же капуста не доходит. тока ягель.
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01.12.2022 10:07 Відповісти
Мне кажется, там до борща не доходит, они там парной (сырой )олениной питаются . О строганине я ужо молчу. Потому они там все глистатые, бо в медвежатине с оленятиной - сплошные глисты с палочками.
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01.12.2022 10:11 Відповісти
Вот не достает в сюжете вишенки на тортике, шобы кацап на камеру пос.яв на той лiд, ще й поковзався.
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01.12.2022 10:06 Відповісти
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