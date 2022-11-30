Сім’ям мобілізованим у Якутії роздали лід. ВIДЕО
У Якутії, регіоні Російської Федерації, родинам мобілізованих чоловіків видали безкоштовний лід.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
Раніше мер Якутська Євген Григор'єв оголосив, що сім'ї мобілізованих можуть один раз отримати безкоштовний борщовий набір.
Топ коментарі
+30 Myron Burke
показати весь коментар30.11.2022 01:04 Відповісти Посилання
+29 Алекс Мышкевич
показати весь коментар30.11.2022 00:38 Відповісти Посилання
+26 ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
показати весь коментар30.11.2022 00:33 Відповісти Посилання
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Море Лаптевых как раз и омывает Якутию.
із навоза буде робити пам'ятники
може тому що Путіна немає? 😕
Пьешь как кисель
Третя - кіло каштанів нелуплених!
Четверта - жмут реп'яхів!
П'ята - стильна панамка-лодочка з тогорічної газети!
Оце *** ФАРТ!!!
А от забагнеться якутьському джентльмену перехилити коктейль або фраппе - що він робитиме без льоду, га?
у нього глазкі й так заплившиє, від народження 😂
Це ж зкріпа!
А зараз? От і будуть "жмура" льодом перекладать і зберігать до весни!
Цікаво, а пані знає, чим такі фокуси закінчуються?
Они всё равно обменяют их на лёд.
В Украину воевать -
Здесь Хаймарсы его ждут,
Чтобы встретить и обнять...