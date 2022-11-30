Сім’ям мобілізованим у Якутії роздали лід. ВIДЕО

У Якутії, регіоні Російської Федерації, родинам мобілізованих чоловіків видали безкоштовний лід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Раніше мер Якутська Євген Григор'єв оголосив, що сім'ї мобілізованих можуть один раз отримати безкоштовний борщовий набір.