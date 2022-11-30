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Новости Видео Война
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Десять "вагнеровцев" атакуют позицию двух украинских бойцов под Бахмутом. ВИДЕО боя

Десять российских оккупантов пытались захватить позицию двух украинских воинов вблизи Бахмута.

Видеозапись боя опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Запись сделана с помощью беспилотника. Именно наличие БПЛА у украинских бойцов позволило контролировать действия "вагнеровцев" и дать им достойный отпор. Аэроразведка предупредила пост о движении оккупантов, и бойцы обильно поливали оккупантов пулементными очередями.

Смотрите также: Украинские воины уничтожили группу оккупантов из ЧВК "Вагнер" с помощью американского гранатомета MK-19. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

боевые действия (4049) Бутусов Юрий (4358) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+38
ЗСУ-справжні воїни та герої таких не здолати не перемогти...
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30.11.2022 22:01
+36
Сподіваюся, з нашими хлопцями все гаразд. Незручності в тилу така дрібничка порівняно з іхньою надважкою роботою.
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30.11.2022 22:08
+33
Нашим Воїнам Слава!
Двоє проти десяти - знали, але не відступили
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30.11.2022 22:04
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******** би .
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30.11.2022 21:55 Ответить
Миномет бы...
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30.11.2022 22:52 Ответить
Брудну бомбу з чорними пакетами.
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01.12.2022 14:22 Ответить
Коптер з десятком вогів ...
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01.12.2022 09:36 Ответить
ЗСУ-справжні воїни та герої таких не здолати не перемогти...
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30.11.2022 22:01 Ответить
Орки теж почали інтенсивно використовувати безпілотники.
Особливо вагнеровці - на цензорів є цікава стаття Бутусова про їх тактику
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30.11.2022 22:02 Ответить
Почали?
Та вони їх з самого початку використовували, і їх у них на порядок більше і не напівцивільні волонтерські аматорські, а військові з захищеними каналами зв'язку, з ПО заточеним на війну.
Спочатку літає Орлан, виявляє цілі, потім в режимі реального часу квадрокоптери коригують артилерію і танки. Так, танки також.
Як жартували мій син та його побратими "У нас тут у всіх квадрофобія".
Ви певно зовсім не уявляєте в яких пекельних умовах наші захисники воюють і найсумніше те, що НЕ ХОЧЕТЕ знати.
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30.11.2022 22:36 Ответить
Це у вагнерівців, а загалом, в російській армії, насиченість безпілотниками значно менша ніж в українській.
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30.11.2022 22:50 Ответить
Ви помиляєтеся.
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01.12.2022 07:32 Ответить
Що ви таке кажете, ну приїжджайте в Бахмут, Авдіївку подивіться самі.
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01.12.2022 09:10 Ответить
Тільки ви такий обізнаний патріот. Інші недостойні вашої персони. І більше ні в кого нема рідних на війні.
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30.11.2022 22:59 Ответить
Та тут в коментах на Ц таких повно. Якщо їхні зойки прийняти за правду, то вже треба бігти здаватись.
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01.12.2022 07:27 Ответить
Що за дурня.
Гірка правда навпаки мотивує суспільство, ну хіба окрім обожнювачів боневтіка.
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01.12.2022 07:35 Ответить
У Бутусова є стаття про післяопераційний розбір і аналіз.
Це мало б робитися для того аби врахувати помилки з метою недопущення їх повторення, впровадження вдалих рішень.
Такий же "післяопераційний аналіз" повинно робити і суспільство.
Знайти відповіді на питання:
Чому здали південь України?
Чому були кинуті на призволяще сили ТРО?
Чому стільки людей опинилося в окупації?
Чому у владній партії стільки зрадників?
Чому здали операцію по вагнерівцям?
Чому похерені ракетні та інші програми?
Бо якщо не мати інформації то і висновки будуть хибні.
І захистили Україну тікток воєни на кшалт палковніка арестовича та боневтік з єрмаком.
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01.12.2022 08:15 Ответить
Що за маячня?
Що вас так образило в моєму пості?
Не в'яжеться з солоденько-пафосними відосиками аля арестович чи карась?
Наприклад Бутусов набагато обізнаніший ніж я, але він змушений стримувати себе, бо якщо напише все що знає, йому зразу обмежать доступ на позиції.
Тому гірку правду він доносить ду-у-уже дозовано.
Мені легше, я нічим не зв'язаний і то я не все пишу що мені відомо.
А відомо мені дуже-дуже мало.
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01.12.2022 07:30 Ответить
Нашим Воїнам Слава!
Двоє проти десяти - знали, але не відступили
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30.11.2022 22:04 Ответить
де наша арта - міномети...
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30.11.2022 22:04 Ответить
В асфальт закатали...
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30.11.2022 22:37 Ответить
"Молот"?
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01.12.2022 09:29 Ответить
Там же, разом з мінами для нього ...
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01.12.2022 09:38 Ответить
Сподіваюся, з нашими хлопцями все гаразд. Незручності в тилу така дрібничка порівняно з іхньою надважкою роботою.
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30.11.2022 22:08 Ответить
Тупо закидывают трупами. Обычная тактика кацапов.
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30.11.2022 22:13 Ответить
так хотілося, щоб у ролику хоч одну свинособаку пригасили, але відійшли
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30.11.2022 22:13 Ответить
Жаль у наших підствольників для ВОГів не було.
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01.12.2022 07:29 Ответить
Розвідка боєм, виявляють вогневі позиції.
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30.11.2022 22:20 Ответить
А потім гатять з гаубиць, мінометів, СРЗО, танків не шкодуючи ***********.
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30.11.2022 22:40 Ответить
Наші бійці справжні герої!!!
Але є купа питань: чому наших тільки 2, чому дозволили близько підійти, чому одразу кацапів не накрили мінометами, нащо такі ризики???
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30.11.2022 22:22 Ответить
Фронт дуже довгий, кацапи шукають слабкі ланки, де мало людей, такі от групи ведуть розвідку боєм виявляючи наші позиції та як мінімум наводять міномети, артилерію й т.д., дрони у ворога також є.
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30.11.2022 22:25 Ответить
Ага, під Бахмутом де самий піздорез не вистачає людей? Кацапів помітили заздалегідь, але чомусь дали підійти. Моє ІМГО: 1.чи це двоє відчайдух самі напросились на -1 полоскотати нерви, 2.косяк командира, 3.не вистачає снарядів.
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01.12.2022 00:09 Ответить
3. Не вистачає нічого. Чим обладнана позиція? Кулемет зразка 1940-го, пригорща патронів до нього. На підступах ні мін, ні розтяжок...
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01.12.2022 09:34 Ответить
Экипировка у кацапов на вид неплохая.И действуют правильно собаки.Окоп в посадках-не очень удачная позиция.И действительно-почему там только 2 человека?Что они могут удержать без поддержки.
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30.11.2022 22:34 Ответить
Інші на інших позиціях, і не відомо де орки будуть проривати.
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30.11.2022 22:41 Ответить
Скорее всего, это позиция боевого охранения. То, что она в посадке - в принципе, правильно: на краю посадки делать нельзя, т.к. край посадки - хорошая точка пристрелки. Выносить вперед (метров на 50) - демаскирует (будет видно с беспилотника). Так что - только в глубине. Другое дело, что такая позиция должна прикрываться огнем "дежурного огневого средства" (а себя обнаруживать только в самом крайнем случае: ведь её теперь менять надо), а скрытые подходы и прикрытые пути должны или минироваться, или наблюдаться с других точек (НП).
В целом, следует сказать, что противник, в данном случае, свою задачу выполнил: позицию БО обнаружил, о начертании переднего края представление получил и успешно отошел.
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01.12.2022 04:33 Ответить
Ничего он толком не выявил.Наткнулся на боевое охранение,которое наверняка успело сообщить в соответствующий штаб о рейде рг орков.Что-бы выведать передний край и расположение огневых средств в нем нужна разведка боем и если орки осмелятся ее провести на данном направлении то будут встречены огнем дежурных средств ВСУ т.к.те уже предупреждены охранением
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01.12.2022 10:03 Ответить
а растяжки на подходах имеют смысл?
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30.11.2022 23:02 Ответить
Натюрлих. Особенно на скрытых и прикрытых путях и мертвых пространствах.
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01.12.2022 04:34 Ответить
Нужны снайперские винтовки, АГС или что-то в этом роде. Тогда орки уже не уйдут.
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30.11.2022 23:28 Ответить
Та хоч би підствольники для ВОГів.
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01.12.2022 07:32 Ответить
Може не таке яскраве і без рашистських трупів відео, як буває, але принаймні зрозуміле відео, що розкриває сутність операції, без кричущої музики. Дякую за якісну журналістську роботу. Бо іноді наші журналісти вважають, що достатньо виставити чиєсь відео з Телеграму, без всілякої обробки, пояснень і з сумнівними коментарями.
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30.11.2022 23:50 Ответить
Почему не заминированы подходы?
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01.12.2022 00:45 Ответить
Кацапи отримали прочуханки від наших військових , от і славно 👍🏼👍🏼👍🏼😠
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01.12.2022 02:19 Ответить
Те що українскі солдати герої так це всі знають , але на жаль показано що оборона без підтримки і ще багатого потрібно , а ще, дійсно при всій повазі можливо не порібно коментувати техніку бою , хай самі вираховують варіанти.
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01.12.2022 03:29 Ответить
Те, шо нащі хлопці Герої без сумніву, питання чому їх не прикрила арта, або хочаб з коптера не закидали лаптеногіх гранатами?
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01.12.2022 05:14 Ответить
Це не ці воїни? Позиція схожа. https://censor.net/ua/video_news/3384070/**********************************************************************************************
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01.12.2022 07:23 Ответить
Десять негретят ,(вагнеровцев ) один чихнул и никого не стало
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01.12.2022 09:44 Ответить
Героям слава!!!
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01.12.2022 10:42 Ответить
 
 