Десять "вагнеровцев" атакуют позицию двух украинских бойцов под Бахмутом. ВИДЕО боя

Десять российских оккупантов пытались захватить позицию двух украинских воинов вблизи Бахмута.

Видеозапись боя опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Запись сделана с помощью беспилотника. Именно наличие БПЛА у украинских бойцов позволило контролировать действия "вагнеровцев" и дать им достойный отпор. Аэроразведка предупредила пост о движении оккупантов, и бойцы обильно поливали оккупантов пулементными очередями.

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