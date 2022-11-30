Десять "вагнеровцев" атакуют позицию двух украинских бойцов под Бахмутом. ВИДЕО боя
Десять российских оккупантов пытались захватить позицию двух украинских воинов вблизи Бахмута.
Видеозапись боя опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Запись сделана с помощью беспилотника. Именно наличие БПЛА у украинских бойцов позволило контролировать действия "вагнеровцев" и дать им достойный отпор. Аэроразведка предупредила пост о движении оккупантов, и бойцы обильно поливали оккупантов пулементными очередями.
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+38 Александр Чуднивец #474549
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+36 Trevo Trow
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+33 Алекс Мышкевич
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Особливо вагнеровці - на цензорів є цікава стаття Бутусова про їх тактику
Та вони їх з самого початку використовували, і їх у них на порядок більше і не напівцивільні волонтерські аматорські, а військові з захищеними каналами зв'язку, з ПО заточеним на війну.
Спочатку літає Орлан, виявляє цілі, потім в режимі реального часу квадрокоптери коригують артилерію і танки. Так, танки також.
Як жартували мій син та його побратими "У нас тут у всіх квадрофобія".
Ви певно зовсім не уявляєте в яких пекельних умовах наші захисники воюють і найсумніше те, що НЕ ХОЧЕТЕ знати.
Гірка правда навпаки мотивує суспільство, ну хіба окрім обожнювачів боневтіка.
Це мало б робитися для того аби врахувати помилки з метою недопущення їх повторення, впровадження вдалих рішень.
Такий же "післяопераційний аналіз" повинно робити і суспільство.
Знайти відповіді на питання:
Чому здали південь України?
Чому були кинуті на призволяще сили ТРО?
Чому стільки людей опинилося в окупації?
Чому у владній партії стільки зрадників?
Чому здали операцію по вагнерівцям?
Чому похерені ракетні та інші програми?
Бо якщо не мати інформації то і висновки будуть хибні.
І захистили Україну тікток воєни на кшалт палковніка арестовича та боневтік з єрмаком.
Що вас так образило в моєму пості?
Не в'яжеться з солоденько-пафосними відосиками аля арестович чи карась?
Наприклад Бутусов набагато обізнаніший ніж я, але він змушений стримувати себе, бо якщо напише все що знає, йому зразу обмежать доступ на позиції.
Тому гірку правду він доносить ду-у-уже дозовано.
Мені легше, я нічим не зв'язаний і то я не все пишу що мені відомо.
А відомо мені дуже-дуже мало.
Двоє проти десяти - знали, але не відступили
Але є купа питань: чому наших тільки 2, чому дозволили близько підійти, чому одразу кацапів не накрили мінометами, нащо такі ризики???
В целом, следует сказать, что противник, в данном случае, свою задачу выполнил: позицию БО обнаружил, о начертании переднего края представление получил и успешно отошел.