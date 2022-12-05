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Уничтожение российского вертолета Ка-52. Новое ВИДЕО

В сети опубликовано новое видео уничтожения российского вертолета Ка-52, вчера сбитого зенитчиками днепровской зенитной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи четко можно рассмотреть момент подлета ракеты, попадания и падения вражеского вертолета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы опубликовали кадры сбитого российского вертолета: "Юра за#башил вертолет". ВИДЕО

уничтожение (6916) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+43
Екіпаж тупо в фарш
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05.12.2022 10:46
+40
Чудово! Можна переглядати вічно! Слава ЗСУ, Слава Україні!
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05.12.2022 10:46
+33
Сначала гавно...потом уже фарш..
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05.12.2022 10:49
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Екіпаж тупо в фарш
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05.12.2022 10:46 Ответить
Сначала гавно...потом уже фарш..
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05.12.2022 10:49 Ответить
Удар был настолько быстрый, что сфинктеры не успели раскрыться, так что обосраться они не успели.Сгорели с говном.
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05.12.2022 10:59 Ответить
Интересно, а чем это в них влепили?
Как раньше не слышал, чтобы зенитные
ракеты - били по цели сверху вниз...
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05.12.2022 11:34 Ответить
Бутусов писав - С-300
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05.12.2022 11:42 Ответить
Метод наведення "горка". Стрельба по вертольотам.
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05.12.2022 11:56 Ответить
Можливо бук?
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05.12.2022 13:01 Ответить
Типовий результат попадання гімна на гвинти, зато земелька будє вдобрена.
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05.12.2022 13:00 Ответить
Думаю, пілот встиг поматюкаться.
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05.12.2022 10:52 Ответить
Схоже на те що екіпаж какапультіровався.
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05.12.2022 13:03 Ответить
Вони їх ще вчора оголосили "Героями Росії" Значить, не вижили Крім того - там алгоритм інший : при нормальному катапультуванні за частку секунди до спрацювання катапульти повинні буть відстріляні лопаті несучих гвинтів А тут нібито пішов відстріл катапульт, а лопаті - на місці залишилися! Так що, якщо вони й катапультувалися - то тільки "в режимі катастрофи"
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05.12.2022 16:51 Ответить
Контрольне слово какапультіровалися от слова кака.
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05.12.2022 21:44 Ответить
ВСУ - СИЛА! ЧМОБИКИ - *****!
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05.12.2022 10:46 Ответить
Чудово! Можна переглядати вічно! Слава ЗСУ, Слава Україні!
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05.12.2022 10:46 Ответить
СУПЕР СУПЕР СУПЕР СЛАВА ЗСУ.
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05.12.2022 10:58 Ответить
Ляпота! Спасибі ЗСУ
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05.12.2022 10:47 Ответить
та то метеорит якийсь влучив
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05.12.2022 10:47 Ответить
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05.12.2022 10:48 Ответить
То Притула купив бойовий астероїд
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05.12.2022 12:09 Ответить
три ордена мужества! три! - всьо пропало!
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05.12.2022 10:48 Ответить
Супер !!! Слава ЗСУ !!!
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05.12.2022 10:48 Ответить
Вчора було питання :чим це зверху вдарили ? Суперзброя
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05.12.2022 10:49 Ответить
Це може бути керована ракета з літака, оті Брімстони, або ще наші Оводи. Це ніяк не із землі запуск
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05.12.2022 10:55 Ответить
Скорее ПВО. Ракета сбившая вертолет сильно крупная для самолета. Видел как наше ПВО сбивает рашистские крылатые ракеты. Сначала ракета взлетает и летит вверх а потом сверху атакует цель.
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05.12.2022 11:13 Ответить
С-300 так і працює по низьких цілях - спочатку набирає висоту, а потім б'є зверху.
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05.12.2022 11:16 Ответить
больше на ракету с бука похоже с 300 так близко к 0 не волокут
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05.12.2022 12:26 Ответить
Старый добрый С-300.
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05.12.2022 11:21 Ответить
Чудовий результат
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05.12.2022 10:52 Ответить
красиво... и свинопасов заодно укокошили... земля им ******* асфальтобетоном...
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05.12.2022 10:54 Ответить
-Рашик
-Чаво?
-Вгадай чим ми ваших лiтунiв за*башили?
-С-300..
- Вiдсоси у нашого танкiста!))...
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05.12.2022 10:55 Ответить
неймовірна робота! кілька секунд, і пара свинособак перетворилась на харошіх рюськіх.
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05.12.2022 10:55 Ответить
на міндобриво для кукурузи. терміни "хороший" і "руssкій" несумісні взагалі.
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05.12.2022 10:59 Ответить
Красота...
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05.12.2022 10:56 Ответить
чем это интересно?... без шансов моментально....
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05.12.2022 10:57 Ответить
внизу ще один летів.... полював на стінгера.... і не вполював....
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05.12.2022 10:57 Ответить
чому зверху??? Божа кара...
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05.12.2022 10:58 Ответить
Походу оба пилоты полетели вниз без парашютов. Прям в Ад к кобздону.
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05.12.2022 11:00 Ответить
схоже, але не факт... то можуть бути два куски якогось лайна від машини.
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05.12.2022 11:03 Ответить
схоже великий вог з супутника скинули
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05.12.2022 11:01 Ответить
з літака били?
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05.12.2022 11:04 Ответить
В англоязычном сегменте гуляет версия что это снарядом управляемым 155 мм попали, точнее суббоепримасом. Если смотреть другое видео то точно видно что взрыв сверху.
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05.12.2022 11:05 Ответить
ну... во вторую мировую были случаи что Ил-2 летящие на штурмовку случайно сбивались пересекшись со стаей летящих ракет "Катюши".
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05.12.2022 11:19 Ответить
Міг бути дубль - алігатор рухнув перед носом крокодила.
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05.12.2022 11:08 Ответить
ракета або щось зверху..., ніколи не думала, що зенітники можуть так збити щось у повітрі..., молодці дніпровці
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05.12.2022 11:09 Ответить
Наверное что то из нового работает
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05.12.2022 11:12 Ответить
ЗСУ Молодцы! Утилизация орков продолжается...
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05.12.2022 11:09 Ответить
И ето ети по мнению рашистских СМИ лучшие из лучших екипаж Борода и Сифон которые использовали вертолет в качестве наблюдательного беспилотника?
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05.12.2022 11:09 Ответить
И остались от Бороды только волосы с *****
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05.12.2022 11:31 Ответить
"Лучший" экипаж был там
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05.12.2022 11:10 Ответить
Повезло наверное этум двум "ванькам" если они сдохли сразу. Лучше бы они падали и мучались,осознавая свою никчемность.
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05.12.2022 11:16 Ответить
Уже на концерте Кобзона. Сидят в первом ряду,12-13 место. В их честь исполняется пестня -прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете....
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05.12.2022 11:33 Ответить
Вже того здоровля не буде мати...

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05.12.2022 11:37 Ответить
Прямо насквозь прошило. Интересно чем это.
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05.12.2022 11:41 Ответить
тем чем и мн17 свали- буком
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05.12.2022 12:25 Ответить
Зайшло чітко, як ніж Стерненка в сєпара.
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05.12.2022 11:44 Ответить
Красота-то какая!
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05.12.2022 11:52 Ответить
А второй падла ****..... В конце видео видно вторую вертушку.Надеюсь в следующий раз,будут именно они
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05.12.2022 11:53 Ответить
Лучший экипаж ********* таки сдох.
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05.12.2022 12:20 Ответить
Е. - Естетика.
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05.12.2022 12:21 Ответить
Красєво С 300 працює.
З гелікоптера і екіпажа швейцарський сир
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05.12.2022 12:25 Ответить
Оце так справжнє кіно, а не якісь відосики від гундосика!
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05.12.2022 12:35 Ответить
Як красиво пікірував цей рашист, враження неповторні. Слава ЗСУ!
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05.12.2022 12:44 Ответить
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05.12.2022 13:09 Ответить
А літав би низенько, може ще і пожили б...
Але ж кажуть, там був краснозВйоздний екіпаж, навіть срака в орденах, вони ж не ховаються.
Остання нагорода знайшла "Хероїв".
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05.12.2022 13:31 Ответить
Знов Юра заїбашив?
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05.12.2022 14:35 Ответить
А снизу один , летевший ближе к земле ("не гордый", но живой) ушел целым!
Не понимаю идиотизма и тупости этого теперь уже дохлого экипажа "ванек"!
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05.12.2022 14:41 Ответить
ушел он в обосранных штанах, и будем надеяться, не на долго.
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06.12.2022 00:23 Ответить
насквозь прошило. надеюсь пилотам было больно
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05.12.2022 15:01 Ответить
аж лапті з балалайками полетіли
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05.12.2022 18:01 Ответить
Боже як гарно😻
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05.12.2022 22:16 Ответить
Когда-то, давным давно я служил срочную службу в пво. И все время думал, - какой отстой, другие с парашютом прыгают, на танках ездят, а тут сидишь как пень за монитором, скоро мозоль на, извините, сраке натрешь, придешь на дембель, стыдно будет друзьям в глаза смотреть! А оно вот как оказалось - без пво совсем кисло было бы. Героические хлопцы и дивчата там сейчас служат!
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06.12.2022 00:19 Ответить
не держит и не терпит этих мразей ***** наше УКРАИНСКОЕ БЛАКИТНЕ НЕБО --- СЛАВА ЗСУ
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06.12.2022 06:17 Ответить
Szkoda tylko,że w środku nie było LUDZI,
Były ZWIERZĘTA.
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20.03.2023 11:51 Ответить
 
 