Уничтожение российского вертолета Ка-52. Новое ВИДЕО

В сети опубликовано новое видео уничтожения российского вертолета Ка-52, вчера сбитого зенитчиками днепровской зенитной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи четко можно рассмотреть момент подлета ракеты, попадания и падения вражеского вертолета.

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