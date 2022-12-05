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Знищення російського вертольота Ка-52. Нове ВIДЕО

В мережі опубліковане нове відео знищення російського вертольота Ка-52, який учора збили зенітники дніпровської зенітної бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чітко можна роздивитися момент підльоту ракети, влучання та падіння ворожого вертольота.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зенітники 138-ї бригади знищили ворожий гелікоптер Ка-52. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+43
Екіпаж тупо в фарш
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05.12.2022 10:46
+40
Чудово! Можна переглядати вічно! Слава ЗСУ, Слава Україні!
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05.12.2022 10:46
+33
Сначала гавно...потом уже фарш..
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05.12.2022 10:49
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Екіпаж тупо в фарш
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05.12.2022 10:46 Відповісти
Сначала гавно...потом уже фарш..
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05.12.2022 10:49 Відповісти
Удар был настолько быстрый, что сфинктеры не успели раскрыться, так что обосраться они не успели.Сгорели с говном.
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05.12.2022 10:59 Відповісти
Интересно, а чем это в них влепили?
Как раньше не слышал, чтобы зенитные
ракеты - били по цели сверху вниз...
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05.12.2022 11:34 Відповісти
Бутусов писав - С-300
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05.12.2022 11:42 Відповісти
Метод наведення "горка". Стрельба по вертольотам.
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05.12.2022 11:56 Відповісти
Можливо бук?
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05.12.2022 13:01 Відповісти
Типовий результат попадання гімна на гвинти, зато земелька будє вдобрена.
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05.12.2022 13:00 Відповісти
Думаю, пілот встиг поматюкаться.
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05.12.2022 10:52 Відповісти
Схоже на те що екіпаж какапультіровався.
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05.12.2022 13:03 Відповісти
Вони їх ще вчора оголосили "Героями Росії" Значить, не вижили Крім того - там алгоритм інший : при нормальному катапультуванні за частку секунди до спрацювання катапульти повинні буть відстріляні лопаті несучих гвинтів А тут нібито пішов відстріл катапульт, а лопаті - на місці залишилися! Так що, якщо вони й катапультувалися - то тільки "в режимі катастрофи"
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05.12.2022 16:51 Відповісти
Контрольне слово какапультіровалися от слова кака.
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05.12.2022 21:44 Відповісти
ВСУ - СИЛА! ЧМОБИКИ - *****!
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05.12.2022 10:46 Відповісти
Чудово! Можна переглядати вічно! Слава ЗСУ, Слава Україні!
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05.12.2022 10:46 Відповісти
СУПЕР СУПЕР СУПЕР СЛАВА ЗСУ.
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05.12.2022 10:58 Відповісти
Ляпота! Спасибі ЗСУ
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05.12.2022 10:47 Відповісти
та то метеорит якийсь влучив
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05.12.2022 10:47 Відповісти
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05.12.2022 10:48 Відповісти
То Притула купив бойовий астероїд
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05.12.2022 12:09 Відповісти
три ордена мужества! три! - всьо пропало!
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05.12.2022 10:48 Відповісти
Супер !!! Слава ЗСУ !!!
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05.12.2022 10:48 Відповісти
Вчора було питання :чим це зверху вдарили ? Суперзброя
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05.12.2022 10:49 Відповісти
Це може бути керована ракета з літака, оті Брімстони, або ще наші Оводи. Це ніяк не із землі запуск
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05.12.2022 10:55 Відповісти
Скорее ПВО. Ракета сбившая вертолет сильно крупная для самолета. Видел как наше ПВО сбивает рашистские крылатые ракеты. Сначала ракета взлетает и летит вверх а потом сверху атакует цель.
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05.12.2022 11:13 Відповісти
С-300 так і працює по низьких цілях - спочатку набирає висоту, а потім б'є зверху.
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05.12.2022 11:16 Відповісти
больше на ракету с бука похоже с 300 так близко к 0 не волокут
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05.12.2022 12:26 Відповісти
Старый добрый С-300.
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05.12.2022 11:21 Відповісти
Чудовий результат
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05.12.2022 10:52 Відповісти
красиво... и свинопасов заодно укокошили... земля им ******* асфальтобетоном...
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05.12.2022 10:54 Відповісти
-Рашик
-Чаво?
-Вгадай чим ми ваших лiтунiв за*башили?
-С-300..
- Вiдсоси у нашого танкiста!))...
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05.12.2022 10:55 Відповісти
неймовірна робота! кілька секунд, і пара свинособак перетворилась на харошіх рюськіх.
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05.12.2022 10:55 Відповісти
на міндобриво для кукурузи. терміни "хороший" і "руssкій" несумісні взагалі.
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05.12.2022 10:59 Відповісти
Красота...
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05.12.2022 10:56 Відповісти
чем это интересно?... без шансов моментально....
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05.12.2022 10:57 Відповісти
внизу ще один летів.... полював на стінгера.... і не вполював....
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05.12.2022 10:57 Відповісти
чому зверху??? Божа кара...
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05.12.2022 10:58 Відповісти
Походу оба пилоты полетели вниз без парашютов. Прям в Ад к кобздону.
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05.12.2022 11:00 Відповісти
схоже, але не факт... то можуть бути два куски якогось лайна від машини.
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05.12.2022 11:03 Відповісти
схоже великий вог з супутника скинули
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05.12.2022 11:01 Відповісти
з літака били?
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05.12.2022 11:04 Відповісти
В англоязычном сегменте гуляет версия что это снарядом управляемым 155 мм попали, точнее суббоепримасом. Если смотреть другое видео то точно видно что взрыв сверху.
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05.12.2022 11:05 Відповісти
ну... во вторую мировую были случаи что Ил-2 летящие на штурмовку случайно сбивались пересекшись со стаей летящих ракет "Катюши".
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05.12.2022 11:19 Відповісти
Міг бути дубль - алігатор рухнув перед носом крокодила.
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05.12.2022 11:08 Відповісти
ракета або щось зверху..., ніколи не думала, що зенітники можуть так збити щось у повітрі..., молодці дніпровці
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05.12.2022 11:09 Відповісти
Наверное что то из нового работает
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05.12.2022 11:12 Відповісти
ЗСУ Молодцы! Утилизация орков продолжается...
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05.12.2022 11:09 Відповісти
И ето ети по мнению рашистских СМИ лучшие из лучших екипаж Борода и Сифон которые использовали вертолет в качестве наблюдательного беспилотника?
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05.12.2022 11:09 Відповісти
И остались от Бороды только волосы с *****
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05.12.2022 11:31 Відповісти
"Лучший" экипаж был там
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05.12.2022 11:10 Відповісти
Повезло наверное этум двум "ванькам" если они сдохли сразу. Лучше бы они падали и мучались,осознавая свою никчемность.
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05.12.2022 11:16 Відповісти
Уже на концерте Кобзона. Сидят в первом ряду,12-13 место. В их честь исполняется пестня -прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете....
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05.12.2022 11:33 Відповісти
Вже того здоровля не буде мати...

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05.12.2022 11:37 Відповісти
Прямо насквозь прошило. Интересно чем это.
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05.12.2022 11:41 Відповісти
тем чем и мн17 свали- буком
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05.12.2022 12:25 Відповісти
Зайшло чітко, як ніж Стерненка в сєпара.
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05.12.2022 11:44 Відповісти
Красота-то какая!
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05.12.2022 11:52 Відповісти
А второй падла ****..... В конце видео видно вторую вертушку.Надеюсь в следующий раз,будут именно они
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05.12.2022 11:53 Відповісти
Лучший экипаж ********* таки сдох.
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05.12.2022 12:20 Відповісти
Е. - Естетика.
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05.12.2022 12:21 Відповісти
Красєво С 300 працює.
З гелікоптера і екіпажа швейцарський сир
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05.12.2022 12:25 Відповісти
Оце так справжнє кіно, а не якісь відосики від гундосика!
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05.12.2022 12:35 Відповісти
Як красиво пікірував цей рашист, враження неповторні. Слава ЗСУ!
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05.12.2022 12:44 Відповісти
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05.12.2022 13:09 Відповісти
А літав би низенько, може ще і пожили б...
Але ж кажуть, там був краснозВйоздний екіпаж, навіть срака в орденах, вони ж не ховаються.
Остання нагорода знайшла "Хероїв".
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05.12.2022 13:31 Відповісти
Знов Юра заїбашив?
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05.12.2022 14:35 Відповісти
А снизу один , летевший ближе к земле ("не гордый", но живой) ушел целым!
Не понимаю идиотизма и тупости этого теперь уже дохлого экипажа "ванек"!
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05.12.2022 14:41 Відповісти
ушел он в обосранных штанах, и будем надеяться, не на долго.
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06.12.2022 00:23 Відповісти
насквозь прошило. надеюсь пилотам было больно
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05.12.2022 15:01 Відповісти
аж лапті з балалайками полетіли
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05.12.2022 18:01 Відповісти
Боже як гарно😻
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05.12.2022 22:16 Відповісти
Когда-то, давным давно я служил срочную службу в пво. И все время думал, - какой отстой, другие с парашютом прыгают, на танках ездят, а тут сидишь как пень за монитором, скоро мозоль на, извините, сраке натрешь, придешь на дембель, стыдно будет друзьям в глаза смотреть! А оно вот как оказалось - без пво совсем кисло было бы. Героические хлопцы и дивчата там сейчас служат!
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06.12.2022 00:19 Відповісти
не держит и не терпит этих мразей ***** наше УКРАИНСКОЕ БЛАКИТНЕ НЕБО --- СЛАВА ЗСУ
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06.12.2022 06:17 Відповісти
Szkoda tylko,że w środku nie było LUDZI,
Były ZWIERZĘTA.
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20.03.2023 11:51 Відповісти
 
 