Знищення російського вертольота Ка-52. Нове ВIДЕО

В мережі опубліковане нове відео знищення російського вертольота Ка-52, який учора збили зенітники дніпровської зенітної бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чітко можна роздивитися момент підльоту ракети, влучання та падіння ворожого вертольота.

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