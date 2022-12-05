Знищення російського вертольота Ка-52. Нове ВIДЕО
В мережі опубліковане нове відео знищення російського вертольота Ка-52, який учора збили зенітники дніпровської зенітної бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чітко можна роздивитися момент підльоту ракети, влучання та падіння ворожого вертольота.
Топ коментарі
+43 Артем #512840
показати весь коментар05.12.2022 10:46
+40 YU ST
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+33 Прощай немытая раССея
показати весь коментар05.12.2022 10:49
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Как раньше не слышал, чтобы зенитные
ракеты - били по цели сверху вниз...
-Чаво?
-Вгадай чим ми ваших лiтунiв за*башили?
-С-300..
- Вiдсоси у нашого танкiста!))...
З гелікоптера і екіпажа швейцарський сир
Але ж кажуть, там був краснозВйоздний екіпаж, навіть срака в орденах, вони ж не ховаються.
Остання нагорода знайшла "Хероїв".
Не понимаю идиотизма и тупости этого теперь уже дохлого экипажа "ванек"!
Były ZWIERZĘTA.