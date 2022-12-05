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Украинский экипаж немецкой зенитной установки Gepard уничтожает российскую крылатую ракету. ВИДЕО

Украинский экипаж немецкой самоходной зенитной установки Gepard уничтожил российскую крылатую ракету.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские зенитчики опубликовали в соцсети.

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крылатые ракеты (881) ПВО (2749) уничтожение (6931)


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Топ комментарии
+59
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05.12.2022 18:59
+50
а з автомату дострілює льотчика збитої ракети?
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05.12.2022 19:01
+39
Там в Твіторі у коментах деякі західні толерасти плачуться, що у збитому українцями вертольоті чиїсь діти. Тобто, не варто оприлюднювати таке "жахливе" відео. Зовсім й*нулись на грунті толерастії.
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05.12.2022 19:18
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05.12.2022 18:59 Ответить
а з автомату дострілює льотчика збитої ракети?
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05.12.2022 19:01 Ответить
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05.12.2022 19:12 Ответить
Навідника. Впав з ракети .
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05.12.2022 19:27 Ответить
Дивись закінчення відео. Стріляють по другій ракеті.
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05.12.2022 19:33 Ответить
А что, Gepard вторую ракету не сбил? ..
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05.12.2022 23:34 Ответить
на 20сек. кричить <ще одна>
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05.12.2022 20:13 Ответить
Контрольний-- вже впавшій ракеті в голову.
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05.12.2022 20:41 Ответить
Ага, то ху#ло с голым торсом верхом на ракете сидел.
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05.12.2022 23:57 Ответить
Утримаюсь від оцінки дй автоматника, но стріляти у бік своєї зенітної установки не є добре.
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06.12.2022 09:24 Ответить
не вдалось утриматись
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06.12.2022 16:40 Ответить
Емоції)
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06.12.2022 17:23 Ответить
Damn.....👍
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05.12.2022 19:02 Ответить
Как он (Гепард) при выстрелах красиво рычит.
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05.12.2022 23:58 Ответить
Классно бьёт старичок "Гепард". А ведь многие говорили, что немцы прислали несовременное вооружение, старье 50-летней давности. Однако, это "старье" работает превосходно.
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06.12.2022 10:21 Ответить
А по чому стріляє той чолов'яга? І там дійсно щось у небі летить. Що то?
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05.12.2022 19:04 Ответить
ще одна!
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05.12.2022 19:05 Ответить
Его гильзы стрелянные летят в правую сторону
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05.12.2022 19:26 Ответить
Ти правий, але по чому він стріляє?
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05.12.2022 19:46 Ответить
Праздничный салют, стреляет не вверх, а вдаль, чтобы пули на их же головы не вернулись из "космоса"
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05.12.2022 19:56 Ответить
По гепарду, напевно?
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06.12.2022 09:56 Ответить
Гарна робота-екіпажу респект...
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05.12.2022 19:05 Ответить
Слава ЗСУ !!!

Бережи вас Боже!
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05.12.2022 19:08 Ответить
какой гепард??чётко видно что мужик с автомата эту ракету завалил!!в оконцовке уже на земле добил!(несколькими очередями)
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05.12.2022 19:11 Ответить
Гепард вже по майже впавшій ракеті стрельнув. Нафіга?
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05.12.2022 19:48 Ответить
Автосопровождение цели
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05.12.2022 21:35 Ответить
А потом растоптал.
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05.12.2022 23:32 Ответить
И плюнул сверху.
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05.12.2022 23:59 Ответить
Дякую ЗСУ! Дякую Німеччині!
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05.12.2022 19:13 Ответить
Як надати це відео швейцарцям?

Дві черги - і влучання. Бо там патрони "розумні" - можна коригувати висоту підриву одразу з радару.
Це - реальний захист мирного населення від ракетного та дронового терору агресора.
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05.12.2022 19:13 Ответить
Сусіди (і Ліхтенштайн теж) хай спочатку "відгрузять" з банків сто мільярдів франків "газпромівських" грошей...

(чи скільки вони там їх мають)
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05.12.2022 19:17 Ответить
Там в Твіторі у коментах деякі західні толерасти плачуться, що у збитому українцями вертольоті чиїсь діти. Тобто, не варто оприлюднювати таке "жахливе" відео. Зовсім й*нулись на грунті толерастії.
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05.12.2022 19:18 Ответить
То у рашистів вже діти керують бойовими гвинтокрилами? Мдє, довоювались...
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05.12.2022 19:50 Ответить
Цікаво, чиї діти у тій ракеті були.
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05.12.2022 20:08 Ответить
То добра нагода нагадати, що ті «діти» прийшли грабувати, вбивати, гвалтувати.
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05.12.2022 20:09 Ответить
Спокійні часи призводять до поколінь слабкіх людей, для котрих найстрашніша трагедія в житті це захолодний смузі у кафе.
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05.12.2022 20:35 Ответить
За захолодний смузі і за загорячу каву, в кафе можуть розв'язати бійку криваву.
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05.12.2022 21:19 Ответить
Бідні діточки, сльози заважають закінчити коммент ...
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05.12.2022 21:03 Ответить
Можна посилання на твіт? Не здивуюсь, що то якісь рашисти писали.
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05.12.2022 22:34 Ответить
Ага! Сидів верхи на ракеті і віжки смикав, направляючи політ!
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05.12.2022 23:12 Ответить
Не сміши людей Там стоїть звичайна "дистанційна трубка" Догоряє в польоті її пороховий заряд і снаряд самоліквідовується
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05.12.2022 23:14 Ответить
Danke,hehr Scholz!
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05.12.2022 19:15 Ответить
Herr
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05.12.2022 21:06 Ответить
а с калаша зачем он ее не поцарапает даже если и попадет случайно
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05.12.2022 19:18 Ответить
В этом случае, это просто праздничный салют, а так-то

"Поскольку крылатые ракеты рассчитаны на одноразовое применение, к ним предъявляются гораздо менее жёсткие требования по ресурсу двигателя и других агрегатов."

1. Корпус вряд ли бронированный, за исключением реактивной части, наверное аллюминиевый
2. Работает на "бензине"

5,45 с бронебойным сердечником пробивает шейку рельса, трассер не пробивает насквозь, но проминает существенно. Так что, если при горении трассера прошьет часть корпуса заполненную топливом, то ракета вероятно либо загорится, либо взорвется.
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05.12.2022 19:51 Ответить
Не 5.45 а 7.62. Ти чув дзвін та не знаєш де він. АК 47 якраз і має цю властивість пробивати з 15 м шийку рейки. А патрон 5.45 заслабенький
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06.12.2022 05:14 Ответить
Двигун ракети ТРД. Працює на суміші різних компонет на основі Гасу. Бензину там немає зовсім
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06.12.2022 05:16 Ответить
Ти мабуть трохи підсліпуватий, того що "бензин" написано у лапках не бачиш? А може трохи тупуватий, тому й не знаєш, що в розмові про ракети "работает на "бензине"(у лапках!)" перекладається як "працює на рідкому палеві", а може й взагалі не знаєш навіщо ті лапки використовуються при написанні.
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06.12.2022 13:35 Ответить
там разве шо по банкам стрелять это мелкашка....даже не убьешься..так флоберка пуккалка
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06.12.2022 16:29 Ответить
Ну, погеройствував чолов'яга, прийняв участь, так би мовити
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05.12.2022 19:53 Ответить
не только поцарапает, но и с немалой вероятностью прострелит насквозь
Это крылатая ракета. Огромная труба из тонкого алюминия, 2/3 объема топливная система и топливопроводы. Летит на высоте около 100м.
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05.12.2022 20:04 Ответить
не че шо там сталь бронесталь сантиметр два толщиной и она весит тонну.. сам заряд это не весь вес там еще двингатель итак далее перфокарты и платы с говна 60 х годов бакелитовые..
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06.12.2022 16:28 Ответить
буду радий якщо посилання на такі корпуси дасте. Все що в інтернеті є - це авіаційний алюміній 15-20мм.
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06.12.2022 16:48 Ответить
Крылатая ракета - это алюминиевая труба, которую калаш прошивает навылет. Плоность упаковки внутри этой трубы очень высока, там нету ни 1-го куб. см свободного пространства. И всё, что там внутри есть - критически важно для ракеты. Так что если хоть одна пуля попадёт в ракету - то она если не взорвётся, то точно не попадёт в цель.
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05.12.2022 22:19 Ответить
он ее не поцарапает своей мелкашкой даже разве что краку собьет там метал 1 см в полете
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06.12.2022 16:26 Ответить
Це ексцес радості. Хлопців можна зрозуміти. Хоча принцип має бути дієвий : один патрон--один кацопонелюдь!
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05.12.2022 19:26 Ответить
Невероятно!!!! Браво!!!!
Аплодирую стоя!!!!!
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05.12.2022 19:30 Ответить
Це Юра був?
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05.12.2022 19:52 Ответить
Ти про Бутусова? Нє, він знімав це відео
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05.12.2022 19:54 Ответить
То другой Юра-стингерист, специалисть по ракетам крылатым
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05.12.2022 19:59 Ответить
или по вертолетам крокодилам. Слава Украине!
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05.12.2022 22:43 Ответить
Україні справді потрібен якийсь дистанційно керований реактивний винищувач, щоб збивати ракети, оскільки охоплення наземної системи надто мало. Щось подібне, але трохи швидше, можливо, трохи більше і зі зброєю.

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05.12.2022 21:14 Ответить
Ця іграшка з реактивним двигуном може розвивати 727 км/год.
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05.12.2022 21:15 Ответить
Правильная игрушка с скоростью реактивного пассажирского самолёта.
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05.12.2022 23:34 Ответить
На ЮТУБі було відео з літаючою моделлю-копією МРІЇ АН-225 із діючими модельними ТРД
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06.12.2022 05:19 Ответить
Охоплення вже склало майже 90%, ще пару систем і наблизиться до 100
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06.12.2022 03:13 Ответить
Аж дух захоплює! Величезна подяка нашім Воїнам! Ви найкращі це точно!
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05.12.2022 21:24 Ответить
Респект Парни!
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06.12.2022 04:30 Ответить
Піхотинець шмалить з автомата від сильного збудження, на адреналіні. Там ніколи стримуватись і розмірковувати коли на твою позицію летить ракета. То як з кількох РПГ добивають вже підбитий танк.
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06.12.2022 10:06 Ответить
Гепард это мощь!!! Валит мама не горюй, умеют немцы в технику
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06.12.2022 13:47 Ответить
 
 