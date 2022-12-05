Украинский экипаж немецкой зенитной установки Gepard уничтожает российскую крылатую ракету. ВИДЕО
Украинский экипаж немецкой самоходной зенитной установки Gepard уничтожил российскую крылатую ракету.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские зенитчики опубликовали в соцсети.
Топ комментарии
+59 Kiev_Kiev_777
показать весь комментарий05.12.2022 18:59
+50 Михайло Сергієнко
показать весь комментарий05.12.2022 19:01
+39 drowsy_cat
показать весь комментарий05.12.2022 19:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бережи вас Боже!
Дві черги - і влучання. Бо там патрони "розумні" - можна коригувати висоту підриву одразу з радару.
Це - реальний захист мирного населення від ракетного та дронового терору агресора.
(чи скільки вони там їх мають)
"Поскольку крылатые ракеты рассчитаны на одноразовое применение, к ним предъявляются гораздо менее жёсткие требования по ресурсу двигателя и других агрегатов."
1. Корпус вряд ли бронированный, за исключением реактивной части, наверное аллюминиевый
2. Работает на "бензине"
5,45 с бронебойным сердечником пробивает шейку рельса, трассер не пробивает насквозь, но проминает существенно. Так что, если при горении трассера прошьет часть корпуса заполненную топливом, то ракета вероятно либо загорится, либо взорвется.
Это крылатая ракета. Огромная труба из тонкого алюминия, 2/3 объема топливная система и топливопроводы. Летит на высоте около 100м.
Аплодирую стоя!!!!!