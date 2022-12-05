Сегодняшней ракетной атакой Россия отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 285-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодняшней ракетной атакой Россия отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума. Документа, чья судьба дает ответы на многие и нынешние вопросы о России. Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет. Что-то просто согласовать с ними – точно нарушат. Отдать России хотя бы что-то из элементов безопасности других - означает новую войну.
Поэтому и нужно принципиальное продолжение существующей политики добросовестных государств мира: только демонтаж российских террористических возможностей, только освобождение всей нашей земли и только привлечение убийц к ответственности может дать мир. Верю, придем к этому", - сказал Зеленский.
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а ото нєхрєн міжнародні договори порушувати !
тепер будете сратись у шершавик руках ЗСУ !
може це Макрону ще раз мозги поверне у макітру
https://telegra.ph/file/e45a91df9017b04cd4a56.jpg 🏛️Встреча главы Офиса президента https://www.president.gov.ua/ru/news/andrij-yermak-zustrivsya-z-viktoriyeyu-nuland-yaka-pribula-d-79621 Андрея Ермака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и послом США Бриджит Бринк широкого внимания у себе не привлекла. Офису президента пришлось постараться, чтобы новость прошла лишь строкой в лентах новостей.
🇺🇸А случай ведь уникальный. Ранее посол США Ермака просто игнорировала. Встречалась она только с президентом Зеленским лично. Отношение к Ермаку со стороны посольства всегда было как к офис-менеджеру, говорить с которым не о чем. А тут госпожа посол не просто нанесла визит, а еще и привела с собой топ-чиновника США. Что случилось?
☠️Случилось то, что госпожа Нуланд привезла Ермаку черную метку. О том что https://t.me/pecherhill/815 американцы затеяли проект "Украина без Ермака" мы уже писали . Суть ситуации такова. Ожидаются гигантские инвестиции в востановление инфраструктуры Украины после войны. Однако. После всех махинаций структур Ермака с направленными США гуманитарными грузами (ЦРУ о них прекрасно осведомлено) Госдеп США категорически не хочет чтобы деньгами восстановления распоряжались личности типа Ермака, Татарова, Тимошенко и подобные. Именно по-этому, неподконтрольное Офису президента НАБУ в последнее время крайне заинтересовалось личностями из орбиты Ермака.
🤗Ермаку тонко намекают, что в Офисе президента он засиделся и что пора ему на покой. Однако https://t.me/pecherhill/818 Ермак дал понять западным партнерам что уходить он никуда не собирается . В иной ситуации на Ермака спустили бы свору независимых расследователей и общественных активистов. Однако. Единственной площадкой где все эти прекрасные люди могли бы поведать правду о Ермаке остались три телеканала из пула Петра Порошенко. По-факту на территории Украины установленна жесткая телецензура, сопротивляться которой удается одному лишь Порошенко. Сие так же бесит коллективный Запад. От Офиса президента давно требуют свернуть "единый телемарафон" и вернуться к форме вещания "один телеканал - одно мнение".
🤷🏻♂️Естественно, США имеют широкий выбор способов для "де-ермакизации Украины". Но есть проблема. Украина воюет. Серьезное сопротивление Ермака давлению США может дезорганизовать ситуацию внутри воюющего государства..
🤕Источники сообщают, что после встречи с Викторией Нуланд и Бриджит Бринк, Ермак ходил чернее тучи. Заперся в кабинете и несколько часов ни с кем не общался. Визит к нему госпожи Нуланд это что то вроде визита римского прокуратора к не в меру своенравному вождю германского племени. Мол, посмотри на меня, и осознай насколько все серьезно. И каковы будут последствия.
😡Ермаку четко дали понять, если он сейчас просто уйдет на покой, США согласны закрыть глаза на ряд его прегрешений. Но не на все. Если же Ермак будет упираться, им займутся сразу Минюст США, ЦРУ и ряд других американских служб, из тех которые шутить не любят.
🕟По законам жанра с черной меткой адресату был предоставлен срок для размышлений. Ответ Ермака мы скоро увидим.
спочатку світ З ПОДАЧІ РАШИ відібрал у Україні ядерну зброю , а тепер говорить, що громадян краін НАТО вбивати НЕЛЬЗЯ, а українцям , КОТРИ ГИНУТЬ ПІД РАКЕТАМИ РАШИ, нельзя у відповідь порушить хремль, бо у раши есть бомба .
ЯКИСЬ ДУРДОМ , а не політика