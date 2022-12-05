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Новости Видео Война
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Сегодняшней ракетной атакой Россия отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 285-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшней ракетной атакой Россия отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума. Документа, чья судьба дает ответы на многие и нынешние вопросы о России. Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет. Что-то просто согласовать с ними – точно нарушат. Отдать России хотя бы что-то из элементов безопасности других - означает новую войну.

Поэтому и нужно принципиальное продолжение существующей политики добросовестных государств мира: только демонтаж российских террористических возможностей, только освобождение всей нашей земли и только привлечение убийц к ответственности может дать мир. Верю, придем к этому", - сказал Зеленский.

Смотрите также: Силы ПВО сбили большинство ракет, энергетики начали восстанавливать свет, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Будапештское соглашение (170) Зеленский Владимир (20365)


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Топ комментарии
+13
О, озвався Підписант Відосикович. Недавно ще носились з майже готовим новим договором про надання безпекових гарантій. Забуло?
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05.12.2022 22:19
+8
Воно вже забуло що ляпало вчора і сьогодні бреше щось нове.
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05.12.2022 22:22
+6
мікрона дуже бентежить безпека рашки, підписанта Будапештського меморандуму

а ото нєхрєн міжнародні договори порушувати !
тепер будете сратись у шершавик руках ЗСУ !
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05.12.2022 21:52
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мікрона дуже бентежить безпека рашки, підписанта Будапештського меморандуму

а ото нєхрєн міжнародні договори порушувати !
тепер будете сратись у шершавик руках ЗСУ !
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05.12.2022 21:52 Ответить
Потрібно Макрона ще раз запросити - показати ХАРЬКІВ, і порушені міста на східі після бігства орків.

може це Макрону ще раз мозги поверне у макітру
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06.12.2022 00:06 Ответить
Будапешт, орбан, *****,- слова синоніми...
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05.12.2022 21:53 Ответить
Є ідея для бізнесу- випуск туалетного паперу. Але не звичайного білого чи кольорового, а з текстом будапештського меморандуму! І першу партію не в продаж пустити, а роздарувати як сувеніри світовим лідерам. Особливо тим, чиї країни цей меморандум підписали.
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05.12.2022 22:19 Ответить
О, озвався Підписант Відосикович. Недавно ще носились з майже готовим новим договором про надання безпекових гарантій. Забуло?
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05.12.2022 22:19 Ответить
Воно вже забуло що ляпало вчора і сьогодні бреше щось нове.
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05.12.2022 22:22 Ответить
Барыга ты о чём ? 💵😁
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05.12.2022 22:29 Ответить
Печерский холм
https://telegra.ph/file/e45a91df9017b04cd4a56.jpg ​​ 🏛️Встреча главы Офиса президента https://www.president.gov.ua/ru/news/andrij-yermak-zustrivsya-z-viktoriyeyu-nuland-yaka-pribula-d-79621 Андрея Ермака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и послом США Бриджит Бринк широкого внимания у себе не привлекла. Офису президента пришлось постараться, чтобы новость прошла лишь строкой в лентах новостей.

🇺🇸А случай ведь уникальный. Ранее посол США Ермака просто игнорировала. Встречалась она только с президентом Зеленским лично. Отношение к Ермаку со стороны посольства всегда было как к офис-менеджеру, говорить с которым не о чем. А тут госпожа посол не просто нанесла визит, а еще и привела с собой топ-чиновника США. Что случилось?

☠️Случилось то, что госпожа Нуланд привезла Ермаку черную метку. О том что https://t.me/pecherhill/815 американцы затеяли проект "Украина без Ермака" мы уже писали . Суть ситуации такова. Ожидаются гигантские инвестиции в востановление инфраструктуры Украины после войны. Однако. После всех махинаций структур Ермака с направленными США гуманитарными грузами (ЦРУ о них прекрасно осведомлено) Госдеп США категорически не хочет чтобы деньгами восстановления распоряжались личности типа Ермака, Татарова, Тимошенко и подобные. Именно по-этому, неподконтрольное Офису президента НАБУ в последнее время крайне заинтересовалось личностями из орбиты Ермака.

🤗Ермаку тонко намекают, что в Офисе президента он засиделся и что пора ему на покой. Однако https://t.me/pecherhill/818 Ермак дал понять западным партнерам что уходить он никуда не собирается . В иной ситуации на Ермака спустили бы свору независимых расследователей и общественных активистов. Однако. Единственной площадкой где все эти прекрасные люди могли бы поведать правду о Ермаке остались три телеканала из пула Петра Порошенко. По-факту на территории Украины установленна жесткая телецензура, сопротивляться которой удается одному лишь Порошенко. Сие так же бесит коллективный Запад. От Офиса президента давно требуют свернуть "единый телемарафон" и вернуться к форме вещания "один телеканал - одно мнение".

🤷🏻‍♂️Естественно, США имеют широкий выбор способов для "де-ермакизации Украины". Но есть проблема. Украина воюет. Серьезное сопротивление Ермака давлению США может дезорганизовать ситуацию внутри воюющего государства..

🤕Источники сообщают, что после встречи с Викторией Нуланд и Бриджит Бринк, Ермак ходил чернее тучи. Заперся в кабинете и несколько часов ни с кем не общался. Визит к нему госпожи Нуланд это что то вроде визита римского прокуратора к не в меру своенравному вождю германского племени. Мол, посмотри на меня, и осознай насколько все серьезно. И каковы будут последствия.

😡Ермаку четко дали понять, если он сейчас просто уйдет на покой, США согласны закрыть глаза на ряд его прегрешений. Но не на все. Если же Ермак будет упираться, им займутся сразу Минюст США, ЦРУ и ряд других американских служб, из тех которые шутить не любят.

🕟По законам жанра с черной меткой адресату был предоставлен срок для размышлений. Ответ Ермака мы скоро увидим.
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06.12.2022 06:20 Ответить
А ти мондри як поляк по шкодзє. А чому ти не президент? Що слабо було висунути свою кандидатуру на виборах і тепер гавкаєш і підворітні. То краще стули пельку президент диванний
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06.12.2022 05:06 Ответить
Президентом зараз фактично є Єрмак.
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06.12.2022 06:17 Ответить
А де наша відповідь на ракетні удари? Ти ж нахвалявся відповідати.
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05.12.2022 22:28 Ответить
‼️‼️‼️

спочатку світ З ПОДАЧІ РАШИ відібрал у Україні ядерну зброю , а тепер говорить, що громадян краін НАТО вбивати НЕЛЬЗЯ, а українцям , КОТРИ ГИНУТЬ ПІД РАКЕТАМИ РАШИ, нельзя у відповідь порушить хремль, бо у раши есть бомба .

ЯКИСЬ ДУРДОМ , а не політика
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06.12.2022 00:01 Ответить
Шановне товариство! Моя особиста думка така: треба сприймати холоднокровно все що коїться зараз з Україною, але мовчки продовжити робити свою справу, ЗСУ це вміють робити, доведено. Так як наприклад зробили із вибухами на аеродромах в Саратові. Тепер треба з десяток дронів-камікадзе запустити по москві, по її інфраструктурі, хай там кацапи повсираються. І треба добити Кримсько-кацапський міст, щоб у цієї звіздоти розвіялись усі сумніви, що вони не на сафарі або у тирі розважаються, а розвя`зали війну на своє власне знищення і гробовщиком для них стане саме Україна. І ще одне, я так думаю із основних тем. Як би це не ********** та цинічно не виглядало, але війна - це також очищення України. Подивіться скільки запроданців, зрадників та колаборантів повспливало на поверхню. Тільки в деокупованому Херсоні та області скільки мразоти всяких мастей повилазило. Той добре, що ця мразота тікає разам з кацапами. За мирних часів Україна не змогла б очиститись від цієї гидоти. І добре що вони тікають не тільки самі , а й вивозять свої сім`ї зі своїми **********. А скільки цієї мразоти у Луганській та Донецькій областях? А в Криму? Зараз, слава Господу, повтікають гади з території Запоржської та Херсонської областей. Але вони тікають, не тільки в кацапію, але і на підконтрольну Україні територію, ось що бентежить. Але це вже справа наших спец-силових структур, щоб були виявлені та знешкоджені усі тварюки, що прислужували оркам на тимчасово окупованих територіях України. Хотілось би, щоб після закінчення війни Україна стала саме Українською державою. Слава Україні та її ЗСУ!!! Смерть ворогам.
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06.12.2022 02:10 Ответить
Оці думки варті уваги
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06.12.2022 05:08 Ответить
 
 