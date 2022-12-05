Сегодняшней ракетной атакой Россия отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 285-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшней ракетной атакой Россия отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума. Документа, чья судьба дает ответы на многие и нынешние вопросы о России. Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет. Что-то просто согласовать с ними – точно нарушат. Отдать России хотя бы что-то из элементов безопасности других - означает новую войну.

Поэтому и нужно принципиальное продолжение существующей политики добросовестных государств мира: только демонтаж российских террористических возможностей, только освобождение всей нашей земли и только привлечение убийц к ответственности может дать мир. Верю, придем к этому", - сказал Зеленский.

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