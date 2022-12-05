Силы ПВО сбили большинство ракет, энергетики начали восстанавливать свет, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поблагодарил силы ПВО, энергетиков и народ Украины.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Желаю здоровья! Хочу поблагодарить силы ПВО, наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбила. Энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

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