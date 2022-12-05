Силы ПВО сбили большинство ракет, энергетики начали восстанавливать свет, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский поблагодарил силы ПВО, энергетиков и народ Украины.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Желаю здоровья! Хочу поблагодарить силы ПВО, наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбила. Энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается. Слава Украине!" – говорится в сообщении.
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+33 Aleksiey Ykropovich
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+28 Підлога Маккартні
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+27 maravillo
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Та навіть за патріота-Ющенка, армію розкрадали як могли.
Зеленський признан людиною року
https://youtu.be/NGVcomhVtvo
Слава ЗСУ! Слава Україні!! Вічна пам'ять усім загиблим!!!
русні *****, горіть в пеклі ******** 😡😡😡
Пам'яті Василя Сліпака.
"Передача С-400 в Україну"
Американський генерал нагадав, що Туреччина була виключена з проекту F-35, і висунув умову її повернення до програми. «Наскільки нам відомо, С-400 все ще не використовується», - сказав Ходжес. "Туреччина може відмовитися від цього кроку, передати системи Україні, наприклад, і повернутися до програми F-35. Тоді вона була б у зовсім іншому становищі, ніж сьогодні".
тими що ти зарізав
чи тими що дали хтось???
їх збивав орденоносний квартал, чи прості пацани
А от у Вільяма Бернса ця стрілочка була.
Зеленський постійно розповідає, що якби він попередив населення, то населення-боягузи одразу б втекли і нікому було захищати Україну.
Але Зеленський міг попередити українське командування!
Зеленський зіткнувся з ситуацією, коли дані його розвідки протирічать даним розвідки США. Він мав передати ці дані нашому командуванню, щоб вони могли їх проаналізувати, порівняти, відкинути чи врахувати.
А що було в реальності?
Артем Іллюхін на пряме питання журналістки: "чи знали ви про напад на Гостомель?" - відповідає:
- В командування бригади даних про підготовку удару на Гостомель не було. (с)
Тобто Зеленський дані, які йому надав глава ЦРУ, приховав від наших військових. Він не тільки не попередив населення, але і дорослих людей в країні можливості врятувати ситуацію позбавив.
Він отримав дані про підготовку Бучі і Ірпеня і діяв у відповідь. Ці дані сховав.