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Новости Война
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Силы ПВО сбили большинство ракет, энергетики начали восстанавливать свет, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поблагодарил силы ПВО, энергетиков и народ Украины.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Желаю здоровья! Хочу поблагодарить силы ПВО, наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбила. Энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Читайте также: Силы ПВО в Полтавской области сбили до 10 ракет, - ОВА

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) ПВО (2715)


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Топ комментарии
+33
Й красені країни союзники, котрі не асфальтом переймалися як "вялікій янєлох" а будували Армію, так що навіть Україні допомогти можуть при тому що чиновники їх не їздять на авто за 100000$.
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05.12.2022 17:09
+28
То бункер незламности
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05.12.2022 17:09
+27
Красавці наші сили ППО, без них нас би бомбили навіть з літаків...
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05.12.2022 17:07
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В бункері не страшно.
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05.12.2022 17:04 Ответить
дура ми едині
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05.12.2022 17:07 Ответить
та то кацапье
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05.12.2022 17:08 Ответить
и свет и вода есть, икорка и хлебушек кашерный .
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05.12.2022 17:07 Ответить
насрав? ма ла дец..........
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05.12.2022 17:07 Ответить
То бункер незламности
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05.12.2022 17:09 Ответить
Що за ідіоти коментують? А ви як гадали щоб президент воюючої країни на Вербі седів чи по полю бігав під час атак?!
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05.12.2022 17:12 Ответить
Не обращай внимание то ботыторковские на проксях налетели....рвет дупла им шо ракетна атака судя по всему совсем прое.ана в никуда)
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05.12.2022 17:17 Ответить
так він і передвиборчу компанію у 2019 просидів у бункері, ховався від виборців, бо тупе
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05.12.2022 17:22 Ответить
Твоё Пуйло уже года 3 из бункера не вылазит...тебе бы оркобот разказывать про бункер)А Зеленский на месте и впорядке.
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05.12.2022 17:22 Ответить
Щось про погоду нічого не сказав...
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05.12.2022 17:06 Ответить
Красавці наші сили ППО, без них нас би бомбили навіть з літаків...
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05.12.2022 17:07 Ответить
Й красені країни союзники, котрі не асфальтом переймалися як "вялікій янєлох" а будували Армію, так що навіть Україні допомогти можуть при тому що чиновники їх не їздять на авто за 100000$.
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05.12.2022 17:09 Ответить
То це "янелох" віддав всі наші ракети в 90-х, а потім ще й декілька ТУ-95 ?))
Та навіть за патріота-Ющенка, армію розкрадали як могли.
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05.12.2022 17:13 Ответить
І брата вбив і наркоту в конкуренту підсипав.
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05.12.2022 17:21 Ответить
в конкуренту.. точно
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05.12.2022 17:22 Ответить
То була перемога Пальчевського
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05.12.2022 17:40 Ответить
Без цензури: списувати свою підлість на попередників "на часі"?
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05.12.2022 17:35 Ответить
Maravilllo те що хтось відтав ракети у 90х не виправдовує злочинну бездіяльність Зе та його команди. А часом й злочинну діяльності- розсинування Півдня країни, відведення війск.
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05.12.2022 18:28 Ответить
https://forbes.ua/war-in-ukraine/volodimir-zelenskiy-lyudina-roku-za-versieyu-financial-times-05122022-10251 https://forbes.ua/war-in-ukraine/volodimir-zelenskiy-lyudina-roku-za-versieyu-financial-times-05122022-10251

Зеленський признан людиною року
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05.12.2022 18:42 Ответить
... одною рукою розкрадали, а другою в НАТО просилися
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05.12.2022 17:14 Ответить
Невелике уточнення: розкрадали і продовжують успішно розкрадати.

https://youtu.be/NGVcomhVtvo
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05.12.2022 17:31 Ответить
Як раз країни - донори завжди мають асфальт новий. Ну а тому тимошонкові піди та проколи шини порша, якщо здатний.
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05.12.2022 17:32 Ответить
Cognor Дружині своїй будеш казати кути піти й що зробити.... якщо здатний.
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05.12.2022 18:26 Ответить
В тебе менталітет східно-мокшанський. Жінка - не маріонетка.
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05.12.2022 18:43 Ответить
ConnorТа ні, менталітет у мене норм, залиш свої оціночні хібні висновки при собв. То я спустився до твого рівня.... Чи ти гадаєш різати колеса то не мокшанський менталітет?
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05.12.2022 20:19 Ответить
Щось твоє мислення грузливе. Блаблабла й нікуди не дійшов.
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06.12.2022 00:24 Ответить
Connor ти просто неможеш зрозуміти у зв'язку з твоїми розумовими здібностями. Непереймайся.
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06.12.2022 02:19 Ответить
а тим часом у нас - сплошная темень
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05.12.2022 17:15 Ответить
Дякую, дякую, до гори сракой підскакую (В. А. Зеленський)
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05.12.2022 17:20 Ответить
на 90% отразили удар. РЕСПЕКТ ППО и дяде Сэму
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05.12.2022 17:23 Ответить
Респект військовим і ППО. Повага енергетикам, які в складній ситуації відновлюють пошкоджену інфраструктуру❤️
Слава ЗСУ! Слава Україні!! Вічна пам'ять усім загиблим!!!
русні *****, горіть в пеклі ******** 😡😡😡
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05.12.2022 17:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aaOChwNPg5o
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05.12.2022 17:47 Ответить
https://youtu.be/drJZZU32H5M https://youtu.be/drJZZU32H5M

Пам'яті Василя Сліпака.
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05.12.2022 18:00 Ответить
Відео на 17 секунд. Він читає текст з екрану.
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05.12.2022 17:28 Ответить
Він завжди читає всі свої тексти з екрану і всі це уже давно знають
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06.12.2022 03:25 Ответить
Про цє має світувати генштаб, а не ти, мразота малороська.
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05.12.2022 17:36 Ответить
Гарним новинам та їх тлумаченням - зелене світло!
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05.12.2022 17:40 Ответить
Це не ті ППО з яких зникали клістрони?
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05.12.2022 18:11 Ответить
Краще послухати звіт військових, а не цього порожнього статиста.
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05.12.2022 18:23 Ответить
Колишній командувач сухопутними військами ЗС США в Європі, який два роки прослужив в турецькому Ізмірі і звільнився з армії в 2018 році, генерал Бен Ходжес, говорячи про вихід Туреччини з проекту винищувача F-35 і придбаних у Росії систем ППО С-400, американський генерал зробив Туреччині несподівану пропозицію.

"Передача С-400 в Україну"

Американський генерал нагадав, що Туреччина була виключена з проекту F-35, і висунув умову її повернення до програми. «Наскільки нам відомо, С-400 все ще не використовується», - сказав Ходжес. "Туреччина може відмовитися від цього кроку, передати системи Україні, наприклад, і повернутися до програми F-35. Тоді вона була б у зовсім іншому становищі, ніж сьогодні".
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05.12.2022 18:31 Ответить
*****, у одного меня возникает желание швырнуть в это рыло кусок прошлогоднего асфальта или есть ещё однодумцы?
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05.12.2022 18:41 Ответить
невже в тебе ще вистачає терпіння слухати цю картаву пачкотню до кінця? я,наприклад,не те,що слухати-бачити не можу цього кошерного і веселого шашличника-асфальтоукладчика...
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05.12.2022 19:24 Ответить
Бороні Боже слухать. Я кажу коли БАЧУ, то в мене таке бажання.
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05.12.2022 19:28 Ответить
На замітку пану Бутусову - ще одна цінічна брехня від зеленського про початок війни - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/282951 https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/282951

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05.12.2022 20:58 Ответить
а чієми ракетами???
тими що ти зарізав
чи тими що дали хтось???
їх збивав орденоносний квартал, чи прості пацани
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05.12.2022 21:03 Ответить
хорошо, что зеля работает теледиктором и сообщает нам очевидное... По крайней мере - не мешает людям дело делать - родину защищать...
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06.12.2022 00:10 Ответить
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06.12.2022 00:29 Ответить
Зеленський в січні 2022 отримує від глави ЦРУ Вільяма Бернса детальні розвідувальні дані США про неминучий напад РФ. В цих даних були зазначені також напрями удару: серед яких головний напрям - удар з Білорусі на Гостомель. Ці напрями удару відрізнялися від того, що зуміла добути ГУР. На картах Буданова, які він виставляв у ЗМІ перед вторгненням, була купа стрілочок з різних боків, але головна стрілочка - з Білорусі на столицю - була відсутня.

А от у Вільяма Бернса ця стрілочка була.

Зеленський постійно розповідає, що якби він попередив населення, то населення-боягузи одразу б втекли і нікому було захищати Україну.

Але Зеленський міг попередити українське командування!

Зеленський зіткнувся з ситуацією, коли дані його розвідки протирічать даним розвідки США. Він мав передати ці дані нашому командуванню, щоб вони могли їх проаналізувати, порівняти, відкинути чи врахувати.

А що було в реальності?

Артем Іллюхін на пряме питання журналістки: "чи знали ви про напад на Гостомель?" - відповідає:

- В командування бригади даних про підготовку удару на Гостомель не було. (с)

Тобто Зеленський дані, які йому надав глава ЦРУ, приховав від наших військових. Він не тільки не попередив населення, але і дорослих людей в країні можливості врятувати ситуацію позбавив.

Він отримав дані про підготовку Бучі і Ірпеня і діяв у відповідь. Ці дані сховав.
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06.12.2022 01:34 Ответить
Хоть би раз тревогу як українець пережив, не в охфісі на банковій, а це не шахрайство сидіть в приміщення адміністрації президента а назвати його офісом і не виконувати закон України?
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06.12.2022 04:51 Ответить
 
 