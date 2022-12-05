Сили ППО збили більшість ракет, енергетики почали відновлювати світло, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський подякував силам ППО, енергетикам та народу України.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Бажаю здоров'я! Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО більшість ракет збили. Енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

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