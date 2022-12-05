Уламки збитої російської ракети на Київщині. ФОТОрепортаж

На території Київщини поліція зафіксувала падіння російської ракети.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Уламки однієї зі збитих ворожих ракет фіксує поліція Київщини. Частини ракети виявили співробітники відділу реагування патрульної поліції під час об'їзду території поля. Поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки знешкодженої силами ППО ракети", - йдеться в повідомленні.

Читайте: На Київщині працює ППО







