Уламки збитої російської ракети на Київщині. ФОТОрепортаж
На території Київщини поліція зафіксувала падіння російської ракети.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
"Уламки однієї зі збитих ворожих ракет фіксує поліція Київщини. Частини ракети виявили співробітники відділу реагування патрульної поліції під час об'їзду території поля. Поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки знешкодженої силами ППО ракети", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+23 Роман Шишацкий
показати весь коментар05.12.2022 17:02
+14 boris kravchenko #517295
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+6 Марта Шепель
показати весь коментар05.12.2022 16:58
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(Я подивлюсь як якийсь лючок треба відкрутити,а в головці Т-30 наприклад замерзла вода).
Так що все там зроблено так як треба і до вимог.