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Уламки збитої російської ракети на Київщині. ФОТОрепортаж

На території Київщини поліція зафіксувала падіння російської ракети.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Уламки однієї зі збитих ворожих ракет фіксує поліція Київщини. Частини ракети виявили співробітники відділу реагування патрульної поліції під час об'їзду території поля. Поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки знешкодженої силами ППО ракети", - йдеться в повідомленні.

Читайте: На Київщині працює ППО

Уламки збитої російської ракети на Київщині 01
Уламки збитої російської ракети на Київщині 02
Уламки збитої російської ракети на Київщині 03
Уламки збитої російської ракети на Київщині 04

Автор: 

Київська область (4026) ППО (3189) Нацполіція (15173) Нєбитов Андрій (189)


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Топ коментарі
+23
«Украина совершила террористический акт! На мирно стоявшие военные самолеты, которые просто планировали мирно бомбить украинские города, были вероломно направлены адские беспилотники. Невосполнимые потери православной российской авиации - 4-6 самолетов. Россия обязана срочно созвать Совет безопасности ООН, чтобы мир осудил сатанинскую выходку дьявольского киевского режима фашистов и наркоманов! Анафема!»
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05.12.2022 17:02
+14
Шлицы на болтах под плоскую отвёртку. М-да...
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05.12.2022 16:59
+6
Мабуть ще радянське лайно назбирали. Поїржавіло за тридцять з лишком років...
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05.12.2022 16:58
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Мабуть ще радянське лайно назбирали. Поїржавіло за тридцять з лишком років...
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05.12.2022 16:58 Відповісти
Шлицы на болтах под плоскую отвёртку. М-да...
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05.12.2022 16:59 Відповісти
в мене є кілька шурупів радянської епохи, які я показую довбням, шо розповідають про радянський космос...
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05.12.2022 17:27 Відповісти
Прикинь - а деякі із "шурупів " радянської епохи купляють за ціною коштовних металів (( Я не про союз ратую , просто перед тим як з цієї нагоди щось говорити подумай - тобі не один х#й із якими шурупами тобі на голову гепнеться пів тонни вибухівки ? ((
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05.12.2022 17:51 Відповісти
В дідівському гаражі повно гайкових ключів часів сссР. Такої поганої якості металу не знайдеш в китайців в самих дешевих розпродажах. Гнуться, зкручуються, зализують. Хто цим убогим совкодрочерам внушив про советское качєство?
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05.12.2022 17:53 Відповісти
Таке саме.... маю пару жмень лайна, яке неможна нікуди закрутити, лише молотком забити. Відмінний нарис совка.... Згоден
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05.12.2022 22:42 Відповісти
У військової техніки зовсім другі вимоги до шліців-і різні Т,Е,РН-не всюди використовуються.
(Я подивлюсь як якийсь лючок треба відкрутити,а в головці Т-30 наприклад замерзла вода).
Так що все там зроблено так як треба і до вимог.
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05.12.2022 17:35 Відповісти
А як та вода туди потрапила?
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05.12.2022 17:45 Відповісти
Так як у стріли , які нам Німеччина передавала на початку цього року ((
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05.12.2022 17:52 Відповісти
по ГОСТу
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05.12.2022 17:58 Відповісти
Та так,але метизи виготовлені для військової техніки і для народного господарства-*две большие разницы.*
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05.12.2022 20:21 Відповісти
Щось з Х-55 аналоговнєти.
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05.12.2022 17:02 Відповісти
Україна до 2000 року передала РФ ~тисячу крилатих ракет Х-55 по будапештському меморандуму.
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05.12.2022 17:16 Відповісти
Не по меморандуму , а в рахунок погашення боргу за газ , як надлишкове військове майно ((
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05.12.2022 17:54 Відповісти
«Украина совершила террористический акт! На мирно стоявшие военные самолеты, которые просто планировали мирно бомбить украинские города, были вероломно направлены адские беспилотники. Невосполнимые потери православной российской авиации - 4-6 самолетов. Россия обязана срочно созвать Совет безопасности ООН, чтобы мир осудил сатанинскую выходку дьявольского киевского режима фашистов и наркоманов! Анафема!»
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05.12.2022 17:02 Відповісти
радянське барахло..жгути, розєми, компоновка - мейд ін срср, 70-і, можливо 80-і роки
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05.12.2022 17:03 Відповісти
Цензор: "... фіксують наслідки (!) знешкодженої ППО ракети" 🙄.
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05.12.2022 17:10 Відповісти
А чо замазали маркування на деяких деталях??
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05.12.2022 17:17 Відповісти
а ти що - кацап якому цікаво де саме яку ракету збили ? ((
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05.12.2022 17:24 Відповісти
мені цікаво, які там деталі...
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05.12.2022 17:30 Відповісти
Збігай на поле , вона там і досі лежить , роздивися зблизька ((
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05.12.2022 17:44 Відповісти
я не шустрий...
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05.12.2022 18:28 Відповісти
Звісно що не шустрий , ти просто дивний такі коментарі пишучи .... і це так культурно , щоб не образити .....
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05.12.2022 18:45 Відповісти
Ой що сі сталося, у ФСБ нема чого звітувати. Фото є, а яка ракета невідомо. Яке горе у росіян.
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05.12.2022 17:31 Відповісти
Було б непогано щоб у нас хоч такої "гаражної" збірки було так із тисячу штук ((
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05.12.2022 17:45 Відповісти
w Saratowie coś spadło i popsuło ruskie bombowce, ciekawe co to mogło być. Może Miedwiediewowi się odbiło?
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05.12.2022 18:10 Відповісти
Slishkom chasto ne naxozhu objasnenie logiki moderacii podannoj informacii. Zachem skryvati info o vrazhei technikė, zhivoj sile i o javnyh svolochah s docazatrlisvami po odinochke i gruppami?
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05.12.2022 18:29 Відповісти
 
 