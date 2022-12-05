На Київщині працює ППО

В Київській області працює ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Підвищена небезпека - рух ракет у сторону області. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Нічого не фотографуємо та не викладаємо у мережі!", - зазначив він.

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