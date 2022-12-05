На Київщині працює ППО
В Київській області працює ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Підвищена небезпека - рух ракет у сторону області. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Нічого не фотографуємо та не викладаємо у мережі!", - зазначив він.
Топ коментарі
+20 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар05.12.2022 14:43
+7 Валерий Коломиец #502756
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+7 Тульман Шупельпельц
показати весь коментар05.12.2022 14:54
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Це жодним чином не порушує "женевських конвенцій", адже полонені розміщуються в глибокому тилу на цілком цивільних об'єктах і їхня загибель буде спричинена виключно порушенням цих самих конвенцій російською стороною.
До речі, під час 2-ї світової Черчиль у Великобританії вчинив щось подібне.
2.При попаданні в полон,той автоматично попадає під захист Женевської конвенції.
Так що ваші ідеї фігня.
Все ж треба нарешті почати застосовувати всі механізми, притаманні стану війни.