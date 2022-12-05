УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5355 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 845 22

На Київщині працює ППО

ппо

В Київській області працює ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Підвищена небезпека - рух ракет у сторону області. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Нічого не фотографуємо та не викладаємо у мережі!", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи лунають у Запоріжжі, на Київщині, Вінниччині, Черкащині та Одещині

Автор: 

Київська область (4015) ППО (3182) Кулеба Олексій (179)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
А як там Макарон?
Домовився про гарантії безпеки для *********?
показати весь коментар
05.12.2022 14:43
+7
alerts.in.ua
показати весь коментар
05.12.2022 14:50
+7
Вже червоне. Кацапи людожери. Смерть кацапськой *********.
показати весь коментар
05.12.2022 14:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як там Макарон?
Домовився про гарантії безпеки для *********?
показати весь коментар
05.12.2022 14:43 Відповісти
Килотонны только могут быть гарантиями безопасности.
показати весь коментар
05.12.2022 14:55 Відповісти
А де дивитися інформацію про відбій тревоги?
показати весь коментар
05.12.2022 14:48 Відповісти
Тут можна https://vadimklimenko.com/map/
показати весь коментар
05.12.2022 14:50 Відповісти
alerts.in.ua
показати весь коментар
05.12.2022 14:50 Відповісти
Дякую
показати весь коментар
05.12.2022 14:50 Відповісти
Поки що все рожеве.
показати весь коментар
05.12.2022 14:51 Відповісти
Вже червоне. Кацапи людожери. Смерть кацапськой *********.
показати весь коментар
05.12.2022 14:54 Відповісти
Давно вже було потрібно всіх мокшанських військовополоненних та колаборантів з виявленими прихильниками "русского мира" розосередити по всіх об'єктах критичної інфраструктури (причому таким чином, щоб у разі потраплянняі в об'єкт всі розміщені там москалі обов'язково б загинули).
Це жодним чином не порушує "женевських конвенцій", адже полонені розміщуються в глибокому тилу на цілком цивільних об'єктах і їхня загибель буде спричинена виключно порушенням цих самих конвенцій російською стороною.
До речі, під час 2-ї світової Черчиль у Великобританії вчинив щось подібне.
показати весь коментар
05.12.2022 15:04 Відповісти
Нажаль, у нас за кермом сидять не патріоти як був Черчиль., тому про таке можете й не мріяти...
показати весь коментар
05.12.2022 15:06 Відповісти
Якби за кермом не були патріоти (хоча б частково), то Рабсіа захопила б всю Україну без спротиву, як і планувала.
показати весь коментар
05.12.2022 16:24 Відповісти
Самих чи з охороною з наших бійців?
показати весь коментар
05.12.2022 15:09 Відповісти
Навіщо ж з нашими. Замість кайданок, гарненько прив'язати стальним дротом. Так наче гуманніше!?
показати весь коментар
05.12.2022 15:17 Відповісти
Зварить гарненьку клітку з металу, провісить відеонагляд, поставити 1 відро на двадцятьох і хай собі сидять.
показати весь коментар
05.12.2022 15:25 Відповісти
Здравствуйте! Все у вас лично нормально?
показати весь коментар
05.12.2022 15:28 Відповісти
Можна, наприклад, зварити клітки, заваривши дверцята і залишивши лише віконце для передачі їжі, через яке фізично неможливо вилізти.
показати весь коментар
05.12.2022 15:28 Відповісти
Єдина невеличка херня. Що мокшам плювати на своє стадо, і скільки їх подохне їх уряд не цікавить від слова взагалі.
показати весь коментар
05.12.2022 15:17 Відповісти
Нехай. Принаймні, не треба буде годувати і охороняти, а решті стада буде продемонстровано, що залишилось від росіян від потрапляння російських же ракет (на моральний стан це теж буде діяти, в т.ч. і на тезу "мы своих не бросаем").
показати весь коментар
05.12.2022 15:32 Відповісти
Это не поможет. ***** на них плевать.....вот если б его дочурок там разместить.
показати весь коментар
05.12.2022 15:29 Відповісти
1.В полоні рашистів більше 6000 полонених українських військових і цивільних.
2.При попаданні в полон,той автоматично попадає під захист Женевської конвенції.
Так що ваші ідеї фігня.
показати весь коментар
05.12.2022 16:21 Відповісти
Взагалі-то потрапляння в полон в більшості випадків не є доблестю. По-друге, цивільні не є полоненними і не можуть ними бути в принципі за всіма міжнародними конвенцуіями та законодавством. І по-третє, Ви не уважно прочитали мій комент: розміщення військовополоненних на тиловому цивільному об'єкті конвенції не порушує (Чим це розміщення гірше за будь-яке інше, яке оркам чомусь захочеться розбомбити?).
показати весь коментар
06.12.2022 08:14 Відповісти
За ситуації, що складається, Українській владі варто подумати про націоналізацію всіх підприємств критичної інфраструктури та життезабезпечення населених пунктів (обл- і міськгазів, обл- і міськенерго, теплоенерго, водоканалів, ЖЕКів, ОСББ, обслуговуючих компаній тощо). Всіх їх можна підпорядкувати ДСНС, надавши статус "воєнізованих". Це надасть змогу ліквідовувати можливі аварії та пошкодження більш оперативними темпами, в цілодобвому режимі. Працівників цих підприємств треба вважати мобілізованими з усім, що з цього випливає (в якості "батога" - заборона звільнень, прирівняння не виходу на роботу або не виконання наказу до військового злочину; в якості "пряника" - статус учасника війни або бойових дій, надбавки за усунення пошкоджень під час обстрілів чи повітряних атак (як на полі бою) тощо).
Все ж треба нарешті почати застосовувати всі механізми, притаманні стану війни.
показати весь коментар
05.12.2022 15:33 Відповісти
 
 